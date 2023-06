Pierwsza na świecie szczepionka przeciwko wirusowi RSV dla seniorów została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

W maju 2023 roku preparat uzyskał pozytywną opinię Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA). Obie decyzje – zarówno ta wydana na gruncie amerykańskim, jak i europejskim – mogą przynieść prawdziwy przełom w walce z wirusem RSV, który zbiera śmiercionośne żniwo wśród ludzi starszych (60 lat i więcej). Szacuje się, że każdego roku do szpitala z powodu zakażenia trafia ponad 270 tysięcy seniorów mieszkających w Europie, z czego około 20 tysięcy osób umiera.

Co wiadomo o szczepionce przeciwko RSV?

Szczepionka przeciwko RSV zawiera adjuwant, czyli substancję odpowiedzialną za wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej układu odpornościowego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo dobrych efektów wakcynacji przy zastosowaniu niewielkich dawek preparatu ochronnego. Przeprowadzone badania dowiodły, że szczepionka wykazuje ogólną skuteczność na poziomie 82,6 proc. Jest przy tym bezpieczna i dobrze tolerowana przez organizm. Nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych przyjęcia preparatu. Najczęściej zgłaszane dolegliwości to: ból w miejscu iniekcji, zmęczenie, bóle głowy, stawów i mięśni. Miały one umiarkowane nasilenie i ustępowały samoistnie po kilku godzinach lub dniach od momentu szczepienia.

Kiedy szczepionka przeciwko RSV będzie dostępna dla seniorów?

Zakłada się, że szczepionka przeciwko RSV trafi do seniorów już w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym (2023/2024). Właśnie w tym okresie – jak wskazują statystyki – odnotowuje się bowiem największą liczbę zakażeń. Zastosowanie preparatu pozwoli zapobiec chorobom wywoływanym przez RSV, a co za tym idzie zmniejszy obciążenia systemu opieki zdrowotnej związane z hospitalizacją i leczeniem pacjentów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wirus RSV (ang. Respiratory Syncytial Virus, czyli syncytialny wirus oddechowy) może wywołać ciężkie zapalenie dróg oddechowych oraz płuc, które dla osób starszych nierzadko okazuje się śmiertelne. Ta grupa pacjentów bardzo często zmaga się bowiem z różnymi chorobami przewlekłymi (np. astmą, cukrzycą itp.). Zakażenie RSV niejednokrotnie zaostrza ich przebieg i prowadzi i do wielu różnego rodzaju powikłań, np. niewydolności krążeniowej. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie zarażeniu.

Czy szczepionka na RSV trafi też do Polski?

Komisja Europejska dopuściła szczepionkę do obrotu we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej, a także państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a dokładniej rzecz ujmując Islandii, Norwegii oraz Liechtensteinu. Szczegółowy schemat szczepienia nie jest jeszcze znany.

