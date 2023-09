Skierowanie do psychologa nadal jednak będzie potrzebne? Wycofano projekt

Przed rozpoczęciem pandemii COVID-19 pacjenci, by dostać się do psychologa, potrzebowali wcześniej skierowania. W czasie pandemii osoby dorosłe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogły korzystać z pomocy psychologicznej bez skierowania. Wynikało to z wyjątkowych warunków, które wtedy panowały. 1 lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemicznego został zniesiony i zgodnie z pierwotnymi założeniami – powinna wtedy powrócić też konieczność posiadania skierowania do psychologa. Rząd zaplanował jednak zniesienie tego obowiązku dla dorosłych pacjentów również po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Skierowanie do psychologa będzie jednak potrzebne?

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego resort zdrowia planował pozostawienie aktualnych przepisów, by każda osoba dorosła miała lepszy dostęp do świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej. Wbrew zapowiedziom rządu o całkowitym zniesieniu obowiązku skierowania do psychologa – zmiany nie weszły w życie. Choć był gotowy projekt, który znosił ten wymóg, to skierowanie do psychologa nadal będzie potrzebne.

Jak podaje portal prawo.pl, wynika to z faktu, że projekt nie był procedowany w Sejmie osobno, tylko był „podpięty” do innego projektu. Ten z kolei w ostatnich dniach został wycofany z prac parlamentarnych. Na 12 września 2023 roku zaplanowane było wysłuchanie publiczne projektu, jednak zostało ono odwołane z powodu wycofania z projektu nowelizacji ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie z prac w parlamencie. Tym samym przepadł także przepis o braku konieczności posiadania skierowania do psychologa przez osoby dorosłe.

Opieka psychiatryczna – kiedy skierowanie jest wymagane?

Aktualnie skierowanie jest więc potrzebne w przypadku:



wizyty u psychologa (wyjątkiem jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii),

wizyty u psychoterapeuty w trybie ambulatoryjnym – w poradni zdrowia psychicznego lub w poradni psychologicznej,

przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, poza stanami nagłymi.

Skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty może wystawić dowolny lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, ale też specjalista, taki jak na przykład kardiolog czy endokrynolog.

Kiedy nie jest potrzebne skierowanie na leczenie psychiatryczne?

Skierowanie nie jest jednak wymagane w następujących przypadkach:



do lekarza psychiatry w trybie ambulatoryjnym, w tym także do jednego z centrów zdrowia psychicznego,

w celu leczenia uzależnienia, jeśli pacjent zgłasza się do z powodu uzależnienia lub współuzależnienia,

do szpitala psychiatrycznego oraz na oddział psychiatryczny, w ramach centrum zdrowia psychicznego, w trybie nagłym, po decyzji lekarza, który dyżuruje na izbie przyjęć.

Dzieci i młodzież nie potrzebują skierowania do psychologa. Wymagana jest jednak zgoda na ich leczenie wydana przez rodziców lub opiekunów prawnych.

