Olejek migdałowy – skład i zastosowanie

Olej migdałowy coraz częściej wykorzystywany jest do produkcji kosmetyków naturalnych. Z jego dobroczynnych właściwości możemy korzystać, sięgając po konkretne kosmetyki, a także stosując czysty olej migdałowy. Świetnie sprawdza się on podczas codziennej pielęgnacji całego ciała i jest cennym składnikiem naszej diety. Oprócz oleju migdałowego na rynku dostępny jest również olejek migdałowy kosmetyczny i olejek migdałowy eteryczny. Czym różnią się te produkty? Jak z nich korzystać w celu poprawy zdrowia i urody?

Olej migdałowy a olejek migdałowy – czym się różnią?

Nazwy „olej” i „olejek” często są stosowane zamiennie, jednak nie są synonimami. Nazwa „olej” zarezerwowana jest dla produktów o właściwościach odżywczych oraz pielęgnacyjnych, które powstają z roślin oleistych. W tej grupie wyróżniamy oleje typowo spożywcze oraz oleje kosmetyczne. Niektóre z nich np. olej migdałowy, mogą mieć uniwersalne zastosowanie.

Olej migdałowy do pielęgnacji ciała często nazywany jest także „olejkiem”, co nie jest poprawne, jednak określenie to funkcjonuje w mowie potocznej, dlatego będziemy go używać. Nazwa „olejek” zarezerwowana jest dla olejków eterycznych, które również pozyskiwane są z różnego rodzaju roślin. Eteryczny olejek migdałowy służy m.in. do aromaterapii, a także masażu, jednak ma on nieco inne właściwości niż olej migdałowy spożywczy i kosmetyczny. Olejki eteryczne są przede wszystkim produktami silnie skoncentrowanymi, dlatego ich zastosowanie uwzględnia rozcieńczenie naturalnym olejem bazowym, którym może być olej migdałowy.

Rodzaje oleju migdałowego

Jak sama nazwa wskazuje, olej migdałowy pozyskiwany jest z migdałowca zwyczajnego (migdałowiec pospolity, śliwa migdał). Surowcem, z którego powstaje, są nasiona migdałowca – doskonale je znamy i chętnie spożywamy, bo obfitują w witaminy i minerały oraz inne substancje o odżywczym działaniu. Olej migdałowy pozyskuje się z gorzkich oraz słodkich migdałów. W zależności od rodzaju cechuje się on nieco innymi właściwościami i oraz sposobem pozyskiwania.

Najbardziej ceniony ze względu na swoje właściwości pielęgnacyjne, jest olej ze słodkich migdałów, bo jego produkcja nie musi uwzględniać procesu rafinacji. W przypadku oleju z gorzkich migdałów sposób produkcji jest niezwykle ważny, bo pozwala on usunąć z pozyskanego oleju toksyczną substancję, czyli amigdalinę. Amigdalina (witamina B17) jest związkiem z grupy glikozydów cyjanogennych; znajduje się w nasionach niektórych roślin m.in. migdałowców, pigwy, wiśni, czereśni. Odpowiada ona za ich gorzki smak, który odstrasza owady i zwierzęta. Od pewnego czasu amigdalina uważana jest za „cudowny” lek, jednak jej działania np. w kierunku leczenia nowotworów, nie potwierdziły wiarygodne badania.

Olej ze słodkich migdałów może być bezpiecznie używany w kuchni oraz w celu pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Doskonale sprawdza się w przypadku każdego rodzaju cery oraz podczas pielęgnacji skóry niemowląt i małych dzieci, która wymaga szczególnej ochrony. Olej ze słodkich migdałów wykorzystywany jest coraz częściej w przemyśle kosmetycznym – znajdziemy go m.in. w składzie różnego rodzaju emulsji i w składzie perfum. Może stanowić również podstawę domowej pielęgnacji, pozwalając czerpać liczne korzyści z jego dobroczynnego wpływu na ludzki organizm. Olej migdałowy to produkt naturalny, dlatego w jego składzie nie powinny znajdować się dodatkowe substancje.

Olej migdałowy – skład

W składzie oleju ze słodkich migdałów znajdują się m.in. nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli kwas olejowy, kwas linolowy kwas palmitynowy i kwas stearynowy, substancje białkowe, witamina A, D i E oraz witaminy z grupy B. Cennym składnikiem oleju migdałowego są kwasy fenolowe, które wykazują m.in. działanie przeciwzapalne i ściągające.

Olej migdałowy w pielęgnacji skóry

Olej migdałowy wykazuje bardzo pozytywny wpływ na skórę. Po zastosowaniu nie pozostawia tłustej warstwy, szybko się wchłaniając. Pielęgnacja olejem migdałowym wygładza skórę, poprawia elastyczność skóry, łagodzi podrażnienia, wyrównuje koloryt skóry, poprawia ukrwienie skóry, a także spowalnia procesy starzenia, bo zarówno kosmetyki z olejem migdałowym, jak i czysty olej migdałowy, są źródłem naturalnych antyoksydantów.

