Szampon w kostce kosmetycznym hitem. Dlaczego warto go kupić?

Szampon w kostce to nowość, która szturmem podbija sklepy i drogerie. Nic dziwnego – jest niewielkich rozmiarów, ma dobry, naturalny skład, a w dodatku skutecznie oczyszcza włosy. Czy rzeczywiście szampon w kostce ma same zalety?

Szampon w kostce – co to za kosmetyk?

Szampon w kostce wygląda jak mydło, ale nim nie jest – nie zakwasza skóry głowy tak jak zwyczajne mydło. To zwykły szampon do włosów, tyle że w formie poręcznej kostki.

Różnic między tymi produktami jest więcej: po umyciu głowy mydłem włosy są osłabione, sztywne, bez połysku i blasku, wymagają zastosowania octowej płukanki, która przywróci właściwe PH skórze głowy. Po zastosowaniu szamponu w kostce tak nie jest. To produkt, który myje i pielęgnuje włosy dokładnie tak samo jak szampon w płynie.

Jego plusem jest również to, że ma świetny skład, najczęściej nie zawiera żadnych konserwantów i SLS-ów, nie jest zapakowany w plastik. To produkt wykonany w duchu zero waste, który pozwala zadbać o środowisko.

Czy taki szampon działa?

Wiele kobiet martwi się, że kosmetyk w kostce nie będzie się pienił albo nie oczyści skóry głowy zbyt dokładnie. To nieprawda, dobry szampon świetnie się pieni i znakomicie myje, nie zaburzając przy tym naturalnego PH skóry głowy.

W dodatku możemy go stosować nie tylko do mycia włosów, ale również do całego ciała. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w podróży, gdy wyjeżdżamy na weekend czy na wakacje. Może z niego korzystać cała rodzina!

Kto może stosować taki szampon?

Na rynku widnieje wiele rodzajów szamponów w kostce przeznaczonych do różnych problemów. Znajdziemy więc produkty do włosów suchych, przetłuszczających się, osłabionych, łamliwych. Dzięki temu każdy może dobrać szampon do własnych potrzeb. Ogromną zaletą tych kosmetyków są naturalne składy, w których nie zobaczymy konserwantów i SLS-ów.

Skład produktu

W składzie szamponów w kostce najczęściej znajdują się naturalne detergenty, które odpowiadają za powstawanie piany oraz oczyszczanie skóry głowy. To przede wszystkim SCI (Sodium Cocoyl Isethionate) pozyskiwany z oleju kokosowego, który umożliwia pozbycie się z włosów zanieczyszczeń i sebum. W niektórych kosmetykach znajdziemy także SCS (Sodium Coco Sulfate).

Oprócz tego w produktach znajdują się substancje pielęgnujące, przede wszystkim oleje (np. jojoba czy rycynowy) i masło shea, które odżywiają skórę głowy i włosy, poprawiając ich kondycję.

Zalety szamponu w kostce

Szampon do włosów w kostce ma same zalety:

dobrze oczyszcza skórę głowy

świetnie się pieni

nie zaburza PH skóry głowy

nawilża skórę głowy, likwidując problem z przesuszaniem, swędzeniem

jest bardzo wydajny – wystarcza na minimum dwa miesiące stosowania go kilka razy w tygodniu

można go zużyć do końca

jest ekologiczny i przyjazny środowisku

jest w duchu zero waste, pozwala zredukować ilość plastiku w domu

świetnie sprawdzi się na wyjazdach, zajmując mało miejsca w kosmetyczce

może go używać cała rodzina

Jak używać produktu?

Szampon w kostce stosujemy tak jak mydło. Moczymy go przed użyciem i mocno spieniamy, a następnie nakładamy na skórę głowy i włosy. Delikatnie masujemy, oczyszczając włosy z kurzu i zanieczyszczeń, a później dokładnie spłukujemy.

Ważne jest to, by po użyciu szamponu w kostce dokładnie go osuszyć, dzięki czemu posłuży nam na dłużej. W drogeriach dostępne są specjalne metalowe pudełeczka do przechowywania kostek szamponu, które ułatwiają organizację w łazience. Warto je zakupić, by szampon nie leżał na wannie czy półce w kabinie prysznicowej i by nie dostawała się do niego woda w każdej kąpieli.

