Więcej czasu na darmowe badania. Kto może skorzystać?

Minister Zdrowia zdecydował o wydłużeniu programu Profilaktyka 40 PLUS do końca czerwca 2024 roku. Do tej pory z bezpłatnych badań w ramach programu skorzystało zaledwie 2,7 mln osób z 20 mln uprawnionych Polek i Polaków.

Program Ministerstwa Zdrowia – Profilaktyka 40 PLUS – ruszył w lipcu 2021 roku. Początkowo zachętą do udziału były także nagrody i możliwość wzięcia udziału w loterii. Mimo tych bonusów stosunkowo niewiele osób zdecydowało się skorzystać z darmowych pakietów badań, a termin zakończenia programu był kilkukrotnie przedłużany. Teraz Minister Zdrowia zdecydował o kolejnym przedłużeniu – do końca czerwca 2024 roku. Dla kogo jest program Profilaktyka 40 PLUS? Może z niego skorzystać każda ubezpieczona osoba, która ma przynajmniej 40 lat. Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje badania, nie ma górnej granicy wieku. I jak czytamy na stronach NFZ, najstarsi pacjenci, którzy zrobili badania korzystając z programu, mieli ponad 100 lat. Ze statystyk wynika, że chętniej badają się kobiety. Wśród wszystkich pacjentów, którzy skorzystali z programu, stanowią one 60 proc. Jeśli chodzi o wiek, to najliczniejszą grupę stanowią pacjenci w wieku 40-49 lat – z badań skorzystało ponad milion czterdziestolatków. Jakie badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS? Program Profilaktyka 40 PLUS oferuje bezpłatne pakiety badań dla kobiet i mężczyzn. To, które badania pacjent otrzyma w pakiecie, zależy od wyników ankiety, którą musi wypełnić zanim otrzyma e-skierowanie (ankietę można wypełnić także w przychodni). Pakiet badań dla kobiet może zawierać: morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,

stężenie glukozy we krwi,

próby wątrobowe (AlAT, AspAT, GGTP),

poziom kreatyniny we krwi,

badanie ogólne moczu,

poziom kwasu moczowego we krwi,

krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),

pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI). Mężczyźni dodatkowo mają możliwość zrobienia badanie PSA, które jest niezbędne do wykrycia przerostu prostaty i raka prostaty. Czytaj też:

Przychodzi mężczyzna do lekarza. Problem w tym, że zbyt rzadkoCzytaj też:

Dane medyczne w jednym miejscu: jak korzystać z IKP?