Skierowanie do sanatorium nie jest już dostępne w wersji papierowej, ale są 2 wyjątki

Koniec ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe w wersji papierowej, aktualnie jest ono wystawiane jedynie w formie elektronicznej. Wraz z początkiem lipca skończył się okres przejściowy, podczas którego obowiązywały obie te formy. Od stycznia 2021 r. skierowania w formie elektronicznej wystawiane są do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg, a także różnego rodzaju badania, a od listopada 2021 r. również na rehabilitację. Teraz czas na e-skierowanie do sanatorium. Ta zmiana jest po prostu kontynuacją wdrożenia ułatwień zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

Jakie są wyjątki od e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe?

Choć aktualnie funkcjonuje jedynie skierowanie w formie online, to są od tego dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy lekarze nie mają dostępu do internetu, a w konsekwencji również do systemu e-zdrowie. Druga sytuacja to wydawanie skierowania przez lekarza na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dotyczące uzdrowisk poza granicami kraju. Obecnie papierowe skierowanie na wyjazd do sanatorium z NFZ jest więc wystawiane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Jakie zalety mają e-skierowania do sanatorium?

Jednym z najważniejszych plusów skierowań do sanatorium NFZ w formie online jest to, że pacjent nie może go zgubić. Jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mojeIKP. Ważnym ułatwieniem jest również to, że osoba korzystająca z takiego leczenia w każdym momencie może sprawdzić historię swoich e-skierowań, a jako rodzic można śledzić historię leczenia swoich dzieci zarówno na IKP, jak i w mojeIKP. Dodatkowo wraz z tą zmianą zniknął obowiązek przesyłania takiego skierowania do NFZ, a tym samym – konieczności pilnowania, by zrobić to w ciągu 30 dni.

„E-skierowanie to nie tylko wygoda dla pacjentów, ale także korzyść dla całego systemu opieki zdrowotnej. Dzięki temu rozwiązaniu proces skierowania na turnus leczniczy staje się bardziej przejrzysty i efektywny, co przekłada się na lepszą jakość leczenia uzdrowiskowego” – wyjaśnia Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Powiadomienia dotyczące e-skierowania

Pacjent wystawione e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może znaleźć w zakładce „skierowania” lub w aplikacji mojeIKP w zakładce „e-zdrowie”. Można je wyszukać, wpisując rodzaj e-skierowania lub datę. Wtedy możliwe będzie zobaczenie, jaki status ma e-skierowanie. Powiadomienie o tym, na jakim etapie jest e-skierowanie, pacjent dostanie również w formie listownej. Pacjent informację o potwierdzeniu leczenia otrzyma nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Skierowanie do sanatorium rozpatrzy lekarz – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej (specjalista od leczenia uzdrowiskowego). Gdy lekarz zatwierdzi takie skierowanie – pacjent otrzyma informację, jaki numer otrzymało, a także jak zostało rozpatrzone i jaki jest przewidywany okres oczekiwania na wyjazd do sanatorium. Jeżeli lekarz uzna z kolei, że skierowanie wymaga uzupełnienia – odeśle je do pacjenta lub lekarza, który je wystawiał. Takie uzupełnienie może dotyczyć na przykład kopii karty leczenia szpitalnego lub wyników badań.

Odrzucenie skierowania do sanatorium

Lekarz NFZ może również odrzucić skierowanie do sanatorium. Powodem tego może być na przykład przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego. Informację o takim odrzuceniu pacjent również otrzyma. Od tej decyzji lekarza NFZ nie przysługuje odwołanie.

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego to między innymi:



ostre choroby zakaźne,

ogniska zapalne,

wirusowe zapalenie wątroby oraz objawy żółtaczki,

choroby mające istotne wskazania do zabiegów chirurgicznych w trybie ostrym,

pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania,

niewydolność wątroby,

skazy krwotoczne,

choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe znaczne i głębokie.

Czytaj też:

Akademia Zdrowia Wprost: Zadbaj o zdrowie, badania są modneCzytaj też:

ZUS sfinansuje pobyt w sanatorium. Trzeba jednak spełnić określone wymagania