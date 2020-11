Jak przygotować świąteczne paznokcie? Jak zadbać o ich zdrowie i które wzory będą modne w święta 2020?

Świąteczne paznokcie to tylko jeden z kolorowych elementów obchodzenia Bożego Narodzenia. Z okazji nadejścia tych wyjątkowych dni w roku zdobimy dom wszelkimi bałwankami, reniferami, no i oczywiście choinką, pijemy z ulubionych świątecznych kubków i nawet jesteśmy w stanie, niczym Bridget Jones, poświęcić się i założyć świąteczny sweter.

Samym paznokciom na święta często poświęcamy dużo uwagi, jednak skupiamy się głównie na wyborze wzorów tipsów bądź tych uzyskanych dzięki lakierom i zdolnościom stylistki. W galerii poniżej przedstawiamy więc najlepsze tegoroczne trendy wśród świątecznych paznokci 2020, najpierw jednak podpowiadamy, jak zadbać o ich zdrowie.

Jak zadbać o zdrowie paznokci na święta?

1. Zrób paznokciom odżywczą kąpiel

Nie tylko dusza, ale i ciało lubi kąpiel, a zdrowym paznokciom sprzyja konkretnie moczenie końcówek palców w prostej miksturze stworzonej z ciepłej oliwy z oliwek oraz soku z cytryny. Taką kąpiel możesz fundować paznokciom nawet kilka razy w tygodniu, po około 15 minut. Dzięki niej poprawie ulega kondycja zmęczonej lakierami płytki, która staje się mniej chropowata, a same paznokcie – bardziej natłuszczone.

2. Olejowanie paznokci

Nie tylko olejowanie włosów, ale i świątecznych paznokci ma sens. Specyfik do olejowania możesz łatwo przygotować w domu sama. Musisz mieć bazę, którą stanowi oliwa z oliwek bądź olej rycynowy i jeden dodatkowy olej, a tych jest do wyboru bardzo dużo. Szczególnie skuteczne w pielęgnacji paznokci są: olej migdałowy, olej z pestek winogron, olej z kiełków pszenicy. Tak przygotowany specyfik wcieraj w paznokcie 2 razy dziennie.

3. Delikatne zdejmowanie lakieru hybrydowego

Przed nałożeniem nowych świątecznych wzorów paznokci trzeba usunąć poprzednią hybrydę, a to należy zrobić delikatnie. Najpierw spoleruj top coat, co ułatwi acetonowi dotarcie do ukrytego pod nim lakieru. Potem nasącz waciki acetonem, połóż je na każdym z palców, a następnie „przytwierdź” do nich folią aluminiową poprzez łatwe okręcenie jej dookoła palców. Wytrzymaj tak około 10 minut, a potem spróbuj zdjąć lakier – nie powinno to być trudne, ponieważ będzie on już rozkruszony.

Tak przygotowane paznokcie możesz już świątecznie ozdobić. Zapraszamy do zapoznania się z galerią, w której znajdziesz najnowsze paznokciowe trendy na Boże Narodzenie 2020!

Świąteczne paznokcie 2020: wierność bożonarodzeniowej tradycji



Świąteczne paznokcie 2020, jak i te rok, dwa i wiele lat temu nie mogą nie zawierać wzorów typowych dla świąt: bałwanków, reniferków, śnieżynek, bombek, choinek i tego, co tylko stylizacyjna wyobraźnia podpowie.



Świąteczne paznokcie 2020: delikatnie, ale z ozdobą



Osoby, dla których jeden kolor paznokci bez ozdób to za mało, a jednocześnie brokat i mnóstwo wzorów to z kolei za dużo, mogą zdecydować się na delikatny kolor bazowy i subtelne świąteczne elementy: np. gwiazdki.



Świąteczne paznokcie 2020: delikatne i urocze



Już kilka lat temu przestały dominować rzucające się w oczy, mocne kolory i wzory. Świąteczne paznokcie mogą być jasne i niby niepozorne, ale jednak z uroczym akcentem, np. w postaci zimowych rękawiczek.



Świąteczne paznokcie 2020: na czerwono



Barwą, która chyba najbardziej kojarzy się ze świętami jest czerwień – kolor stroju św. Mikołaja. Do tego motywu można nawiązać, malując świąteczne paznokcie właśnie na czerwono i ozdobić je innymi elementami przywołującymi skojarzenia ze świętami: zieloną choinką, białą śnieżynką.



Świąteczne paznokcie 2020: metaliczne lakiery



Najbardziej oczywistymi kolorami wydają się być niebieski i srebrny, ale sprawdzą się i inne barwy. Możesz wybrać np. fiolet, jeśli nie chcesz za bardzo eksperymentować, ale znudziły cię typowe świąteczne kolory.



Świąteczne paznokcie 2020: paznokcie jak sweter



Grube zimowe swetry wyróżniają charakterystyczne plecionki, które się na nich znajdują. Podobne kształty można odwzorować na paznokciach, warto jednak udać się do bardzo zdolnej stylistki, by uzyskać zamierzony efekt.



Świąteczne paznokcie 2020: pastelowe kolory



Świąteczne paznokcie nie muszą mieć wyrazistych barw, przecież biały czy kremowy to również kolory zimy, które w subtelny sposób dodają paznokciom urody.



Świąteczne paznokcie 2020: na bogato



Jeśli te wszystkie pastele, delikatne wzory cię nudzą, nic nie stoi na przeszkodzie, by w 2020 roku z paznokciami zaszaleć i wybrać lakier pełen plasku oraz charakterystyczny wzór.



Świąteczne paznokcie 2020: prawie przezroczyste



Niby francuski manicure, tylko że ze świątecznie bordowym wykończeniem, a jednak nie. Jest jeszcze jedno urozmaicenie: na paznokciach znajdują się białe kropeczki, przypominające płatki śniegu.



Świąteczne paznokcie 2020: gotowa na kolejny rok



Nie tylko czerwień, zieleń, biel są świątecznymi kolorami, także granat i złoto, które można wykorzystać, wybierając lakiery do paznokci. Ten wzór idealnie sprawdzi się także na sylwestra. Czytaj też:

