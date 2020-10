Boli cię szyja od pracy przy laptopie? To „kark techniczny”. Jak sobie z nim radzić?

Niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, czy odbywasz rozmowy wideo z przyjaciółmi i rodziną podczas pandemii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dużo czasu spędzasz przed komputerem. To nie pozostaje obojętne dla twojej postawy i pracy niektórych mięśni.

Napięcie w ciele

„Kark techniczny” wynika z pozycji ciała, którą często przyjmujemy pracując przed ekranem. W tej pozycji twoja broda wraz z ramionami wysuwa się do przodu, a głowa jest zadarta do góry. Ta nienaturalna pozycja powoduje mikrourazy i napięcie w górnej części pleców i szyi a także prowadzi do bólu i dyskomfortu. Ostatecznie może to spowodować złą postawę. Objawy, które powinny niepokoić to:

ból i sztywność szyi oraz górnej części pleców

skurcze mięśni

ból barku

bóle głowy

Jak wyeliminować ból karku?

Ponieważ wiele gabinetów domowych to stoły w jadalni, sofy i łóżka, nie zapewniają one warunków dla dobrej pozycji ciała. W pierwszej kolejności trzeba więc zadbać o stanowisko pracy: biurko, dostosowany fotel lub krzesło i najlepiej dodatkowy, duży ekran gdy korzystasz z laptopa. Ręce powinny leżeć zgięte na biurku. Plecy i szyja powinny być wyprostowane.

Ważne! Zrób sobie przerwę od komputera co 30 minut do godziny. Podczas tych przerw rozciągaj szyję i ramiona. Ostatecznie każda aktywność będzie dobra i korzystnie wpłynie na ciało. Jeśli szukasz profesjonalnej porady, skonsultuj się z fizjoterapeutą.

Częsty ruch i rozciąganie jest bardzo korzystne dla organizmu. Utrzymuje przepływ krwi i zapobiega sztywnieniu mięśni i stawów. Jeśli trzymasz szyję w jednej pozycji zbyt długo, możesz odczuwać ból i dyskomfort. Z tego powodu po pewnym czasie mogą pojawić się poważne problemy zdrowotne.

