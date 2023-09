Kolejki do lekarza na NFZ. Co zmieniło się w ciągu ostatnich 8 lat?

Portal SwiatPrzychodni.pl opublikował wyniki raportu dotyczącego kolejek do lekarzy świadczących usługi w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Szczegółowej analizie poddano okres od listopada 2015 do sierpnia 2023 roku. Wzięto pod lupę dane udostępnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Głównym przedmiotem zainteresowania autorów opracowania był czas oczekiwania pacjentów na konsultację w poradniach specjalistycznych – dermatologicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, kardiologicznych, laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych oraz ortopedycznych. Chodzi tu o tak zwane przypadki stabilne, czyli osoby, które nie zostały skierowane do lekarza w trybie pilnym.

Kolejki do lekarzy znacznie dłuższe niż wcześniej

Z przedstawionego raportu wynika, że czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów wydłużył się niemal dwukrotnie. W listopadzie 2015 roku wynosił średnio 84 dni, a obecnie – 164 dni. Najbardziej odległe terminy zapisów odnotowują poradnie endokrynologiczne, gastrologiczne oraz okulistyczne. Tam czas oczekiwania na wizytę wyniósł odpowiednio – 309, 301 oraz 194 dni. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich ośmiu lat najbardziej wydłużył się czas oczekiwania na wizytę u gastrologa oraz okulisty. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z ponad dwukrotnym wzrostem (ze 120 do 301 dni), w drugim natomiast odnotowano największy wzrost wyrażony w procentach – 362 (z 21 do 76 dni). Najszybciej można się dostać do laryngologa (średni czas oczekiwania to 47 dni).

A jak wyglądają kolejki do lekarzy w poszczególnych miastach?

Najdłużej na wizyty u specjalistów czekają mieszkańcy:



Szczecina – wzrost z 55 do 220 dni,

Opola – z 93 do 222 dni,

Olsztyna – ze 112 do 232 dni,

Gorzowa Wielkopolskiego – z 67 do 196 dni.

Z problemem długich kolejek do lekarzy mierzy się również wiele innych polskich miast, na przykład Poznań (czas oczekiwania wzrósł z 77 do 174 dni), Bydgoszcz (z 96 do 187 dni), Kraków (z 99 do 185 dni), Gdańsk (z 80 do 163 dni), Kielce (z 49 do 106 dni) oraz Białystok (z 70 do 125 dni). Najszybciej można zapisać się do specjalisty w Rzeszowie (81 dni). a także w Lublinie (65 dni).

