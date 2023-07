Zmiany w rejestracji do lekarza wchodzą w życie już za kilka dni

Już od 14 lipca 2023 roku aplikacja mObywatel będzie trzecim dokumentem, obok dowodu osobistego i paszportu, przy użyciu którego pacjent będzie mógł potwierdzić swoją tożsamość. Aplikacja ta będzie oficjalnie uznawana podczas rejestracji do lekarza lub szpitala i całkowicie zrównana z fizycznymi dokumentami.

Zmiany w rejestracji wejdą w życie lada dzień

O tej ważnej zmianie kilka dni temu poinformował za pośrednictwem Twittera minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. „Dobra wiadomość od Krzysztofa Szczuckiego — ustawa o mObywatelu będzie ogłoszona za tydzień. Od 14 lipca aplikacja będzie trzecim obok dowodu i paszportu dokumentem tożsamości” – brzmi treść komunikatu.

Zmiany, które niebawem wejdą w życie wynikają z podpisanej 14 czerwca 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o aplikacji mObywatel. Ma to na celu „wprowadzenie podstaw do wykorzystywania i uznawania dokumentów elektronicznych, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel, w życiu codziennym, co najmniej tak powszechnie, jak to ma dziś miejsce w przypadku tradycyjnych dokumentów nieelektronicznych – w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel (dokument mObywatel), stanowiącego dokument tożsamości, który ma służyć jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego”. Konsekwencją tego jest konieczność respektowania aplikacji przez różnego rodzaju instytucje, w tym między innymi przychodnie i szpitale.

Czym jest dokument mObywatel?

Od 14 lipca 2023 roku elektroniczny dokument będzie równoważny z tym w tradycyjnej formie. Taki mobilny dokument tożsamości będzie dostępny, jeśli pobierzemy na telefon aplikację mObywatel 2.0. Potwierdzenie tożsamości danej osoby będzie możliwe dzięki danym pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych i z rejestru PESEL. Będzie on wydawany automatycznie na okres 5 lat.

Aktualnie użytkownicy mogą korzystać z wersji beta, jednak jest to jedynie podgląd tego, co trafi za kilka dni do wersji publicznej. Z poziomu aplikacji będzie można odtworzyć cyfrową wersję dowodu osobistego, a następnie przekazać swoje dane poprzez kod QR. Dodatkowo będzie można przechowywać dokumenty w formie cyfrowej, a także dokonywać opłat administracyjnych. To jednak tylko niektóre funkcje. Znajdziemy tam również:



mPrawo Jazdy i Punkty Karne

mLegitymację szkolną,

mLegitymację studencką,

eReceptę,

Kartę Dużej Rodziny,

Unijny Certyfikat Covid.

Dokładne informacja na temat aplikacji mObywatel 2.0 można znaleźć na stronie internetowej aplikacji.

W jaki sposób zainstalować aplikację mObywatel?

Instalacja aplikacji mObywatel jest bardzo prosta:



Najpierw należy pobrać na swój telefon aplikację mObywatel 2.0. Następnie trzeba zaakceptować regulamin i ustawić hasło.

Kolejny krok to dodanie dokumentu i potwierdzenie tożsamości. Można to zrobić profilem zaufanym, e-Dowodem lub bankowością elektroniczną.

Na koniec wystarczy poznać aplikację i sprawdzić, w jaki sposób można wykorzystać jej możliwości.

Jeśli chodzi o różnego rodzaju ułatwienia w obszarze służby zdrowia, warto pamiętać, że od niedawna można realizować e-receptę bez konieczności połączenia z internetem.

