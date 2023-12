Ogromne zainteresowanie szczepionkami przeciw COVID-19. Od dzisiaj ważna zmiana w zapisach

COVID-19 jest coraz groźniejszy – ostatnio odnotowano 25 zgonów w ciągu doby. Okazuje się też, że Polacy masowo kupują domowe testy. W naszym kraju można zaobserwować również bardzo duże zainteresowania szczepieniami mającymi chronić przed zakażeniem. Od 6 grudnia 2023 roku każda chętna osoba może zaszczepić się przeciwko COVID-19. Aktualnie dostępna jest szczepionka Nuvaxovid, chroniąca przed najnowszym wariantem koronawirusa – XBB.1.5, czyli tzw. Krakenem. Już pierwszego dnia media informowały jednak o tym, że do Polski trafiło za mało szczepionek przeciw COVID-19, a chętnych jest aż 7 razy więcej.

Eksperci alarmują, że szczepionek przeciwko COVID-19 jest za mało

Wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska w Rozmowie z Polską Agencją Prasową oceniła, że ilość zamówionych szczepionek jest po prostu zbyt mała. „Zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19 przerosło oczekiwania wszystkich, ale wygląda na to, że na razie zamówiono zwyczajnie za mało dawek” – zauważyła specjalistka.

Ekspertka wyjaśniła również, z czego może wynikać to, że brakuje szczepionek: „Podejrzewam, że wynika to z obawy przed zmarnowaniem szczepionek, gdyby było mniej chętnych. Trudno przewidzieć, czy entuzjazm społeczeństwa znowu wkrótce nie opadnie”. Wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska zwróciła uwagę na fakt, że do ludzi cały czas docierają informacje o rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem w naszym kraju, ale też o przypadkach śmiertelnych w wyniku zakażenia. Uzasadnione więc jest, że chcą zadbać o swoje zdrowie – dotyczy to zwłaszcza osób, które znajdują się w grupie ryzyka. „Szczególnie osoby z grup ryzyka niepokoją się o stan swojego zdrowia w przypadku zachorowania, tym bardziej że ostatnie dawki szczepionek wzięli ponad rok temu. Stąd po prostu chcą się zabezpieczyć, gdy jest ku temu możliwość” – powiedziała.

Zmiany w zapisach na szczepienie przeciw COVID-19

Ekspertka odniosła się także do problemów z zapisaniem na szczepienie: „ Z tego, co wiem, z powodu braku szczepionek i oczekiwaniu na kolejną dostawę, później zapisywano chętne osoby w tzw. zeszycie. Ponadto 15 grudnia ma ulec zmianie obecny system zapisów. To dodatkowo przekładać się może na trudności w dostępie do szczepionek”. Przypominamy, że dzisiaj (15.12. 2023 r.) zmienia się numer infolinii dla pacjentów. Nie będzie już więc działać infolinia przez którą można było się do tej pory zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19 (numer 989). Pacjent będzie mógł zrobić to jedynie:



za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,

w placówce POZ lub w niektórych aptekach,

przez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl

Wirusolog w rozmowie z PAP zwróciła także uwagę, by w trakcie rejestracji wybrać szczepionkę Nuvaxovid XBB, ponieważ to właśnie ona jest najbardziej aktualną wersją. Pozostałe nazwy preparatów, które się wyświetlają, dotyczą szczepionek skierowanych przeciwko wcześniejszym wariantom koronawirusa i ich skuteczność jest obecnie znikoma. „Działa nie tylko wobec podwariantu koronawirusa XBB 1.5., ale także wobec innych krążących w tej chwili subwariantów” – dodała ekspertka.

Sprawdźcie, jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19. Są one całkowicie darmowe i dobrowolne. Może to zrobić każda osoba, która ukończyła 12. rok życia i nie szczepiła się wcześniej przeciwko COVID-19 lub od poprzedniego szczepienia minęło co najmniej 6 miesięcy. Powinny zadbać o to zwłaszcza osoby, które znajdują się w grupie ryzyka.

