Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie krwi? Nowe ustalenia naukowców

Siadasz, zakładasz na rękę rękaw ciśnieniomierza i uruchamiasz urządzenie. Tak wygląda standardowa procedura mierzenia ciśnienia krwi w większości przypadków. Ale czy przywołany sposób działania jest właściwy? Jak się okazuje, niekoniecznie. Sprawdź, na czym polega błąd.

Mierzenie ciśnienia krwi a pozycja ciała

Okazuje się, że przyjmowanie pozycji siedzącej podczas pomiaru ciśnienia tętniczego nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na możliwe zafałszowanie wyników Na stojącego lub siedzącego człowieka działają siły grawitacji, które zaniżają odczyty ciśnienia. Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa procedura pomiaru wskazanego parametru? Naukowcy z American Heart Association (AHA) sugerują, że najbardziej wiarygodne rezultaty daje badanie wykonywane w sytuacji, gdy pacjent leży na wznak. Pozwala ono również zidentyfikować ryzyko rozwoju u osób z nadciśnieniem schorzeń układu sercowo-naczyniowego, a także przedwczesnej śmierci.

Naukowcy, by zweryfikować tezę o większej wiarygodności pomiarów ciśnienia wykonywanych w pozycji leżącej, przeprowadzili szeroko zakrojone badania z udziałem niespełna 12 tysięcy dorosłych osób – kobiet i mężczyzn. Uczestnikom eksperymentu mierzono ciśnienie w różnych pozycjach. Następnie ochotników poddano obserwacji, by sprawdzić, jak podwyższone ciśnienie wpłynie na ich stan zdrowia w dłuższej perspektywie czasu (25-28 lat). Osoby z nadciśnieniem – zdiagnozowanym zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej – były bardziej narażone na rozwój choroby niedokrwiennej serca niż badani z prawidłowym ciśnieniem krwi.

„Nasze odkrycia dowodzą, że osoby ze znanymi czynnikami ryzyka chorób serca i udaru mózgu mogą odnieść korzyść ze sprawdzania ciśnienia krwi w pozycji leżącej (na plecach)” – stwierdził Duc Giao, jeden z głównych autorów badania.

Nasuwa się zatem pytanie: czy należy zrezygnować z dokonywania pomiarów ciśnienia krwi podczas siedzenia? Eksperci postulują, by wprowadzić do codziennej praktyki diagnostycznej procedurę realizowania dwóch pomiarów – w pozycji „tradycyjnej” oraz leżącej. Dzięki temu uda się uzyskać pełniejszy obraz kliniczny, a co za tym idzie szybciej wykryć ewentualne nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Na co zwrócić uwagę, by prawidłowo mierzyć ciśnienie?

Jeśli mierzysz ciśnienie w pozycji „tradycyjnej”, usiądź wygodnie na krześle z wyprostowanymi i podpartymi plecami. Nie krzyżuj nóg. Oprzyj stopy o podłoże. Dokonuj pomiaru na ręce niedominującej, czyli u osób praworęcznych na lewej, a u leworęcznych na prawej. Ramię powinno być oparte na płaskiej powierzchni (na przykład na stole) i znajdować się na wysokości serca (dotyczy to również nadgarstka, jeżeli korzystasz z ciśnieniomierza nadgarstkowego). Umieść mankiet w odległości 2-3 cm od zgięcia łokcia Nie pij alkoholu i kofeiny przed badaniem. Staraj się sprawdzać ciśnienie o stałych porach dnia.

Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego

Kiedy wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego powinny zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza? Wszystko zależy od wieku pacjenta. U osób do 65 roku życia prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego mieszczą się w przedziale od 120 do 129/70-79 mm/Hg. W przypadku seniorów, którzy mają więcej niż 65 lat, te normy są nieco wyższe i wynoszą 130-139/70-79 mm/Hg oraz 130-149/70-79 mm Hg (dla osób powyżej 80. roku życia).

Czytaj też:

Nadciśnienie tętnicze – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenieCzytaj też:

Ciśnieniomierz – rodzaje, jaki wybrać, kto powinien go mieć i jak mierzyć ciśnienie tętnicze krwi