Nie możesz dostać się do lekarza w przychodni? NFZ podpowiada, co zrobić

Chociaż sezon grypowy jeszcze się nie zaczął, w przychodniach już są kolejki, a do lekarza pierwszego kontaktu trudno się dostać. Większość osób na wizytę stara się zapisać telefonicznie, dzwoniąc do rejestracji. Pacjenci skarżą się, że linie są przeciążone i trzeba długo czekać na połączenie, a gdy uda im się połączyć, słyszą informację, że do lekarza nie masz szans się dostać. Jak wyjaśnia na stronie Narodowy Fundusz Zdrowia, trzeba wiedzieć, że udzieleniu pacjentowi pilnej pomocy medycznej w dniu zgłoszenia decyduje lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), a nie rejestracja. Dlatego więc zawsze mamy prawo prosić o kontakt z lekarzem, który oceni, czy wizyta w dniu zgłoszenia jest nieodzowna.

Kto ma prawo pierwszeństwa zapisu do lekarza?

W niektórych przychodniach zdarza się, że pierwszeństwo zapisów mają osoby, które zgłoszą się do rejestracji osobiście. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia, że nie jest to słuszne. Jak mówi:

Nie wolno różnicować form rejestracji, brak jest podstaw do tego, aby faworyzować pacjentów, którzy do przychodni zgłosili się osobiście i tych pacjentów zapisywać w pierwszej kolejności.

Rejestracja powinna odbierać telefony pacjentów przez cały dzień, zgodnie z godzinami funkcjonowania przychodni. Brak zapewnienia pacjentom realnej możliwości rejestracji za pośrednictwem telefonu narusza ich prawa. W przychodni można też dowiedzieć się, czy jest możliwa rejestracja przez formularz internetowy. Jeśli takiej nie ma, to istnieje możliwość wysłania maila z prośbą o rejestrację, co także stanowi pełnoprawną formę zapisu do lekarza, tak jak zgłoszenie się osobiście.

Co zrobić, gdy uzyskujesz w rejestracji odmowę?

Według wskazówek NFZ, jeżeli rejestracja odmawia zapisania na wizytę lekarską, to:

w pierwszej kolejności należy zwrócić się do kierownika podmiotu leczniczego z prośbą o wyjaśnienie sprawy,

jeżeli pomimo wyraźnej prośby pracownik placówki POZ w dalszym ciągu odmawia zapisania cię się na wizytę – poproś o pisemne wyjaśnienia odmowy,

jeśli uznasz, że udzielona odpowiedź jest niewystarczająca – zwróć się o pomoc do swojego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

jeśli uważasz, że zostały naruszone prawa pacjenta – skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta (tel. 800 190 590, prefiks nr 2).

Skargi do Wojewódzkiego oddziału NFZ można składać osobiście, telefonicznie, pocztą, a także drogą elektroniczną przez ePUAP.

Źródła: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta