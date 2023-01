Wirus RSV, grypa i COVID-19 wreszcie w odwrocie? Spada liczba zachorowań na świecie

Wygląda na to, że fala zachorowań na wirusy powodujące tridemię (grypę, RSV oraz COVID-19) zaczęła się cofać. Lekarze odnotowują mniejszą liczbę pacjentów w przychodniach, wykonują również mniejszą liczbę testów. Co więcej, sytuacja ta dotyczy nie tylko naszego kraju, ale całej półkuli zachodniej.

Spada liczba zachorowań na świecie

Tendencje spadkowe są widoczne w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Z danych pochodzących z amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom wynika, że liczba zachorowań na wirusy RSV, grypę i COVID-19 jest obecnie najniższa od trzech miesięcy. Co więcej, spadek zachorowań widać we wszystkich grupach wiekowych.

Obecnie ponownie na oddziałach ratunkowych szpitali największą liczbę pacjentów stanowią chorzy na koronawirusa. Pacjenci zakażeni wirusem RSV lub grypą stanowią około 30 procent wszystkich chorych.

Na razie jednak nie wiadomo, czy trend ten się utrzyma, a specjaliści zalecają optymistyczną ostrożność. Przed nami druga fala grypy, która najczęściej występuje na przełomie lutego i marca. Zwykle jest ona dużo mniej dotkliwa niż fala grudniowa, ale nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z tridemią, dlatego nie wiadomo, jaka będzie liczba zachorowań w tym roku.

MZ szacuje: chorych będzie mniej

W naszym kraju także widać stopniowy spadek zachorowań, głównie wśród dzieci. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dane dotyczące obecnej sytuacji w przychodniach zdrowia w Polsce, a także perspektywy dalszego przebiegu infekcji. Dane zgromadzone przez epidemiologów i immunologów wskazują na to, że liczba infekcji nie powinna już rosnąć tak gwałtownie jak na przełomie grudnia i stycznia.

Sytuacja jednak wciąż jest trudna, a w wielu przychodniach POZ występują problemy z zapisaniem się do lekarza i uzyskaniem porady. Warto zatem zrobić wszystko, by ustrzec się choroby.

Szczepienie na grypę, a także utrzymywanie dystansu społecznego, przestrzeganie zasad higieny i unikanie skupisk ludzkich to najlepsze sposoby na to, by uniknąć zachorowania na tę chorobę. Warto również wspomagać swoją odporność, przyjmować witaminę D, zdrowo się odżywiać oraz ruszać na świeżym powietrzu.

