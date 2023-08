Legionella na Podkarpaciu. Ważne zalecenia dla szkół i przedszkoli

„W związku ze wznowieniem działalności placówek oświatowo-wychowawczych po wakacyjnej przerwie oraz zaistniałą sytuacją dotyczącą zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Legionella w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia mikrobiologicznego Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca podjąć odpowiednie kroki” – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę na stronach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Legionella w Rzeszowie. Czy szkoły są bezpieczne?

Jak podkreślono w piśmie, chodzi o zapobieżenie namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella w systemach wodociągowych. Ma to związek także z kończącymi się wakacjami, kiedy zużycie wody w szkołach siłą rzeczy jest ograniczone.

„W wyniku wydłużonego przestoju czy też ograniczonej eksploatacji w urządzeniach i wewnętrznych systemach wodociągowych możliwe jest występowanie zmniejszenia przepływu wody lub jej stagnacja, co skutkuje pogorszeniem parametrów fizykochemicznych wody i podwyższonym prawdopodobieństwem występowania oraz namnażania się bakterii z rodzaju Legionella. Dlatego też przed ponownym otwarciem placówek oświatowo-wychowawczych wskazane jest wdrożenie odpowiednich działań takich jak np. płukanie instalacji, dezynfekcja (chemiczna lub termiczna) wody” – zaleca Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Legionella w szkole. Jak się ochronić?

Jak czytamy w wytycznych, ważna jest m.in. odpowiednia konserwacja i utrzymanie odpowiedniej temperatury w punktach wypływu wody z kranu i w podgrzewaczach wody. To oznacza utrzymanie temperatury wody powyżej 55 stopni Celsjusza. „Po przywróceniu normalnego funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych w celu ograniczenia ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella, konieczna jest dalsza właściwa eksploatacja urządzeń i wewnętrznych systemów wodociągowych. W szczególności zaleca się regularne sprawdzanie i utrzymywanie na odpowiednim poziomie parametrów wody, takich jak: temperatura, pH i tam gdzie ma to zastosowanie, stężenie środków dezynfekcyjnych oraz zapewnienie poprawności funkcjonowania urządzeń stosowanych do uzdatniania i dezynfekcji wody” – czytamy w wytycznych.

Legionella w Rzeszowie. Nie jest znane źródło zakażenia

W czwartek Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapowiedział kolejną konferencją na temat ogniska Legionelli w Rzeszowie. W poniedziałek podano pierwsze wyniki badań próbek wody. W czterech próbkach wykryto bakterie, jednak wciąż nie jest znane źródło zakażenia. W miniony weekend w Rzeszowie została zdezynfekowana cała sieć wodociągowa. Efekty tego zabiegu poznamy w przyszłym tygodniu, ponieważ na wyniki badań na obecność Legionelli, ze względu na ich specyfikę, czeka się 10 dni.

