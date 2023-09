Ruszyła darmowa wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych. Można już składać wnioski

Ruszyła centralna wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Ma ona dać możliwość osobom niepełnosprawnym bezpłatnego korzystania z urządzeń, które są im potrzebne. W trakcie oficjalnego otwarcia prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poinformował, że można wnioskować już o sprzęt. Jak zapewnił Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej – kupno sprzętu poprzedziły konsultacje eksperckie.

Darmowa wypożyczalnia sprzętu dla osób niepełnosprawnych

Od jakiegoś czasu rząd zapowiadał uruchomienie darmowej wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie funkcjonuje już na świecie, jednak w naszym kraju jest nowością (jeśli chodzi o skalę ogólnopolską). Podczas konferencji prasowej (05.09.2023 r.) wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik razem z prezesami: PFRON-u oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazali informację o tym, że taka wypożyczalnia właśnie zaczęła działać. Ma ona umożliwić bezpłatne korzystanie z wysoko zaawansowanych technologii, które mają kompensować niepełnosprawności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wypożyczalnię tworzy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jaki sprzęt można wypożyczyć?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) opublikował listę sprzętu, jaki można wypożyczyć w ramach centralnej wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Łącznie do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami jest aż 14 tysięcy urządzeń. Na liście urządzeń do wypożyczenia znajdują się 123 pozycje, które obejmują między innymi:



urządzenia brajlowskie,

narzędzia do komunikacji AAC,

wózki elektryczne,

koncentratory tlenu,

łóżka rehabilitacyjne.

„To nie jest wypożyczalnia wyrobów medycznych, ale wysoko zaawansowanych technologii wspomagających” – zaznaczył wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w trakcie wtorkowej konferencji. Taki sprzęt ma być wysyłany do osób niepełnosprawnych za pośrednictwem kuriera.

Kto może bezpłatnie wypożyczyć sprzęt?

Sprzęt może wypożyczyć każdy, kto:



ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16. roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

Na stronie PFRON znajduje się także informacja, że ubiegać mogą się o to także osoby, które nie mogą korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych utraciły go (np. kradzież, zniszczenie). Takie osoby powinny zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działającego przy oddziale wojewódzkim Funduszu. Gdy wyda ono pozytywną opinię – możliwe będzie złożenie wniosku o wypożyczenie sprzętu.

W przypadku, gdy wniosek będzie dotyczyć wypożyczenia urządzenia wymienionego w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie – należy dołączyć do niego zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.

Jak złożyć wniosek o wypożyczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych?

Wniosek o wypożyczenie takiego sprzętu powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Stan realizacji wniosku można sprawdzić poprzez:



infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), numer telefonu: 228998922,

wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].

Osoby, które będą chciały wypożyczyć sprzęt – będą musiały zapłacić wcześniej kaucję wynoszącą 2 procent ceny urządzenia.

Czytaj też:

Centra zdrowia 75+ dla seniorów, ale nie wszystkich. I nie chodzi tylko o wiekCzytaj też:

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne. Ile będzie wynosić w 2024 roku?