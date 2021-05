Glinka różowa. Genialny kosmetyk dla cery naczynkowej i dojrzałej

Glinka różowa (inaczej french clay pink) wykorzystywana jest w kosmetyce do pielęgnacji cery naczynkowej i dojrzałej. Glinka ta, będąca połączeniem glinki białej z czerwoną, doskonale odżywia i regeneruje skórę, zmniejsza przebarwienia i wygładza cerę.

Co to jest glinka różowa?

Glinka różowa jest delikatniejsza od swoich sióstr, glinek białych, zielonych i czarnych, dlatego wykorzystuje się ją w kosmetyce do pielęgnacji cery wrażliwej, naczynkowej, odwodnionej. Uważana jest za kosmetyk wszechstronny, który sprawdzi się w pielęgnacji każdej cery: suchej, tłustej, mieszanej, wrażliwej.

Powstaje z połączenia glinki białej i czerwonej, i wykazuje niezwykłe właściwości regenerujące i odnawiające skórę. Doskonale również oczyszcza cerę, ale jej nie wysusza, tak jak glinki zielona z czarną. Z tego względu mogą po nią sięgać nawet alergicy.

Czytaj też:

Glinka zielona koi tłustą cerę i zmniejsza produkcję sebum

Właściwości glinki

Glinka różowa zawiera szereg dobroczynnych składników, które wspaniale odżywiają skórę. Znajdują się w niej m.in.:

krzem

magnez

potas



wapń

sód

Składniki te regenerują warstwę wierzchnią skórę, odżywiają ją, łagodząc podrażnienia i wykwity zapalne. Zapobiegają szkodliwemu działaniu czynników zewnętrznych takich jak wiatr, smog, suche powietrze czy wolne rodniki. Stosowanie maseczki z glinki różowej pomaga oczyścić skórę i ujednolicić jej koloryt. Glinka ta rozjaśnia przebarwienia, nadaje cerze blasku i sprawia, że jej powierzchnia staje się gładka i jednolita.

Czytaj też:

Skóra naczynkowa. Jak pielęgnować cerę z pajączkami?

Glinka do cery naczynkowej

Glinka ta jest bardzo delikatna, dlatego sprawdzi się w pielęgnacji cienkiej i delikatnej cery naczynkowej. Pomaga obkurczyć i uszczelnić naczynka krwionośne, wzmacnia je i chroni przed pękaniem.

Maseczkę z glinki można stosować raz w tygodniu, by zapewnić skórze detoks i regenerację. Po nałożeniu jej na twarz należy odczekać 15 minut, a następnie dokładnie zmyć glinkę ciepłą wodą. Po takiej kuracji cera jest gotowa na przyjęcie serum czy odżywczego kremu na noc.

Czytaj też:

Jak wybrać krem na noc? Podpowiadamy, jakie powinien zawierać składniki

Glinka do cery dojrzałej

Ze względu na swoje zdolności regenerujące i naprawcze, glinka różowa polecana jest dla osób o skórze dojrzałej. Pomaga poprawić elastyczność skóry, zwiększa jej napięcie, spłyca drobne zmarszczki i ujednolica koloryt. Poprawia krążenie, dzięki czemu naturalnie stymuluje odbudowę komórkową. Warto stosować ją przynajmniej raz w tygodniu.

Glinka na trądzik

Tak jak inne glinki, ta również wykazuje działanie oczyszczające i detoksykujące. Sprawdzi się więc w pielęgnacji cery tłustej, ale jednocześnie płytko unaczynionej czy odwodnionej. Pomoże pozbyć się zaskórników i rozszerzonych porów, spłyci istniejące stany zapalne i wyrówna koloryt cery. Jednocześnie załagodzi podrażnienia i stany alergiczne, wzmacniając przy tym barierę ochronną skóry.

Po glinkę różową mogą sięgnąć również osoby, które mają cerę problematyczną i wrażliwą. Maseczka nie powinna wywołać podrażnień ani nadmiernych reakcji skórnych. Nie wysuszy również cery, co mogłoby sprowokować ją do jeszcze większej produkcji sebum.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie glinki?

Kupując gotową maseczkę lub sproszkowaną czystą glinkę, warto zwrócić uwagę na to, czy produkt jest w 100 procentach naturalny. Tylko taki nie uczuli i nie podrażni skóry. Będzie zawierał też najwięcej substancji odżywczych.

Co ciekawe, w drogeriach znajdziemy już całe serie kosmetyków do pielęgnacji twarzy, które bazują na glince różowej. Są to nie tylko maseczki, ale również kremy czy toniki. Mogą po nie sięgnąć osoby, które mają skórę nadreaktywną. Glinka jest też składnikiem kosmetyków do depilacji, szamponów, maseczek do włosów, kul do kąpieli, żeli pod prysznic.

Czytaj też:

Skóra odwodniona. Jak pielęgnować wymagającą skórę?