Zbadał jądra na festiwalu „Pol'and'Rock”. Dziś dziękuje za zdrowie

O historii z happy endem poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na swoim facebookowym profilu. „Pol'and'Rock” Festiwal odbywa się właśnie na terenie Pomorza Zachodniego – na lotnisku w Broczynie, w pobliżu miejscowości Czaplinek.

Specjalna strefa przeznaczona dla panów, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Promowano ją hasłem: „Uwaga! W tej strefie obowiązują czyste jajca”.

Pan Marek był jednym z 387 mężczyzn przebadanych podczas imprezy. Akcję prowadziła organizacja „Męskie Zdrowie” oraz lekarze z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie. W sumie wykryto dwa guzy jądra i trzy podejrzenia zmian nowotworowych.

U Pana Marka wykryto raka jądra. Szybka diagnoza uratowała mu życie

Teraz pan Marek dziękuje za uratowanie życia. List od Niego opublikował Jurek Owsiak, pomysłodawca festiwalu. Oto treść listu (pisownia oryginalna):

„Witam,

Chciałbym w jakiś sposób podać feedback do organizatorów akcji wczesnego wykrywania raka jąder na ostatnim Pol'and'Rocku (mieli stoisko z banerem "zróbmy coś dla jaj" i mobilne USG w wiosce zachodniopomorskiego):

Uratowaliście mi życie. Zaraz po festiwalu wróciłem do UK i poszedłem na dodatkowe badania — miesiąc później byłem już po operacji. Po biopsji dostałem diagnozę: "T2 testicular cancer".

Kolejny miesiąc później zacząłem agresywną 3-miesięczną chemioterapię, którą skończyłem pod koniec ubiegłego roku.

Teraz, po podwójnie potwierdzonych badaniach krwi i skanach, nie ma już śladu raka i mogę wrócić do życia i jeżdżenia na festiwale!

Naprawdę ogromne dzięki!

Robicie świetną robotę, która naprawdę ratuje życia. Nie przestawajcie!

Jeszcze raz: wielkie dzięki.

Do zobaczenia w Czaplinku!

Pozdrawiam,

Marek”

Jurek Owsiak o historii z happy endem

Historię mężczyzny skomentował Jurek Owsiak: „Profilaktyka na najpiękniejszym festiwalu świata to nie tylko pokazowy namiot. Jak się okazuje, to także skuteczne ratowanie naszego zdrowia, a nawet życia. Mail od Marka o tym w 100% zaświadcza. Także w tym roku nie tylko to, ale wiele innych punktów organizacji pozarządowych, będzie w ten sposób działało”.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnej edycji festiwalu. Wydarzenie zaplanowano na 3-5 sierpnia 2023. Czy w tym roku ponownie odbędą się badania profilaktyczne dla mężczyzn?

– Na chwilę obecną pracujemy nad kształtem strefy #PomorzeZachodnie podczas tegorocznego festiwalu. Są plany, by również i w tym roku zagościła w niej ta cenna inicjatywa – poinformował nas Marek Mucha z Biura Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowotwór jądra w Polsce

Każdego roku w Polsce rejestruje się ponad tysiąc nowych przypadków zachorowań na nowotwór jądra. Określany jest jako choroba młodych mężczyzn, ponieważ największą grupę pacjentów stanowią panowie w wieku od 15 do 40 lat. Rak jądra w dużej części przypadków jest uleczalny, nawet w zaawansowanym stadium choroby. Charakterystycznym objawem, który powinien zaniepokoić pacjenta, jest pojawienia się w jądrze twardego guza. Czasem twardnieje całe jądro, może się ono również powiększyć. Ból nie jest typowym symptomem raka jądra.

Lekarze podkreślają, że najlepszą profilaktyką jest samodzielne, regularne badanie jąder przez mężczyzn. Jeśli cokolwiek wzbudzi wątpliwości pacjenta, powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza urologa.

