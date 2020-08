3 możliwe przyczyny chronicznego zmęczenia. A wśród nich... brak wysiłku

Jeśli doświadczasz chronicznego, ciągłego zmęczenia, a strategie takie jak robienie sobie przerwy, ćwiczenia, utrzymywanie nawodnienia i zdrowe posiłki nie pomagają, rozważ rozmowę z lekarzem. W ten sposób możesz wykluczyć potencjalny problem medyczny lub zmienić przyjmowane leki, które mogą zbyć źródłem tego stanu. Jednak zmęczenie ma jeszcze kilka innych przyczyn.

1. Kwestie hormonalne

Świat jest teraz pełen wyzwań i ma to ogromny wpływ na psychikę. Według dr Cheryl Carmin, psychologa z The Ohio State University Wexner Medical Center, istnieje wiele różnych kwestii – polityka, zdrowie, zatrudnienie – które mogą powodować wysoki poziom niepewności. Częściowo wynika to z tego, że poziom kortyzolu, hormonu stresu, wzrasta, gdy pojawia się zagrożenie. Tak więc, jeśli postrzegasz wszystko jako zagrożenie, powoduje to, że twoje ciało wysyła hormony zaprojektowane po to, abyś działał szybko. Niestety może to powodować słaby sen, niską energię i nadwrażliwość na stresory.

2. Choroba

Zmęczenie może czasami być oznaką jakiejś innej, poważniejszej przyczyny – a hormony również mogą tu odgrywać rolę, ponieważ wiele osób z chorobami tarczycy ma problemy z równowagą energetyczną. Ale to nie jedyny stan, który powoduje zmęczenie jako efekt uboczny. Problemy sercowo-naczyniowe często wyzwalają zmęczenie jako jeden z głównych objawów. Inne stany, które mogą powodować zmęczenie, to depresja, anemia, zaburzenia autoimmunologiczne, choroby wątroby, rak, choroba nerek i inne. Nawet łagodniejszy problem, taki jak alergie, może powodować zmęczenie, ponieważ organizm ciężej pracuje, aby znaleźć równowagę.

3. Brak wysiłku

Kiedy już czujesz się zmęczony, możesz zrezygnować z ćwiczeń lub ćwiczyć z mniejszą intensywnością niż możesz. Niestety, staje się to cyklem wywołującym zmęczenie, ponieważ siedzący tryb życia po prostu może sprawić, że poczujesz się jeszcze bardziej zmęczony. „Nawet jeśli ludzie uważają, że ćwiczenia nie są tego warte lub nie pomogą, warto spróbować, ponieważ prawie zawsze zwiększają poziom energii i często bardzo szybko” – mówi dr Tim Puetz, badacz z wydziału kinezjologii na Uniwersytecie Georgia. „Mamy skłonność wierzyć, że ćwiczenia jeszcze bardziej nas zmęczą, podczas gdy jest odwrotnie”.