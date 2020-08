Czy hybryda może zaszkodzić? Jak długo można ją nosić?

Piękne, zadbane paznokcie są wizytówka każdej kobiety. Nic więc dziwnego, że odkąd hybryda zagościła w salonach kosmetycznych, stale przybywa jej wielbicielek. Paznokcie hybrydowe uwielbiają nastolatki i dojrzałe kobiety, jednak nie brakuje głosów na temat ich szkodliwości, która może poważnie zaszkodzić zdrowiu. Jaka jest prawda na temat hybrydy?

Niebezpieczna stylizacja paznokci

Lakiery hybrydowe gwarantują trwały i odporny na uszkodzenia manicure. Dzięki nim stylizacja paznokci stała się sztuką, którą doceniają nie tylko wielbicielki niebanalnych wzorów i kolorów. Klasyczny i nowoczesny manicure hybrydowy pozwalają cieszyć się idealnym wyglądem paznokci niezależnie od okazji. Jego niewątpliwą zaletą jest trwałość. Pomalowane lakierem hybrydowym i utwardzone lampą UV lub lampą LED paznokcie zachowują idealny wygląd przez 2-3 tygodnie. W porównaniu do tradycyjnego lakieru, który odpryskuje po zaledwie dobie, to naprawdę imponujący wynik. Nie mniejszą popularnością cieszą się paznokcie żelowe, choć w ostatnich latach wiele kobiet zamieniło je na hybrydę z powodu dość często pojawiających się alergii i uszkodzeń płytki paznokcia. Hybryda zachwalana jest jako „mniejsze zło”; prawidłowo wykonana ma nie szkodzić paznokciom i być w pełni bezpiecznym sposobem na piękny wygląd dłoni. To teoria, bo coraz częściej pojawiają się głosy o wyjątkowej szkodliwości manicure hybrydowego oraz stosowanych w czasie jego wykonywania lamp UV i lamp LED.

Czy hybryda szkodzi paznokciom?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o szkodliwość lakierów hybrydowych. Ich wpływ na zdrowie będzie mógł zostać dokładnie poznany za kilka, kilkanaście lat, bo wykonanie wiarygodnych badań wymaga przeprowadzenia wielu prób klinicznych. Lakiery hybrydowe pojawiły się na rynku początkiem XXI wieku, więc ewentualną szkodliwość ich stosowania poznamy dopiero za jakoś czas.

Dotychczas wiadomo, że często wykonywany manicure hybrydowy może zwiększać ryzyko zachorowania na czerniaka paznokci i raka skóry. Emitowane rzez lampy UV i lampy LED promieniowanie przenika do tkanek, powodując m.in. uszkodzenia włókien kolagenowych i przyśpieszając procesy starzenia się skóry.

Co więcej, częste korzystanie z hybrydy wiąże się z ryzykiem osłabienia paznokci. W przypadku manicure hybrydowego nie można uzupełnić braków lakieru, które pojawiają się wraz ze wzrostem paznokcia, więc konieczne jest zdjęcie hybrydy i ponowne wykonanie całej stylizacji. Osłabienie płytki paznokcia powoduje przede wszystkim głębokie piłowanie zewnętrznej powierzchni paznokcia. W niektórych przypadkach paznokcie po hybrydzie stają się wyjątkowo kruche oraz łamliwe, a także pojawiają się na nich problematyczne ubytki, które wymagają zastosowania dodatkowych zabiegów kosmetycznych.

Uczulenie na lakier hybrydowy

Alergia na hybrydę to przede wszystkim problem kobiet, które przez dłuższy czas wykonują manicure hybrydowy, jednak zdarzają się też przypadki uczulenia po wykonaniu pierwszej stylizacji. Alergia najczęściej obejmuje skórę wokół paznokcia oraz może objawiać się dość nietypowymi dolegliwościami np. dusznościami, kaszlem i opuchlizną twarzy.

Ile można nosić hybrydę?

Zdarzają się kobiety, które noszą hybrydę przez wiele lat i nie powoduje ona skutków ubocznych oraz przypadki jednorazowej aplikacji, która kończy się problemami zdrowotnymi. Zdaniem dermatologów w celu uniknięcia skutków ubocznych noszenia hybrydy powinno się robić co kilka miesięcy przynajmniej 21-dniową przerwę na regenerację płytki paznokcia. Zdejmowanie jednej warstwy lakieru i ponowne wykonywanie manicure hybrydowego przez dłuższy czas znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka paznokci oraz raka skóry, a także osłabia płytkę paznokcia i zwiększa ryzyko wystąpienia alergii.

Ważne: podstawą bezpiecznego manicure hybrydowego jest wysoka jakość lamp UV i lamp LED oraz lakierów do paznokci. Coraz więcej kobiet decyduje się na samodzielne robienie manicure hybrydowego, co zwiększa ryzyko pojawienia się problemów. Na portalach aukcyjnych można kupić lampy do hybrydy za kilkanaście złotych oraz wyjątkowo tanie lakiery – z takim sprzętem samodzielna stylizacja paznokci może okazać się sporym zagrożeniem dla zdrowia.

