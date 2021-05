Sposoby na opadającą powiekę: Kremy, ćwiczenia, zabiegi estetyczne

Opadająca powieka to defekt, który może odebrać pewność siebie. Powoduje, że twarz wygląda na smutną i zmęczoną, utrudnia wykonanie makijażu. Na szczęście istnieją sposoby na pozbycie się tego problemu.

Czym jest opadająca powieka?

Skóra wokół oczu jest cienka i delikatna. Dotyczy to również powiek, które z wiekiem zaczynają tracić elastyczność. Jeśli skóra nie jest odpowiednio pielęgnowana, zaczyna stawać się coraz bardziej wiotka. Z biegiem czasu na górnej powiece może powstać fałd luźnej skóry, co sprawi, że zacznie ona opadać.

Schorzenie to nazywane jest ptozą. Opadająca powieka daje wrażenie, że twarz staje się zmęczona i smutna, a osoba ciągle mruży oczy. Stanowi głównie problem estetyczny, ale może również mieć podłoże natury medycznej. Ptozę mogą powodować m.in. uszkodzone nerwy.

Przyczyny ptozy

Opadająca powieka najczęściej związana jest z utratą jędrności i elastyczności skóry. Dzieje się tak wraz z wiekiem, a włókna kolagenowe zaczynają zanikać już po 25. roku życia. Problem powiek zaczyna być widoczny po 40. roku życia, gdy cera coraz szybciej traci wodę, staje się sucha i wiotka. Zaczyna też ubywać wapnia, który stanowi budulec dla mięśni, również tych trzymających powieki.

Czasem schorzenie to ma podłoże genetyczne. Jeśli w rodzinie występuje problem ptozy, jest prawdopodobne, że również będziemy się z tym zmagać. Niekiedy też jest związane z utratą wagi. Jeśli dość mocno schudniemy, skóra staje się wiotka. Dotyczy to całego ciała, również powiek.

Oprócz wymienionych przyczyn ptozę powodują również:

uszkodzone nerwy okołoruchowe

uszkodzone nerwy gałek ocznych

złe soczewki kontaktowe

cukrzyca



nowotwory

zła pielęgnacja wrażliwej skóry wokół oczu

Jak rozpoznać ptozę?

Problem opadania powiek jest widoczny gołym okiem. Oko wygląda jakby było półotwarte, co nie tylko stanowi mankament, ale również może pogarszać jakość widzenia.

Sposoby na opadające powieki

Na szczęście istnieje szereg sposobów, które pomagają poradzić sobie z problemem ptozy. Wśród nich są zarówno ćwiczenia, jak i preparaty kosmetyczne oraz zabiegi natury estetycznej. Należy je dobrać do stanu zaawansowania schorzenia.

Zawsze jednak dobrze jest zacząć od mocnego nawilżania skóry (nawet kilka razy dziennie) oraz wykonywania ćwiczeń w domowym zaciszu. To proste metody, które nie niosą za sobą żadnej ingerencji chirurgicznej, a które mogą przynieść wiele pozytywnych skutków.

Ćwiczenia na powieki: palming

Znanym sposobem, który pozwala wzmocnić skórę wokół oczu, jest palming, inaczej zwany jogą oczu. Polega m.in. na ruszaniu gałkami ocznymi czy uciskaniu zewnętrznych kącików oka, by uelastycznić skórę.

Aby poćwiczyć, wystarczy przyłożyć palce do zewnętrznych kącików oczu, a następnie rozciągnąć je w stronę skroni. Często w ten sposób bawią się dzieci, udając, że są osobami o skośnych oczach. Okazuje się jednak, że jest to ćwiczenie, które może pomóc w walce z opadającymi powiekami.

Do innych ćwiczeń należy m.in. spoglądanie oczami jak najwyżej, bez ruszania głową. Ważne, by w trakcie wykonywania ćwiczenia utrzymać napięcie skóry na czole.

Pielęgnacja skóry wokół oczu

Do utrzymania skóry wokół oczu we właściwej kondycji konieczne jest nawilżanie. Pomocne jest tutaj picie 2 litrów wody, ale to nie wystarcza. Woda z naskórka szybko odparowuje, dlatego warto też nawilżać i uelastyczniać cerę od zewnątrz. Pomogą w tym specjalne kremy pod oczy i do pielęgnacji powiek, które zwiążą wodę, zapobiegając jej utracie.

Można je stosować kilka razy dziennie, zwłaszcza w czasie pracy przy komputerze czy przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach. Na noc warto wybierać kremy, które działają bardziej intensywnie i uzupełnią ubytki w naskórku dokonane w ciągu dnia.

Zabiegi estetyczne i plastyka powiek

Gdy ćwiczenia i pielęgnacja nie przynoszą efektów, można skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Plastyka powiek (blefaroplastyka) to zabieg laserowy lub chirurgiczny, który jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Chirurg usuwa nadmiar skóry na powiekach, wycina tłuszcz, a nacięcia zszywa tak, by były niewidoczne.

Taka korekta wymaga właściwej pielęgnacji po zabiegu. Nie wolno m.in. nosić soczewek, wystawiać skóry na słońce ani robić makijażu. Warto podkreślić, że skuteczny, a mniej inwazyjny, jest zabieg laserowy.

Wykonanie plastyki powiek należy skonsultować z lekarzem rodzinnym, który zna nasz stan zdrowia i schorzenia, na które cierpimy. W przypadku ciąży czy chorób immunologicznych blefaroplastyka nie jest wskazana.

Czytaj też:

Chirurgia plastyczna – najpopularniejsze zabiegi chirurgii plastycznejCzytaj też:

Czy warto poddawać się zabiegom laserowym na skórę? Sprawdź, co sądzi dermatolog