Jak usunąć żółty nalot od papierosów na palcach?

Żółte paznokcie są wyjątkowo nieestetyczne. Mogą kojarzyć nam się z zaniedbaniem i brakiem higieny. Często też występują u palaczy i wtedy żółte są te paznokcie palców, w których osoba uzależniona od nikotyny najczęściej trzyma papierosa (głównie palec środkowy i wskazujący). Jednak płytka paznokcia może zżółknąć takie z innych powodów, np. od stosowania lakierów do paznokci w intensywnych kolorach bez wcześniejszego nałożenia bazy.

Czasem zażółcenie paznokcie jest wynikiem grzybicy i w takich sytuacjach konieczne jest wdrożenie odpowiedniego leczenia (w aptece dostępnych jest wiele preparatów do walki z grzybicą paznokci). Grzybica objawia się także m.in. zgrubieniem paznokcia, jego rozwarstwianiem się i kruszeniem. Grzybica najczęściej dotyczy paznokci u stóp. Żółte paznokcie mogą być także objawem chorej wątroby.

Ze zwykłym zżółceniem paznokci, np. na skutek stosowania ciemnych lakierów do paznokci, można radzić sobie domowymi sposobami. Dopiero gdy one zawiodą, warto wybrać się po pomoc do dermatologa. Być może problem jest znacznie poważniejszy, niż nam się wydawało.

Dlaczego paznokcie stają się żółte?

Żółte paznokcie mogą mieć różne podłoże. Oprócz wymienionej wcześniej grzybicy, zażółcenia na paznokciach mogą oznaczać poważne choroby – mogą pojawić się na skutek łuszczycy, infekcji, chorób wątroby. Wywołuje je także żółtaczka typu A lub B.

Oczywiście, paznokcie mogą stać się żółte również na skutek palenia papierosów albo stosowania nieodpowiednich lakierów do paznokci. Dlatego gdy pojawi się taki problem, warto udać się do dermatologa i określić przyczynę zażółcenia płytki paznokci.

Żółte paznokcie a grzybica

Jedną z najczęstszych przyczyn zażółcenia paznokci jest grzybica. Może ona wywoływać zmiany w płytce paznokciowej, a nawet doprowadzić do jej zniszczenia. Co więcej, nieleczona grzybica może nawet doprowadzić do owrzodzeń czy do zapalenia tkanki łącznej.

Grzybica zazwyczaj pojawia się latem. Zakażeniu sprzyjają pobyty na basenach, czyli w wilgotnym i ciepłym środowisku. Z tego powodu grzybica paznokci zazwyczaj pojawia się na stopach, choć zdarzają się sytuacje, w których dotyczy również dłoni. Może tak się stać na przykład na skutek zabiegów kosmetycznych u kosmetyczki.

Grzybicę paznokci dość łatwo rozpoznać. Na płytce paznokcia pojawiają się białe, żółte, czasem nawet brązowe przebarwienia. Płytka zaczyna się odkształcać, staje się pofałdowana i krucha. Z czasem wydziela również nieprzyjemny zapach, a paznokieć zaczyna się odklejać.

Jeśli grzybica nie będzie leczona, nadkażenie może przenieść się na pozostałe paznokcie. Po zaobserwowaniu u siebie takich objawów można w aptece kupić preparat na grzybicę stóp, ale lepiej wybrać się do dermatologa, który przepisze odpowiednie leki pomagające zwalczyć infekcję. Należy jednak mieć świadomość, że leczenie grzybicy jest długotrwałe i że może zająć nawet kilka miesięcy.

Żółte paznokcie po lakierze, od palenia i przy spowolnieniu wzrostu płytki

Przyczyną zażółcenia paznokci może stać się również korzystanie z niewłaściwych lakierów do paznokci. Barwniki znajdujące się w tanich preparatach mogą przedostawać się do płytki paznokcia, zabarwiając ją na żółty kolor. Aby poprawić stan paznokci, należy odstawić tego rodzaju produkty i skorzystać z domowych sposobów na żółte paznokcie. Świetnie sprawdzają się wcierki z sody oczyszczonej, a także z oliwy z oliwek czy cytryny.

Żółte paznokcie mogą również być skutkiem ubocznym nałogu, jakim jest palenie papierosów. Nikotyna wsiąka w płytkę paznokcia, prowadząc do nieodwracalnych zmian. To kolejny powód do tego, by porzucić nałóg.

Żółte paznokcie mogą być również skutkiem złej diety, w której brakuje składników odżywczych, a także chorób. Do zażółcenia płytki przyczyniają się przede wszystkim choroby wątroby.

Jak się pozbyć nikotyny z palców?

