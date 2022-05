To najlepsze witaminy dla zdrowia skóry. Chronią i upiększają

Są trzy witaminy ważne dla zdrowej skóry: odpowiadają za jej ochronę, wygląd i młodość. To witaminy A, C i E.

Trio dla zdrowej skóry – jak witaminy działają na skórę?

Te witaminy są często składnikami kosmetyków pielęgnujących i odmładzających. Jednak by zachować zdrową i piękną skórę warto zadbać o to, aby produkty z tymi witaminami znalazły się na talerzu. Jak witaminy A, C i E wpływają na skórę?

Witamina A – normalizuje wydzielanie sebum, reguluje poziom nawilżenia skóry, jest przeciwutleniaczem i pomaga chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Witamina C – to silny przeciwutleniacz, chroni skórę przed wolnymi rodnikami, niektóre badania sugerują, że może zmniejszać ryzyko wystąpienia raka skóry. Witamina C odgrywa istotną rolę w syntezie kolagenu, pomaga redukować przebarwienia na skórze i wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych.

Witamina E – nie bez powodu nazywa się ją witaminą młodości. Jest przeciwutleniaczem, chroni przed wolnymi rodnikami, działa przeciwzapalnie i wzmacnia ściany komórkowe. Pomaga walczyć z przebarwieniami i to dzięki niej skóra wygląda na pełną energii.

Jakie produkty jeść na zdrową skórę?

Wszystkie trzy witaminy wpierające zdrowie skóry znajdują się w ciemnozielonych warzywach. Sięgaj po liście szpinaku, jarmuż czy brokuły. Warto jednak wiedzieć, że zdrowa skóra to nie tylko same witaminy. Równie istotne są zdrowe kwasy tłuszczowe oraz cynk czy selen. Znajdziesz je w awokado, rybach, tłoczonych na zimno zdrowych olejach, pestkach dyni czy kiełkach zbóż.

Kiedy sięgnąć po suplementy na zdrową skórę?

Nim sięgniesz po gotowe preparaty wspierające zdrowie i ładny wygląd skóry, skonsultuj się z lekarzem. Być może twoje kłopoty związane ze skórą mają zupełnie inne podłoże. Konsultacja jest konieczna, jeśli stale przyjmujesz leki. To konieczne, jeśli bierzesz inne leki, niektóre suplementy (np. te z zawartością cynku) mogą zmieniać działanie leków i wchodzić z nimi w interakcję.

