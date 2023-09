Szczepienia na grypę w sezonie 2023/2024. Komu przysługuje refundacja?

W Polsce sezon epidemiczny grypy trwa zwykle od października do maja, a szczyt zachorowań przypada na okres między styczniem a marcem. Wrzesień to dobry czas, by pomyśleć o szczepieniu, choć, jak przypomina Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, na przyjęcie dawki preparatu ochronnego nigdy nie jest za późno. Można to zrobić, nawet w czasie największej aktywności wirusa.

Szczepionki przeciwko grypie dostępne w Polsce

W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciwko grypie – inaktywowana oraz „żywa”. Pierwsza zawiera zabitego wirusa lub jego fragmenty (białka) i jest podawana poprzez wstrzyknięcie, druga natomiast – ma w swoim składzie żywe szczepy patogenu, ale drobnoustroje nie są zdolne do wywołania infekcji. Tego typu preparaty ochronne mają postać aerozolu. Podaje się przez nos. Co ważne, wszystkie dopuszczone do obrotu szczepionki przeciw grypie zostały dokładnie przebadane przed wprowadzeniem na rynek. Ich przyjęcie nie niesie za sobą żadnych poważnych skutków ubocznych (liczba rejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych, tzw. NOP jest relatywnie bardzo niska). Pacjenci najczęściej uskarżają się na dolegliwości bólowe odczuwane w miejscu iniekcji (wstrzyknięcia) połączone z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry. Rzadziej zgłaszane reakcje to bóle głowy i stawów, a także podwyższona temperatura ciała.

Ile trzeba zapłacić za szczepionkę przeciwko grypie?

W większości przypadków szczepienia przeciwko grypie są darmowe. Ma to związek z wprowadzoną 1 września 2023 roku nową listą bezpłatnych leków. Skorzystają na niej niemowlęta (po ukończeniu 6 miesiąca życia), starsze dzieci i młodzież (do lat 18), a także seniorzy (po 65. roku życia). Za preparat ochronny nie muszą również płacić kobiety w ciąży. Natomiast osobom dorosłym, które ukończyły 18 rok życia, ale nie mają jeszcze 65 lat i należą do grupy ryzyka (jeden z preparatów jest refundowany dla wszystkich), przysługuje refundacja w wysokości 50 proc. Oznacza to, że pokrywają jedynie połowę kosztów szczepionki, a zatem muszą wydać nieco ponad 25 złotych. Ceny poszczególnych preparatów mogą się nieznacznie różnić między sobą. Na zakup szczepionki z refundacją trzeba mieć receptę wystawioną przez lekarza. Nabycie preparatu ochronnego za pełną cenę tego nie wymaga. Wystarczy recepta od farmaceuty.

W grupie ryzyka znajdują się pacjenci: po przeszczepie narządów, osoby z obniżoną odpornością, a także chorzy, u których zdiagnozowano jedno ze schorzeń, takich jak:

niewydolność układu oddechowego,

astma oskrzelowa,

przewlekła obturacyjna choroba płuc,

niewydolność układu krążenia,

choroba wieńcowa,

niewydolność nerek,

nawracający zespół nerczycowy,

choroby wątroby,

schorzenia metaboliczne (np. cukrzyca),

choroby neurologiczne i neurorozwojowe;

Jaka szczepionka przeciw grypie jest najlepsza?

Każda z dostępnych w Polsce szczepionek przeciw grypie wykazuje wysoką skuteczność. Chroni przed zachorowaniem i ewentualnymi powikłaniami, które mogą pojawić się po przebyciu infekcji. Mowa tu między innymi o zapaleniu płuc, zatok czy ucha środkowego, a także niewydolności krążenia, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych czy wsierdzia. O tym, jaką szczepionkę przyjąć zwykle decyduje lekarz rodzinny (należy pamiętać, że niektóre szczepionki są przeznaczone wyłącznie dla dzieci). On też kwalifikuje daną osobę do szczepienia (stwierdza, czy nie istnieją żadne przeciwskazania do przyjęcia preparatu ochronnego). Wyjątek stanowią dorośli. W tej grupie badanie może przeprowadzić również felczer, dentysta, ratownik medyczny, położna, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, a także farmaceuta. Szczepienia są wykonywane w podmiotach leczniczych i aptekach.