Nikotyna wnika w płytkę paznokcia, ale istnieją skuteczne sposoby na to, by się jej pozbyć. Zaleca się przede wszystkim moczenie paznokci w wodzie z dodatkiem wody utlenionej. Wystarczy wymieszać ze sobą kilka łyżek wody utlenionej ze zwykłą wodą i w takiej mieszance moczyć paznokcie 2-3 razy dziennie.

Jak palenie wpływa na zęby?

Palenie papierosów nie tylko wywołuje zmiany w płucach i w płytce paznokcia, ale również niekorzystnie oddziałuje na stan zębów i dziąseł. Może doprowadzić do wcześniejszej parodontozy, spowodowanej osadzaniem się nalotu na zębach. Parodontoza może doprowadzić do szybkiej utraty zębów.

Domowe sposoby na żółty paznokcie

Do domowych sposobów na żółte paznokcie zalicza się przede wszystkim płukanki i wcierki, które mają za zadanie rozjaśnić płytkę paznokcia i przywrócić jej właściwą kondycję. Zaleca się głównie sodę oczyszczoną, cytrynę i oliwę z oliwek.

Aby zrobić dobrą wcierkę, wystarczy zmieszać ze sobą 3 łyżeczki sody oczyszczonej z 1 łyżeczką wody utlenionej. Można dodać również oliwę z oliwek albo łyżkę soku z cytryny. Tego rodzaju wcierki trzymamy na paznokciach przez około 15 minut, a następnie zmywamy ciepłą wodą. Domowe sposoby na żółte paznokcie mogą pomóc zwalczyć przebarwienia, rozjaśnić płytkę, a także poprawić kondycję paznokci.

Cytryna kontra żółte paznokcie

Najprostszym i najtańszym sposobem na rozjaśnienie płytki paznokcia jest użycie cytryny. Wystarczy przekroić ją na pół i wbić w nią paznokcie. Po kilku minutach efekty powinny być widoczne. Można również wetrzeć w paznokcie świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Zabieg niekiedy trzeba powtarzać kilka razy. Warto przeprowadzać go regularnie, np. po każdym zmyciu lakieru do paznokci, by utrzymać ich ładny wygląd. W ostateczności można też użyć kwasku cytrynowego.

Woda utleniona kontra żółte paznokcie

W walce z przebarwieniami przyda się również woda utleniona, która ma właściwości dezynfekujące i rozjaśniające. Usunie więc większość zarazków i rozjaśni płytkę paznokcia. Można rozrobić wodę w wodzie utlenionej i tak przyrządzonej miksturze moczyć palce przez kilka minut.

Soda oczyszczona na żółte paznokcie

Soda oczyszczona ma właściwości wybielające, ale też antybakteryjne. Płukanki z sody oczyszczonej mogą pomóc zwalczyć przebarwienia na płytce paznokcia spowodowane np. korzystaniem z nieodpowiednich lub ciemnych lakierów do paznokci czy od palenia papierosów.

Warto jednak pamiętać, że soda oczyszczona wysusza płytkę, dlatego tego rodzaju wcierkę czy płukankę należy łączyć z tłuszczem, np. z oliwą z oliwek. Dzięki temu nie wysuszymy skórek, a także natłuszczymy płytkę.

Wcierkę z sody oczyszczonej można nakładać na dłonie czy stopy miękką szczoteczką, a można również wmasować palcami. Pozostawiamy ją przez kilkanaście minut, a następnie zmywamy ciepłą wodą i nakładamy krem nawilżający.

Dobrą metodą jest również moczenie paznokci w soku z cytryny. Pomoże to zwalczyć żółte zabarwienie i rozjaśni płytkę. Po nacieraniu paznokci kawałkiem cytryny czy moczeniu ich w soku warto również zadbać o nawilżenie płytki.

Wybielająca pasta do zębów kontra żółte paznokcie

Może się okazać, że na żółte paznokcie działa lepiej niż na żółte zęby. Wystarczy nałożyć niewielką ilość pasty do zębów na szczotkę i wyszorować paznokcie.

Ciepłe mleko kontra żółte paznokcie

Moczenie paznokci w ciepłym mleku może przynieść satysfakcjonujące rezultaty. Poza tym zabieg ten jest mało inwazyjny i nie osłabi paznokci. Innym tego typu sposobem jest moczenie paznokci w wodzie z dodatkiem białego lub szarego mydła. Przyda się też szczoteczka do paznokci i porządne szorowanie.

Niezależnie od tego, który sposób wybierzesz, pamiętaj, żeby po zabiegu nawilżyć płytkę paznokcia. Staraj się nie uszkodzić jej powierzchni, ponieważ paznokcie staną się kruche i łamliwe. Jeżeli problem nie znika, mimo zastosowania domowych metod wybielania paznokci, udaj się po poradę do specjalisty. Maskowanie żółtych paznokci kolorowym lakierem nie rozwiąże problemu, a może jedynie spowodować, że przebarwienia będą jeszcze ciemniejsze.

