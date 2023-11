Rozgrzewające kąpiele do stóp. Podpowiadamy, jak je przygotować

Moczenie stóp w wodzie przynosi wiele rozmaitych korzyści. Ułatwia odprężenie i wyciszenie po dniu ciężkiej pracy. Pomaga rozluźnić napięte mięśnie. Poza tym poprawia krążenie krwi, dzięki czemu możemy szybciej rozgrzać organizm i zmniejszyć ryzyko przeziębienia czy infekcji. Co dodać do takiej kąpieli, by wzmocnić jej efekty? Podpowiadamy.

Rozgrzewające kąpiele do stóp – co dodać do wody?

Jednym z najbardziej znanych składników kąpieli stóp jest zwykła sól (kuchenna, morska itp.). Już niewielka jej ilość wystarczy, by przynieść ulgę zmęczonym nogom (5 gramów soli na litr wody). Ten dodatek ma właściwości dezynfekujące. Moczenie stóp w solance relaksuje, rozgrzewa, zmniejsza stany zapalne i obrzęki. Dodatkowo nawilża i zmiękcza skórę. W rezultacie wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych staje się dużo łatwiejsze, na przykład usunięcie martwego naskórka. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko sól działa zbawiennie na stopy. Podobne korzyści przynosi również moczenie nóg w wodzie z dodatkiem takich produktów jak:

soda oczyszczona – dwie łyżeczki na litr wody,

imbir – łyżeczka mielonej przyprawy na litr wody,

musztarda francuska – łyżeczka na litr wody

czosnek – 5-6 pokrojonych ząbków na litr wody,

olejki eteryczne – z drzewa herbacianego, eukaliptusa lub sosny (wystarczy kilka kropel na litr wody).

Dobrym pomysłem jest również moczenie stóp w naparze z rumianku. Jak go przygotować? Wsyp trzy łyżki suszu i zalej litrem wrzątku. Zaparzaj miksturę pod przykryciem przez piętnaście minut. Po przestygnięciu przelej napar do miski. Kąpiel gotowa. Możesz też zrobić rozgrzewającą miksturę na bazie goździków. Wystarczy zalać łyżeczkę całych lub mielonych goździków gorącą wodą i postępować podobnie jak z rumiankiem.

Jak przygotować kąpiel stóp ze świeżym imbirem?

Obierz korzeń imbiru i zetrzyj na tarce. Następnie wrzuć go do garnka z wodą i pozostaw na ogniu przez około 10 minut. Uważaj, by całość się nie zagotowała. Na koniec zdejmij naczynie z palnika. Przecedź zawartość i przelej płyn do miski. Gdy przestygnie, mocz w nim stopy.

Jak długo moczyć stopy, by się rozgrzać?

Stopy wystarczy moczyć dziesięć minut, by poprawić krążenie i rozgrzać organizm. Jeśli masz nadwrażliwą skórę, zrezygnuj z dodawania do wody soli, sody oczyszczonej lub innych wymienionych składników. Powinny na nie również uważać osoby z alergią.

Czytaj też:

Marzną ci stopy? Te proste sposoby pomogą rozwiązać problemCzytaj też:

Pieką cię stopy? Nawet się nie domyślasz, że może to oznaczać tę chorobę