Olej migdałowy przeznaczony jest do stosowania na skórę twarzy i skórę całego ciała, co sprawia, że może się on stać podstawą kompleksowej pielęgnacji, doskonale wspomagając także walkę z różnego rodzaju dermatozami np. trądzikiem oraz defektami kosmetycznymi, do których zaliczamy rozstępy i cellulit. Wykazuje również działanie przeciwzmarszczkowe – stosowany systematycznie, stanowi skuteczną alternatywę dla zabiegów z zastosowaniem kwasu hialuronowego.

Olej migdałowy w pielęgnacji włosów

Pielęgnacja włosów olejem migdałowym chroni przed nadmierną utratą wody oraz pomaga poprawić ich wygląd. Olej migdałowy może być stosowany np. na same końcówki włosów, jak i skórę głowy. Rozprowadzony na skórze i całej długości włosów, pozwala na ich odżywienie oraz redukcję łupieżu. Co więcej, olej ze słodkich migdałów wzmacnia włosy zniszczone np. codzienną stylizacją oraz farbowaniem, przywracając im miękkość, elastyczność i zdrowy blask.

Olej migdałowy w pielęgnacji paznokci

Zdrowie i kondycję paznokci także możemy poprawić, stosując olej ze słodkich migdałów. Olej migdałowy doskonale wzmacnia płytkę paznokci, zapobiegając jej nadmiernej łamliwości. Dzięki niemu paznokcie zyskują także tarczę ochronną przed działaniem szkodzących im substancji np. detergentów.

Zastosowanie oleju migdałowego w pielęgnacji skóry niemowląt i małych dzieci

Olej ze słodkich migdałów jest sposobem na naturalną pielęgnację wrażliwej skóry maluchów, u których zdiagnozowano m.in. atopowe zapalenie skóry, jednak może być również stosowany do pielęgnacji i ochrony skóry, która nie sprawia żadnych problemów. Jest świetnym sposobem na uniknięcie szkodliwego wpływu na organizm dziecka obecnych w niektórych kosmetykach związków chemicznych, które, niestety, znajdziemy także w doskonale znanych kosmetykach dla najmłodszych. Olej ze słodkich migdałów może być stosowany od pierwszych dni życia noworodka oraz przez kobiety ciężarne, bo nie wpływa w negatywny sposób na stan zdrowia i nie wywołuje podrażnień.

Kulinarne zastosowanie oleju migdałowego

Na rynku dostępne są rafinowane i nierafinowane spożywcze oleje migdałowe. W przypadku oleju migdałowego nierafinowanego mamy do czynienia z produktem, który nie powinien być poddawany działaniu wysokiej temperatury. Możemy go jednak wykorzystać m.in. do sałatek. Bogactwo kwasów NNKT sprawia, że olej migdałowy pozytywnie wpływa na mózg. Produkt ten poprawia pamięć i koncentrację oraz zwiększa zdolności poznawcze, sprzyjając szybkiemu przyswajaniu nowych informacji. Rafinowany olej migdałowy może być poddawany obróbce cieplnej. Jego smak pasuje m.in. do mięs, ryb i warzyw, a także wyrobów cukierniczych.

W jaki sposób stosować olej migdałowy do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci?

Zastosowanie oleju migdałowego do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci, jest banalnie proste. Wystarczy kupić wysokiej jakości olej i systematycznie go stosować, aby szybko zauważyć efekty „kuracji”.

Olej migdałowy stosujemy bezpośrednio na skórę – kilka kropli oleju aplikujemy na dłonie, delikatnie go rozgrzewamy i nakładamy na skórę, wmasowując kolistymi ruchami. Olej migdałowy może być stosowany pod makijaż, kremy ochronne z filtrami UV, a także doskonale sprawdza się jako kosmetyk po opalaniu. Możemy go również wykorzystać w celu wykonania rozluźniającego masażu, który będzie częścią codziennej pielęgnacji skóry osób dorosłych oraz niemowląt i małych dzieci.

Pielęgnacja włosów olejem migdałowym także nie jest problematyczna. Możemy zastosować go jako odżywczą i regenerującą maskę, nakładając na całe włosy lub same końcówki, a także zastosować na skórę głowy, odczekać 30 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą i delikatnym szamponem.

Chcąc poprawić wygląd paznokci, wystarczy zamoczyć je w oleju, którego resztki po „kąpieli” olejowej wmasujemy w płytkę paznokciową.

Czytaj też:

Olejki eteryczne pomagają zwalczać sezonową alergię. Zobacz, które z nich są najskuteczniejsze