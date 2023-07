Kąpanie się w fontannach jest niebezpieczne dla zdrowia. Przeczytajcie dlaczego, a już nigdy tam nie wejdziecie

Kąpanie się w fontannach, zwłaszcza przez dzieci, to bardzo częsty widok w polskich miastach. Wysokie temperatury sprawiają, że każdy ma ochotę się nieco ochłodzić, jednak taka forma jest jedną z najgorszych możliwych opcji. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, jak bardzo może to być niebezpieczne.

Kąpanie się w fontannach jest groźne dla zdrowia

Fontanny są elementem ozdobnym architektury, jednak pod żadnym pozorem nie powinny pełnić roli „basenów”. Woda w nich może być szkodliwa dla naszego zdrowia. Ostatnio na swoim profilu na Facebooku GIS opublikował oficjalne ostrzeżenie, informując o tym, że woda w fontannach nie nadaje się ani do picia, ani do kąpania. Należy pamiętać, że płynie ona w obiegu zamkniętym, a co za tym idzie – nie jest badana. Mimo chlorowania wody może znajdować się w niej wiele bakterii i grzybów. To z kolei może wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie i spowodować różnego rodzaju choroby.

Czym może grozić kąpiel w fontannie?

Epidemiolodzy alarmują, że w fontannach może się znajdować kilkadziesiąt różnych drobnoustrojów, m.in. bakterie gronkowca, salmonelli, pałeczki legionelli, bakterie kałowe np. E.coli, enterokoki. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, woda z fontanny może powodować:



schorzenia dróg oddechowych,

zapalenie spojówek,

zakażenie paciorkowcem (grozi zapaleniem gardła, płuc, a nawet opon mózgowo-rdzeniowych),

zakażenie gronkowcem (grozi zapaleniem oskrzeli, płuc, tchawicy, migdałków),

reakcje alergiczne na skórze w postaci wysypki,

infekcje dróg moczowych i pęcherza,

grzybice stóp i inne choroby skóry.



Dodatkowo kąpiele w fontannach mogą powodować też urazy. Płyty i obrzeża fontanny, na które wylewa się woda, są śliskie, a bieganie po nich może doprowadzić do upadku, urazu głowy lub skaleczenia.

Jeśli po sytuacji, gdy weszliście jednak do fontanny, zauważycie u siebie niepokojące objawy – należy zgłosić się do lekarza i koniecznie powiedzieć mu o tym, że taka kąpiel miała miejsce. Specjalista skieruje was wtedy na odpowiednie badania w celu sprawdzenia obecności konkretnych bakterii. Takie kąpiele w fontannach mogą być szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci. Wynika to z faktu, że ich układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i może nie poradzić sobie ze zwalczaniem każdej poważnej infekcji.

Dlaczego woda w fontannach nie nadaje się do kąpania?

Wiele osób pewnie zastanawia się, dlaczego tak właściwie woda, która znajduje się w fontannach, może być tak niebezpieczna dla naszego zdrowia? Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim mogą kąpać się w niej na przykład zwierzęta – głównie ptaki i psy. Poza zanieczyszczeniami w wodzie często zostają także ich odchody. Dodatkowo do fontann nadal bardzo często wchodzą ludzie – w tym samym czasie są to duże grupy o różnym poziomie higieny osobistej. Co więcej, w tym miejscu niekiedy osoby bezdomne załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Kolejnym czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwinięcia się w wodzie różnych bakterii są wysokie temperatury panujące dookoła. Pod uwagę należy brać także różnego rodzaju zanieczyszczenia miejskie.

Szukając ochłody w mieście powinniście więc wybierać na przykład kurtyny wodne, a także miejsca bezpieczne i przeznaczone do kąpieli, takie jak baseny, w których woda jest regularnie badana. Należy też pamiętać, że za złamanie zakazu kąpieli w fontannie grozi mandat.

