Jak przywrócić skórze utracony kolagen? Najlepsze przepisy

Kolagen jest jednym z podstawowych białek w organizmie. Składa się z łańcuchów aminokwasów i jest ważną częścią składników strukturalnych i tkanek łącznych, takich jak skóra, ścięgna, mięśnie, więzadła i naczynia krwionośne, a także części oczu i zębów. Wzrost poziomu kolagenu można uzyskać, stosując zbilansowaną dietę, zawierającą odpowiednie źródła białka zwierzęcego lub suplementując ten składnik.

Najlepsze źródła kolagenu

Najlepszym źródłem kolagenu są produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak:

Spadek kolagenu spowalnia spożycie witamin

Kluczową rolę odgrywają witaminy C i E.

Witamina C wzmacnia strukturę skóry i sprawia, że następuje wzrost produkcji kolagenu. Właściwości witaminy C powoduje, że skóra staje się bardziej jędrna. Znajdziemy ją m.in. w czerwonej papryce i słodkich ziemniakach.

Witamina E przeciwdziała sieciowaniu kolagenu, polegającym na wiązaniu się nawzajem włókien kolagenowych, które następnie sztywnieją. Spowalnia ten niekorzystny proces i sprawia, że skóra jest bardziej sprężysta. Znajdziemy ją m.in. w orzechach, nasionach i olejach roślin.

Sprawdź, jakie potrawy i produkty powinieneś włączyć do diety, aby podwyższyć poziom kolagenu

Bulion



Najlepszym źródłem kolagenu są produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak skóra, stawy i więzadła. Można wykorzystać je do ugotowania pożywnego bulionu, żeby twoja dieta była bogatsza w kolagen.



Kawa lub herbata



Jeśli rozpoczynasz dzień od filiżanki kawy lub herbaty dodaj do napojów łyżeczkę kolagenu w proszku. Żeby białko uległo rozpuszczeniu, napoje muszą być gorące.



Koktajl owocowy lub owocowe smoothie



Do ulubionego koktajlu owocowego lub lekkiego smoothie możesz dodać łyżeczkę sproszkowanego kolagenu. Znacznie lepiej smakuje niż kolagen rozpuszczony w szklance wody.



Pieczony w domu chleb



Proszek kolagenowy doskonale sprawdza się też w domowych wypiekach. Możesz upiec bananowy chlebek z dodatkiem kolagenu lub dodać go do każdego innego wypieku. Czytaj też:

