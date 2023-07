Duże zmiany w wystawianiu i realizowaniu zleceń na wyroby medyczne. Będzie prościej i szybciej

Pacjent ma prawo do refundacji wyrobów medycznych w ramach określonych limitów. Od 1 lipca 2023 roku zlecenia na nie są wystawiane w formie elektronicznej. Został uruchomiony system informatyczny, który umożliwia wystawianie oraz realizację takich zleceń właśnie w tej postaci. Oznacza to, że pacjent zlecenie na nie znajdzie na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Zlecenia na wyroby medyczne już w formie online

„Od teraz na IKP masz e-zlecenia na wyroby medyczne lub ich naprawę. Wystawione e-zlecenie znajdziesz na IKP w zakładce +Apteczka+” – brzmi treść wpisu na Twitterze opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia.

Do 30 września 2023 roku zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być jeszcze wystawiane i realizowane na zasadach, które obowiązywały do tej pory (czyli według zasad panujących podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego). W praktyce oznacza to, że wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie jest możliwe, ale nie ma obowiązku korzystania z tej formy. Jednak wraz z początkiem października 2023 roku będzie ono obligatoryjne.

Kto wystawia zlecenia na wyroby medyczne?

Podczas wystawiania zleceń na wyroby medyczne obowiązuje zasada specjalizacji. Co oznacza to w praktyce? Zlecenie na okulary może wystawić lekarz okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego na przykład lekarz ortopeda, chirurg, reumatolog. Takie uprawnienia poza lekarzem ma również:



pielęgniarka,

felczer,

fizjoterapeuta,

położna.

Jak znaleźć zlecenie na wyroby medyczne w IKP?

Swoje zlecenia na wyroby medyczne znajdziecie w zakładce „Apteczka”. Pacjent ma możliwość sprawdzenia:

na jakie wyroby medyczne zostało wystawione zlecenie,

na jakim są etapie (np. częściowo zrealizowane, odrzucone),

listę zrealizowanych wyrobów medycznych, na które wcześniej były wystawiane papierowe zlecenia.

Jak zrealizować zlecenie na wyroby medyczne?

Pacjent, który otrzyma zlecenie na wyroby medyczne, może je kupić w dowolnym punkcie, między innymi aptece czy sklepie medycznym. Musi on jednak mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji wystarczy podać swój numer PESEL, a także kod zlecenia. Cały proces odbywa się analogicznie do wykupowania recepty. W takiej sytuacji pacjent nie musi posiadać wydrukowanego zlecenia.

Czym są wyroby medyczne?

Centrum e-Zdrowia poinformowało, że zlecenia na wyroby medyczne będą dostępne w formie elektronicznej. Warto więc wytłumaczyć, czym konkretnie jest taki wyrób medyczny. Może być to przyrząd, urządzenie lub inny artykuł. Używa się go w celu diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby lub kompensowania skutków urazu/ upośledzenia. Do takich wyrobów medycznych zalicza się między innymi:



soczewki okularowe,

obuwie ortopedyczne,

aparaty słuchowe,

laski,

kule,

wózki inwalidzkie,

pieluchomajtki,

cewniki,

sprzęt stomijny.

Źródła: pacjent.gov, centrum e-zdrowia