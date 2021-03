Kwas migdałowy zwalcza trądzik i odmładza. Jak z niego korzystać?

Kwas migdałowy to kwas AHA, który jest szeroko wykorzystywany w kosmetyce. Peelingi, kremy i zabiegi z kwasem migdałowym pozwalają złuszczyć naskórek i pozbyć się wielu problemów z cerą. Odnawiają jej strukturę, wyrównują koloryt i sprawiają, że wygląda młodziej i pięknej. Po zabiegach z kwasem migdałowym cera staje się świetlista i odnowiona.

Czym jest kwas migdałowy?

Kwas migdałowy to kwas alfa-hydroksylowy nazywany kwasem AHA (owocowym). Pozyskuje się go z natury – kwas migdałowy występuje m.in. w pestkach wiśni, moreli czy migdałów.

Jest to jeden z delikatniejszych kwasów, który oprócz działa peelingującego ma również działanie nawilżające. Tolerują go osoby o cerze wrażliwej, u których inne kwasy wywołują podrażnienia, zaczerwienia i silne łuszczenie naskórka. Kwas migdałowy jest bezpieczny również dla cery naczynkowej.

Jak działa kwas migdałowy?

Cząsteczki kwasu migdałowego są duże i wolno wnikają w naskórek, dlatego wykazują lekkie działanie złuszczające. Po zastosowaniu kosmetyków z tym składnikiem pojawia się lekkie uczucie pieczenia lub mrowienia skóry. Nie powinno wystąpić podrażnienie.

Po kilku dniach codziennego stosowania skóra zaczyna się złuszczać, odsłaniają się zdrowsze warstwy. Ważne jest wtedy systematyczne jej nawilżanie i dbanie o to, by nie dopuścić do jej przesuszenia. Gdy złuszczanie dobiegnie końca, cera jest świetlista i odnowiona.

Właściwości kwasu migdałowego

Kwas migdałowy działa przeciwbakteryjnie, poleca się go osobom, które borykają się z trądzikiem, stanami zapalnymi skóry, zaskórnikami, rozszerzonymi porami. Wykazuje działanie złuszczające, umożliwia odbudowę naskórka, przywraca skórze koloryt.

Wykazuje też działanie:

przeciwzmarszczkowe – w zależności od użytego stężenia kwas migdałowy dociera w głąb skóry i pobudza komórki do wytwarzania kolagenu

nawilżające – stymuluje produkcje kwasu hialuronowego

uelastyczniające

niweluje oznaki fotostarzenia

spłyca przebarwienia

zwęża pory

ogranicza rozwój bakterii

wykazuje działanie rewitalizujące

Komu poleca się kosmetyki z kwasem migdałowym?

Z kwasu migdałowego mogą skorzystać osoby, które:

chcą rozjaśnić przebarwienia

chcą pozbyć się zaskórników, rozszerzonych porów, trądziku

chcą dodać skórze energii, rozświetlić ją, odzyskać zdrowy wygląd

chcą spłycić pierwsze zmarszczki

chcą pozbyć się plam (np. potrądzikowych)

Przeciwskazania do stosowania kwasu migdałowego

Kosmetyki i zabiegi z użyciem kwasu migdałowego należy używać w okresie jesieni i zimy, gdy nie ma takiego natężenia promieni słonecznych. Wiosną i latem mogą wykazywać działanie fotouczulające.

Preparaty te nie są polecane wszystkim. Powinny z nich zrezygnować kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. Nie zaleca się ich również alergikom, osobom, które cierpią na atopowe zapalenie skóry, łuszczycę, grzybicę. Terapia z użyciem doustnych retinoidów również jest przeciwskazaniem.

Kosmetyki z kwasem migdałowym

W drogeriach i aptekach znajdziemy kosmetyki z 5-procentowym stężeniem kwasu migdałowego. Są one polecane osobom, które mają wrażliwą cerę i które chcą odnowić strukturę skóry.

Kosmetyki z 10- czy 15-procentowym stężeniem kwasu mają silniejsze działanie. Docierają do głębszych warstw naskórka, mocniej złuszczają. Nie poleca się ich do stosowania przez dłuższy okres. Dobrze jest zaaplikować je w formie kuracji, np. przez 3 tygodnie, a następnie dla podtrzymania efektu 2-3 razy w tygodniu stosować kosmetyk z niższym stężeniem kwasu. Należy przy tym pamiętać o ochronie przed słońcem i stosować kremy z wysokim filtrem.

W gabinetach kosmetycznych możemy wykonać peelingi z użyciem 30-procentowego kwasu migdałowego. Taki zabieg ma silne działanie, potrafi spłycić zmarszczki, ujędrnić skórę, zlikwidować przebarwienia. Po peelingu skóra wymaga jednak specjalnego traktowania i trzeba ją mocno nawilżać w domu.

Kwas migdałowy w domu

W sklepach internetowych możemy również kupić kwas migdałowy w formie proszku do rozpuszczenia w domu. Można z niego przygotować tonik, hydrolat lub macerat. Często mają one stężenia 100 procent i są przeznaczone dla profesjonalistów. Nie zaleca się osobom bez doświadczenia przygotowywania kosmetyków w domu, ponieważ można sobie zrobić krzywdę.

