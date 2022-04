Groźna choroba autoimmunologiczna. Poznasz ją po łysych plackach na głowie

Łysienie plackowate jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty włosów, zwłaszcza u młodych osób przed 30 rokiem życia. Chorują na nie zarówno kobiety jak i mężczyźni. Problem łysienia plackowatego dotyczy obecnie ok. 1 proc. populacji na świecie.

Łysienie plackowate jest chorobą autoimmunologiczną

W przypadku łysienia plackowatego układ odpornościowy omyłkowo atakuje mieszki włosowe, czyli struktury, z których wyrastają włosy. Mieszki włosowe stają się mniejsze i przestają produkować włosy, co prowadzi do ich wypadania. Lekarze wskazują, że pierwsze ogniska, które można zaobserwować przy łysieniu plackowatym są okrągłe, a rozmiarem przypominają monetę. Wraz z postępem choroby pojawiają się kolejne, których średnica waha się od około 5 do 10 cm. Utrata włosów może wystąpić na skórze głowy, a w niektórych przypadkach na brwiach, rzęsach i twarzy, a także na innych częściach ciała. Często zdarza się, że wyłysiałe miejsca same ponownie zarastają włosami.

Przyczyny choroby

Wśród czynników, które bierze się pod uwagę w określeniu przyczyn wystąpienia stanu zapalnego w mieszkach włosowych wymienia się:

długotrwały stres,

atopię,

czynniki genetyczne,

zaburzenia hormonalne,

zaburzenia psychiczne,

wewnątrzustrojowe zakażenia,

czynniki autoimmunologiczne.

Choroba może rozwijać się powoli i powracać po latach. Łysienie plackowate może też towarzyszyć:

niedoczynności tarczycy,

cukrzycy,

zapaleniu,

stawów,

bielactwu.

Leczenie

Obecnie nie ma skutecznego lekarstwa na łysienie plackowate. Istnieją jednak zabiegi, które mogą pomóc w szybszym odrastaniu włosów i które mogą zapobiec ich wypadaniu w przyszłości. Leczenie łysienia plackowatego zależy od przebiegu choroby. Najnowsze metody leczenia łączą doustną terapię immunosupresyjną z terapią miejscową. Ważne jest, żeby zabiegi były wykonywane pod kierunkiem doświadczonego i wykwalifikowanego dermatologa.

