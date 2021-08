Aromaterapia ma dobry wpływ na... mózg! Na co działa 10 najpopularniejszych olejków eterycznych?

Zapach wbrew pozorom ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu, choć jeśli tylko nie jest zbyt intensywny lub nieprzyjemny, to zwykle bagatelizujemy jego znaczenie. Okazuje się jednak, że to błąd – z czego od dawna zdaje sobie sprawę pradawna ajurweda doceniająca wpływ różnych olejków eterycznych na nasze ciało.

Wyniki badań opublikowanych na łamach „Neurochemistry International” po raz pierwszy udowadniają, że wykorzystanie niezwykłej mocy naturalnych olejków eterycznych może mieć znakomity wpływ na nasz mózg. Badacze z Monash University w Australii przekonują, że aromaterapia może poprawiać nasze zdrowie psychiczne i pomaga w walce z napadami lęku lub depresją. Może też przynieść ulgę osobom cierpiącym z powodu różnych stanów zapalnych, a nawet... nowotworów.

„Nasza praca po raz pierwszy toruje drogę do selekcji i klasyfikacji olejków eterycznych według ich właściwości oraz stwarza szansę do opracowania niedrogich, ale skutecznych terapii poprawiających funkcjonowanie mózgu” – stwierdzili autorzy nowych badań.

Jakie właściwości ma 10 najpopularniejszych olejków eterycznych?

Olejek lawendowy



Jest jednym z najczęściej kupowanych na świecie olejków eterycznychMa właściwości przeciwbóloweDziała antydepresyjnieOdkaża i ma właściwości antyseptyczne, przeciwgrzybicze, antywirusowe i antybakteryjneMa dobry wpływ na skórę – pomaga walczyć z trądzikiem i łuszczycą, a także z oparzeniami słonecznymiStymuluje porost włosów i chroni przed ich przetłuszczeniemUłatwia zasypianie i działa relaksująco na umysł oraz ciało



Olejek sosnowy



Ułatwia oddychanieDziała wykrztuśnie, rozszerza drogi oddechoweMa właściwości przeciwbólowe i rozgrzewającePomaga walczyć z gronkowcami, drożdżakami i... insektamiJest antybakteryjny i przeciwgrzybicznyJego zapach koi nerwy i pomaga szybciej zasypiać



Olejek z oregano



Ułatwia walkę z bakteriami, pasożytami, wirusami i grzybami Pomaga zwalczać bakterię Helicobacter pyroli powodującą wrzody żołądka i dwunastnicy.Wzmacnia odpornośćDziała przeciwbólowo i... odmładzająco (może spowalniać starzenie się organizmu dzięki obecności silnych przeciwutleniaczy)Nie poleca się go kobietom w ciąży i matkom karmiącym, a także dzieciom



Olejek miętowy





Odświeża umysł i ciałoPoprawia nastrójOdkaża, działa przeciwzapalnie i antybakteryjnieUłatwia walkę z infekcjami górnych dróg oddechowychZapobiega wzdęciom, zwiększa perystaltykę jelitDziała wiatropędnie, przeciwwymiotnie i rozkurczająco



Olejek z eukaliptusa



Łagodzi oparzenia i przyspiesza regenerację uszkodzonej skóryUłatwia zabliźnianie się ranPomaga w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowychMa właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalneDziała odstraszająco na różne owady



Olejek pomarańczowy



Uspokaja, odpręża, działa antydepresyjnie i poprawia nastrójMa właściwości antyseptyczne, przeciwskurczowe i tonizująceZmniejsza napięcie nerwowe, szybko likwiduje zmęczenieRozluźnia mięśnie, działa rozkurczowoPoprawia jakość snuPomaga łagodzić ból głowyZapobiega problemom trawiennym na tle nerwowymUłatwia usuwanie blizn i rozstępów, pomaga walczyć z trądzikiemŁagodzi ból w miejscach po ukąszeniach owadówUznawany jest za afrodyzjak, który pobudza libido



Olejek z drzewa herbacianego





Pomaga likwidować trądzik, a także łupież i zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów (normalizuje wydzielanie sebum)Ułatwia leczenie ran i oparzeńMa dobry wpływ na skóręMa właściwości odkażające, antybakteryjne i przeciwzapalne



Olejek kokosowy



Chroni przed grzybicą – można smarować nim paznokcie przed korzystaniem z publicznych kąpieliskDziała antybakteryjnie i przeciwwirusowoUłatwia walkę z oparzeniami słonecznymiLikwiduje nieświeży oddech i może być dodawany do płynów do płukania jamy ustnejPomaga redukować nadmiar tłuszczu odkładającego się na brzuchu



Olejek rozmarynowy





Rozgrzewa, działa przeciwreumatycznie i antydepresyjnieŁagodzi bóle głowyPomaga się szybko zregenerować, jeśli jesteśmy bardzo zmęczeniPoprawia koncentrację i ułatwia skupienie na wykonywanym zadaniuPobudza do działania, dodaje energiiMa właściwości ściągające i tonizujące – dobrze radzi sobie z suchą, napiętą skórą



Olejek cedrowy





Pomaga zwalczyć wirusa opryszczki Działa przeciwzapalnie – ułatwia walkę z infekcjami dróg moczowychZwalcza łupież i cellulitisPrzyspiesza gojenie ran i oparzeńMa właściwości antyseptyczne, grzybobójcze i przeciwwirusoweUspokaja i odprężaŁagodzi silne bóle menstruacyjneCzytaj też:

