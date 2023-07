ONZ i WHO ostrzegają przed ptasią grypą. Rośnie liczba ognisk epidemii, a wirus jest coraz groźniejszy

Obawy Organizacji Narodów Zjednoczonych podziela WHO i apeluje o czujność oraz zintensyfikowanie kontroli drobiu i dzikiego ptactwa. „Zachęcamy wszystkie kraje do wzmożonego monitorowania sytuacji epidemicznej w związku z ptasią grypą i wykrywania wszelkich przypadków u ludzi” – powiedziała dr Sylvie Briand, dyrektorem Departamentu Chorób Pandemicznych i Epidemicznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) cytowana przez agencję Reuters.

Wirus ptasiej grypy coraz gwałtowniej atakuje

Od początku 2023 roku w ponad 10 krajów w różnych regionach świata wykryto ogniska ptasiej grypy. Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Stanów Zjednoczonych są mocno zaniepokojone obecnym rozwojem sytuacji epidemicznej. Stwarza ona duże zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale również człowieka. Patogen może bowiem jeszcze bardziej zmutować i zacząć rozprzestrzeniać się między ludźmi. Przestrzegali przed tym również eksperci w niedawnej rozmowie z „Wprost” – profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych. Zwracali uwagę na to, że wirus szybko mutuje i coraz lepiej adaptuje się do organizmu ssaków, w tym również człowieka.

Obecnie w Polsce wirus ptasiej grypy rozprzestrzenia się nie tylko wśród ptactwa, ale również kotów. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia jest mięso drobiowe, ale teza ta nie została, jak do tej pory potwierdzona. Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła natomiast działania prewencyjne i objęła nadzorem epidemicznych właścicieli oraz opiekunów czworonogów. Ryzyko przeniesienia wirusa z kota na człowieka jest – jak na razie – znikome.

Jak objawia się ptasia grypa u człowieka?

Największe ryzyko zakażenia ptasią grypą dotyczy osób, które mają bezpośredni kontakt z dzikim ptactwem lub drobiem. Dotychczas w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia człowieka wirusem A/H5N1. Należy podkreślić, że patogen jest bardzo niebezpieczny dla ludzi. Może doprowadzić do wielu poważnych powikłań, a nawet śmierci. Do tej pory na świecie odnotowano około 860 przypadków ptasiej grypy u człowieka. Połowa chorych zmarła. Jakie objawy powinny zaniepokoić? Sygnałem alarmowym jest gorączka (temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza), duszności, bóle brzucha, mięśni i głowy, kaszel, uczucie ogólnego rozbicia nudności i wymioty. Co zrobić, by uniknąć zakażenia? Przede wszystkim trzeba przestrzegać zasad higieny i unikać kontaktu z dzikim ptactwem.

