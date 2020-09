Sztywność karku – wynik złej postawy czy objaw poważnej choroby?

Sztywność karku, która związana jest z długotrwałym przebywaniem w pozycji wymuszonej, np. podczas pracy przy komputerze, jest jak najbardziej normalna. Do ograniczenia ruchomości szyi dochodzi wskutek przeciążenia kręgów oraz nadmiernego napięcia mięśni. Kiedy sztywność karku może świadczyć o poważnych chorobach?

Sztywność i ból karku – przypadłości XXI wieku?

Zdecydowanie ból i sztywność karku mają związek z naszymi codziennymi nawykami. Siedzący tryb życia, długie godziny spędzone przed ekranem komputera, wolny czas, który spędzamy przed telewizorem i ekranem smartfona, a także nieprawidłowa postawa, którą przyjmujemy podczas nauki to przyczyny większości problemów w obrębie kręgosłupa szyjnego. Co więcej, ból i sztywność karku związane są z nadmiernym napięciem nerwowym, które jest spowodowane szybkim tempem życia i codziennym stresem.

W większości przypadków dolegliwości te nie są związane z poważnymi chorobami i wynikają przede wszystkim z naszych zaniedbań. Możemy ich uniknąć, zmieniając tryb życia na bardziej aktywny i dbając o kręgosłup podczas siedzenia oraz leżenia. Sztywność karku to dolegliwość, której możemy skutecznie przeciwdziałać, jednak czasami może ona też świadczyć o poważniejszych stanach chorobowych.

Sztywność karku od kręgosłupa

Chory lub przeciążony kręgosłup szyjny powoduje wiele różnych dolegliwości. Nie zawsze obejmują one jedynie szyję. Ból szyi oraz nieprzyjemna sztywność, która mija po wykonaniu masażu to pierwsze objawy problemów z kręgosłupem, których nie powinniśmy bagatelizować. Kiedy się pojawią, trzeba przede wszystkim zastanowić się, czy pracujemy i śpimy we właściwych pozycjach. Prawidłowy wybór krzesła, na którym spędzamy większość dnia, materaca oraz poduszki to ważny element profilaktyki, która zapobiega uciążliwym bólom i sztywności karku. Jeżeli dolegliwości odczuwamy przede wszystkim po pracy, wysiłku fizycznym lub tuż po przebudzeniu, to najpewniej mamy do czynienia z przyjmowaniem niewłaściwej pozycji ciała.

Z czasem mogą pojawić się dodatkowe dolegliwości, które świadczą o problemach z kręgosłupem m.in. zawroty głowy, ból głowy, drętwienie kończyn i ból rąk.

Kiedy sztywność karku jest objawem poważnej choroby?

Sztywność karku to także tzw. objaw oponowy. Jeżeli pojawia się nagle i towarzyszą jej gorączka, silny ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, nudności, wymioty, splątanie, a także zaburzenia widzenia, to może świadczyć np. o zapaleniu opon mózgowych. O wymagającej natychmiastowej pomocy lekarskiej sztywności karku mówimy wówczas, gdy nie jesteśmy w stanie dotknąć brodą klatki piersiowej, leżąc na plecach. Powyższe objawy wraz ze sztywnością karku są wskazaniem do pilnej konsultacji lekarskiej.

Sztywność karku pojawia się także w przypadku innych schorzeń, które dotyczą mózgu. Jest jednym z objawów guza mózgu, który powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a także wylewu podpajęczynówkowego, który może być skutkiem np. urazu głowy. Sztywność karku to także objaw zakażenia meningokokami.

Sztywność karku jest wskazaniem do wykonania badań diagnostycznych, które pozwolą wykryć przyczynę dolegliwości. Szczególnie niepokojące jest nagłe pojawienie się sztywności szyi przy jednoczesnym wystąpieniu opisanych powyżej objawów, które bezpośrednio wskazują na problemy neurologiczne. To stan zagrażający zdrowiu i życiu, który wymaga specjalistycznego leczenia. W przypadku sztywności i bólu karku, które powodowane są nieprawidłową postawą, musimy podjąć leczenie, pamiętając, że niezbędne jest wyeliminowanie szkodzących kręgosłupowi nawyków.

