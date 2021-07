Szare mydło – kultowy kosmetyk z PRL-u. Poznaj jego szerokie zastosowanie

Szare mydło to naturalny, roślinny i – jakbyśmy dziś powiedzieli – wegański kosmetyk z PRL-u. Prosta kostka była wykorzystywana do pielęgnacji, prania, przemywania ran, leczenia trądziku i egzem. Mało jest tak wszechstronnych produktów, które mogą służyć całej rodzinie. Co warto wiedzieć o szarym mydle i jak je wykorzystać?

Czym jest szare mydło?

Szare mydło to mydło produkowane z soli potasowych. Po raz pierwszy w Polsce pojawiło się ponad 100 lat temu, w 1918 roku, i szybko zrobiło zawrotną karierę. Początkowo produkowano je z tłuszczy zwierzęcych, w czasie wojny, gdy brakowało wszystkiego, zaczęto je wytwarzać z tworzyw sztucznych. Później sięgnięto po tłuszcze roślinne i tak jest do dzisiaj.

Mydło to nie miało barwników ani substancji zapachowych, nie dodawano do niego żadnych olejków eterycznych. Z tego względu było tanie i mogli sobie pozwolić na jego zakup również ludzie nisko sytuowani. Z czasem mydło to stało się charakterystyczne dla szarej, powojennej Polski.

Szare mydło było jednym z kultowych kosmetyków w PRL-u. Żółtawą kostkę o nazwie "Biały Wielbłąd" można było znaleźć niemal w każdej łazience. Wykorzystywano je do utrzymywania higieny osobistej, prania ubrań, leczenia chorób skóry. Wraz z upływem czasu i transformacją ustrojową również i inne firmy zaczęły wytwarzać szare mydło.

Skład kostki

Co znajduje się w legendarnym kosmetyku? Szare mydło zawiera:

sole potasowe

kwas cytrynowy

gliceryna

chlorek sodu

kwasy karboksylowe

Czy to mydło jest zdrowe?

Szare mydło to naturalny kosmetyk, który może wykorzystywać cała rodzina. Jest ono bezpieczne także dla skóry niemowląt i małych dzieci, ponieważ jej nie wysusza tak jak zwykłe mydła. Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych, więc nie powoduje uczuleń. Jest hipoalergiczne, bezpieczne dla alergików i osób ze skórą wrażliwą.

Jakie ma właściwości?

Mydło ma działanie:

antybakteryjne

antyseptyczne

hipoalergiczne

kojące

łagodzące podrażnienia

likwidujące świąd i zaczerwienienie skóry

Jak stosować kosmetyk?

Szare mydło można wykorzystać do:

mycia twarzy

mycia ciała i włosów

pielęgnacji skóry atopowej



prania ubrań i ubranek dziecięcych

przemywania ran, w tym również pooperacyjnej

higieny u kobiet po porodzie

leczenia chorób skóry

usuwania odcisków i grzybicy na stopach

sprzątania powierzchni w domu

mycia zabawek dziecięcych

mycia pędzli do makijażu

Idealne do pielęgnacji

Nie ma chyba drugiego kosmetyku w tak niskiej cenie, który tak dobrze działałby na skórę. Mydłem można myć twarz, ciało i włosy Pomaga w likwidacji łupieżu i stanów zapalnych na skórze głowy. Nie wysusza przy tym włosów, nie obciąża ich, ale nadaje im ładny połysk.

W pielęgnacji twarzy szare mydło może zastąpić żele do mycia i pianki. Znakomicie usuwa kurz, zanieczyszczenia i makijaż, oczyszcza cerę i otwiera pory. Po przemyciu twarzy mydłem warto jednak zastosować tonik, by przygotować cerę do dalszej pielęgnacji.

Świetne do przemywania ran

Ze względu na swoje kojące i antybakteryjne właściwości, szare mydło polecane jest także do przemywania ran. Pomaga to zapobiec nadkażeniu bakteryjnemu i sprzyja szybszemu gojeniu rany.

Można je stosować na otarcia, skaleczenia, drobne urazy, ale także do utrzymywania higieny ran pooperacyjnych, na przykład blizny po cesarskim cięciu.

Do prania i czyszczenia

Szare mydło można wykorzystać do prania ręcznego. Świetnie odplamia i usuwa plamy, stanowiąc dobrą alternatywę dla kupnych proszków do prania i płynów. Można w nim prać nawet ubranka niemowlęce, ponieważ nie powoduje reakcji alergicznych.

Na bazie szarego mydła można przygotować domowe środki czystości. Sprawdzą się w przemywaniu płaskich powierzchni, usuwaniu kurzu, zanieczyszczeń, mycia zabawek, plastikowych przedmiotów. Ze względu na w pełni naturalny skład, szare mydło jest bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych, dlatego warto zastąpić nim drogeryjne środki czystości.

