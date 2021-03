Grzybica paznokci: jak ją leczyć i co zrobić, by nie nawracała?

Grzybica paznokci pojawia się w stanach obniżonej odporności. Najczęściej dotyka osób schorowanych, które cierpią na choroby przewlekłe. Choroba niestety ma tendencje do nawracania. Co trzeba o niej wiedzieć?

Czym jest grzybica paznokci?

Grzybica paznokci to choroba, którą wywołują grzyby. Wywołują ją dermatofity, drożdżaki i pleśnie, które atakują głównie osoby cierpiące na zaburzenia hormonalne lub niską odporność. Częściej atakuje stopy niż dłonie. Zwykle pojawia się na pierwszym lub piątym palcu, może jednak rozprzestrzenić się na pozostałe palce.

Czytaj też:

Żółte paznokcie – czy to normalne?

Jak rozpoznać grzybicę paznokci?

Na płytce paznokcia pojawiają się zgrubienia, zażółcenia, przebarwienia, staje się ona łamliwa

Chory paznokieć może zacząć się odkształcać, łamać, kruszyć, wreszcie odchodzić od łożyska

Zaatakowana zostaje również skóra wokół paznokcia

Wał paznokciowy staje się ciepły, zaczerwieniony, może pojawić się ból, wysięk i nieprzyjemny zapach

Przyczyny powstawania grzybicy paznokci

Najczęściej grzybicę paznokci wywołują dermatofity. Mogą zaatakować organizm w kilku sytuacjach:

Wyjałowienia po antybiotykoterapii

Niskiej odporności, zaburzeniach autoimmunologicznych

Chorobach przewlekłych, m.in. cukrzycy, chorobach układu krążenia

Zaburzeniach hormonalnych

Noszeniu nieodpowiedniego obuwia

Uciskaniu stóp (np. przez zbyt ciasne buty)

Czytaj też:

Masz te zmiany skórne? Zobacz, skąd się biorą

Gdzie można się zarazić grzybicą paznokci?

Grzybicą paznokci można zarazić się od osób trzecich poprzez kontakt z przedmiotami osoby chorej, np. używając tego samego ręcznika, nożyczek do paznokci czy cążek. Istnieje ryzyko zakażenia się chorobą w miejscach, w których wypożycza się buty (np. na kręgielni) albo tam, gdzie chodzi się boso (np. na basenie czy siłowni).

Rodzaje grzybicy paznokci

Grzybica paznokci dzieli się ze względu na miejsce występowania choroby. Wyróżnia się następujące rodzaje:

grzybica dystalna – atakuje brzegi paznokcia. W jej wyniku paznokieć staje się kruchy i łamliwy

proksymalna onychomikoza podpaznokciowa – powstaje w wyniku urazów zwykle u paznokci u rąk. Może pojawiać się również na skutek chorób, m.in. cukrzycy, zaburzeń hormonalnych

powierzchowna biała onychomikoza – objawia się białym nalotem na płytce paznokciowej. Częściej dotyka stóp

wewnątrzpaznokciowa onychomikoza – choroba postępuje wewnątrz paznokcia, na zewnątrz nie widać objawów

onychomikoza całkowicie dystroficzna – pojawia się u osób, które cierpią na kandydozę, jednostkę chorobową polegającą na zbyt dużym namnożeniu się drożdżaków w organizmie

Leczenie grzybicy paznokci

Grzybicę paznokci leczy się farmakologicznie za pomocą preparatów, które wykazują działanie grzybobójcze (zawierających amorlfinę czy mikonazol). Mają one charakter maści, sprayów, żeli. Ważne jest regularne ich stosowanie (minimum dwa razy dziennie). Trzeba również unikać niewygodnego obuwia i niwelować ryzyko urazów.

W przypadku zaostrzenia zmian należy udać się do dermatologa. Przeprowadza on wywiad z pacjentem i pobiera materiał do badania mikologicznego. Na podstawie próbki hoduje się grzyba i sprawdza, jakiego on jest rodzaju. To pomaga dobrać skuteczne leczenie.

Czytaj też:

Ból palców u stóp – 6 potencjalnych przyczyn