Czy chodzenie bezpośrednio po jedzeniu jest korzystne dla zdrowia?

Ćwiczenia fizyczne wiążą się z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Obejmuje to chodzenie po jedzeniu, które też ma swoje wyjątkowe zalety.

Poprawa trawienia

Główną potencjalną korzyścią związaną z chodzeniem po jedzeniu jest lepsze trawienie.

Ruchy ciała mogą wspomagać trawienie, stymulując żołądek i jelita i powodując szybsze przemieszczanie się pokarmu. Ponadto niewielka lub umiarkowana aktywność fizyczna po jedzeniu może mieć działanie ochronne na przewód pokarmowy. Wykazano, że zapobiega chorobom, takim jak wrzody trawienne, zgaga, zespół jelita drażliwego (IBS), choroba uchyłkowa, zaparcia i rak jelita grubego.

Lepsza kontrola poziomu cukru we krwi

Inną godną uwagi zaletą chodzenia po jedzeniu jest lepsza kontrola poziomu cukru we krwi.

Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą typu 1 i 2 – stanami, które upośledzają przetwarzanie cukru we krwi – ponieważ ćwiczenia po jedzeniu mogą zapobiegać nadmiernym skokom poziomu cukru we krwi, zmniejszając w ten sposób ilość potrzebnej insuliny lub leków doustnych.

Badanie przeprowadzone w 2016 roku u osób z cukrzycą typu 2 wykazało, że lekki spacer przez 10 minut po każdym posiłku był lepszy niż chodzenie przez 30 minut w dowolnym momencie w zakresie kontroli poziomu cukru we krwi.

Chociaż ćwiczenia po posiłku są szczególnie ważne dla osób z cukrzycą, inni również mogą odnieść korzyść z ich działania obniżającego poziom cukru we krwi.

Zmniejszenie ryzyka chorób serca

Aktywność fizyczna była od lat związana ze zdrowiem serca. Mówiąc dokładniej, regularne ćwiczenia mogą obniżyć ciśnienie krwi i cholesterol LDL (zły), jednocześnie zmniejszając ryzyko udaru lub zawału serca.

Jedno z badań sugeruje, że kilka krótkich ćwiczeń w ciągu dnia może być lepszych niż jeden ciągły wysiłek fizyczny w celu obniżenia poziomu trójglicerydów we krwi, które są czynnikiem ryzyka chorób serca. Możesz naśladować ten schemat, spacerując po głównych posiłkach w ciągu dnia od 5 do 10 minut.

Utrata wagi

Powszechnie wiadomo, że ćwiczenia fizyczne odgrywają główną rolę w utracie wagi w połączeniu z odpowiednią dietą. Aby tracić wagę, musisz mieć deficyt kalorii, co oznacza, że ​​spalasz więcej kalorii niż przyjmujesz. Chodzenie po posiłku może przybliżyć cię do deficytu kalorii, który, jeśli będzie konsekwentnie utrzymywany, może pomóc w utracie wagi.

Jednak potrzeba więcej danych, aby określić konkretny wpływ chodzenia po posiłkach na utratę wagi.

Regulacja ciśnienia krwi

Chodzenie po posiłkach może również pomóc w pewnym stopniu regulować ciśnienie krwi. Kilka badań powiązało 3 10-minutowe spacery dziennie z obniżonym ciśnieniem krwi.

Co więcej, kilka 10-minutowych spacerów w ciągu dnia wydaje się bardziej korzystne dla obniżenia ciśnienia krwi niż jedna ciągła sesja.

Inne badanie z udziałem osób prowadzących siedzący tryb życia wykazało, że rozpoczęcie programu chodzenia może obniżyć skurczowe ciśnienie krwi nawet o 13%, czyli około 21 punktów.

Na podstawie aktualnych danych spacery po posiłkach mogą mieć silne działanie obniżające ciśnienie krwi.

Istnieją też minusy spacerowania po posiłkach

Może powodować rozstrój żołądka

Chociaż chodzenie po jedzeniu wiąże się z bardzo niewielkimi negatywnymi skutkami ubocznymi, jest jeden, o którym należy wspomnieć.

Niektórzy ludzie mogą odczuwać rozstrój żołądka podczas chodzenia po jedzeniu, z objawami takimi jak niestrawność, biegunka, nudności, gazy i wzdęcia. Może się tak zdarzyć, gdy niedawno zjedzony pokarm przemieszcza się w żołądku, tworząc mniej niż idealne środowisko do trawienia.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, spróbuj odczekać 10-15 minut po posiłku przed chodzeniem i utrzymuj niską intensywność chodzenia.

Najlepszy czas na spacer

Na podstawie aktualnych danych wydaje się, że idealny czas na spacer jest... bezpośrednio po posiłku.

W tym czasie twój organizm nadal pracuje nad trawieniem zjedzonego pożywienia, co pozwala uzyskać korzyści, takie jak lepsze trawienie i kontrola poziomu cukru we krwi.

Chodzenie po wszystkich posiłkach może przynosić najbardziej optymalne korzyści, ale spacer po obiedzie może być świetnym początkiem.

Jak długo powinieneś chodzić?

Zwolennicy chodzenia po posiłkach sugerują, że należy zacząć od spaceru przez 10 minut, a następnie wydłużać czas zgodnie z samopoczuciem i „tolerancją” tej aktywności przez organizm.

Spacery o czasie do około 10 minut pozwalają uzyskać potencjalne korzyści, jednocześnie zapobiegając problemom, takim jak rozstrój żołądka. Ponadto taki czas ułatwia dopasowanie się do spacerów w ciągu dnia bez znacznego wpływu na harmonogram.

Wykonując trzy 10-minutowe spacery dziennie z łatwością można zgromadzić 30 minut codziennej aktywności fizycznej, wypełniając tym samym zalecenia dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej.

Reguluj intensywność

Chociaż możesz pomyśleć, że jeśli chodzenie po posiłku jest dobre, to jogging po posiłku musi być lepszy, prawdopodobnie tak nie jest.

Podczas początkowego procesu trawienia po posiłku istnieje zwiększone ryzyko rozstroju żołądka, jeśli ćwiczysz zbyt intensywnie. Dlatego powinieneś utrzymywać intensywność na niskim lub umiarkowanym poziomie – dąż do podwyższonego tętna bez zadyszki.

Szybki spacer w tempie nie większym niż 5 km na godzinę pozwoli ci osiągnąć korzyści. Najprawdopodobniej unikniesz też rozstroju żołądka.

Niektórzy ludzie mogą inaczej reagować na chodzenie po posiłkach, dlatego ważne jest, aby zacząć od mniejszej intensywności, jeśli nie masz jeszcze nawyku częstej aktywności fizycznej.