Takie L4 może trwać nawet pół roku. Wcale nie trzeba leżeć w łóżku, dozwolone niemal wszystko

Zwolnienia lekarskie mogą wystawiać lekarze różnych specjalizacji, w tym między innymi psychiatrzy. Z uwagi na to, że choroby psychiczne nie dają prawa do 100-procentowo płatnego zwolnienia lekarskiego, pracownik na takim L4 (jak w większości innych przypadków) objęty jest 80-procentowym wynagrodzeniem. Wyjątkiem jest zwolnienie od psychiatry wystawione dla kobiety, która jest w ciąży. Okres takiego zwolnienia lekarskiego od psychiatry obejmuje 182 dni w ciągu roku, a więc pół roku.

Kto może otrzymać zwolnienie od psychiatry?

Lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie osobie, która ma objawy depresji, a także cierpi na inne zaburzenia psychiczne, które uniemożliwiają jej wykonywanie obowiązków służbowych. To jednak nie wszystko – takie L4 może być też wypisane przez psychiatrę osobom, które padły ofiarom mobbingu (jeżeli lekarz uzna, że dla poprawy zdrowia niezbędne jest odizolowanie pacjenta od źródła stresu, jakim jest kontakt z pracodawcą) lub cierpią na wypalenie zawodowe. W skrócie: zwolnienie od psychiatry może otrzymać osoba, która jest w kryzysie zdrowia psychicznego. Sprawdźcie też, czy pracodawca widzi, że L4 wystawiał psychiatra.

Co można robić podczas zwolnienia lekarskiego od psychiatry?

Podczas zwolnienia od psychiatry pacjent może wychodzić z domu. Lekarz może zalecić na przykład spacery, aktywność na świeżym powietrzu lub nawet wyjazd regeneracyjny. Taka informacja musi jednak pojawić się w wydanych przez niego zaleceniach, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie zakwestionował tego. Obowiązują w tym przypadku nieco inne „reguły”, niż w przypadku wielu zwolnień lekarskich, kiedy to chory musi leżeć w łóżku. Nawet w takiej sytuacji można spodziewać się kontroli pracownika ZUS – wtedy jednak pacjent może „usprawiedliwić” swoją nieobecność, zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

Należy jednak pamiętać, że wszystko zależy od stanu psychicznego pacjenta – to lekarz określi, czy wskazane jest wychodzenie z domu, czy może zostanie w łóżku. O tym, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego można wychodzić z domu decyduje oznaczenie na L4. W przypadku umieszczenia cyfry 1 – chory powinien zostać w domu, natomiast, gdy jest to cyfra 2 – to chory „może chodzić”, czyli nie ma obowiązku bycia w domu.

Czy psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie „do tyłu”?

Część osób może się zastanawiać, czy lekarz może wystawić L4 z datą wsteczną. Zgodnie z zapisami prawa każdy lekarz może wystawić zwolnienie „wstecz”, jednak tylko trzy dni od dnia, kiedy takie zwolnienie zostało wypisane. Lekarz psychiatra ma jednak możliwość wystawiania zwolnień na okres dłuższy niż trzy dni „do tyłu”, jeśli uzna to za uzasadnione. Dzieje się tak, gdy specjalista ma podejrzenia, że u pacjenta występują zaburzenia psychiczne, które ograniczają zdolność do oceny swojego postępowania.

