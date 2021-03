Kwas glikolowy usuwa zmarszczki. Jak działa ta cudowna substancja?

Kwas glikolowy to jeden z preparatów, który ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Pomaga pozbyć się niedoskonałości, ograniczyć produkcję sebum, odnowić naskórek i rozjaśnić przebarwienia. Sięgają po niego zarówno młodsze, jak i starsze kobiety, bo to składnik, który ma prawdziwie wszechstronne działanie.

Co to jest kwas glikolowy?

Kwas glikolowy to kwas AHA, który pozyskiwany jest z soku trzciny cukrowej. Posiada najmniejszą cząstkę spośród wszystkich kwasów AHA, dlatego szybko wnika w naskórek. Z tego względu powinny na niego uważać osoby, które mają skórę wrażliwą, ponieważ może zbyt mocno ją złuszczyć i podrażnić lub wywołać alergię.

Przedstawicielki innych rodzajów cery (mieszanej, tłustej, suchej) mogą po niego sięgać bez przeszkód. Trzeba tylko odpowiednio dobrać stężenie kwasu, dlatego warto w tym celu skonsultować się z kosmetologiem lub dermatologiem.

Właściwości kwasu glikolowego

Kwas glikolowy działa bardzo szeroko, dlatego polecany jest przy wielu problemach skórnych:

złuszcza naskórek, oczyszczając cerę

redukuje przebarwienia powstałe w wyniku zaburzeń hormonalnych, trądziku uczy fotouczuleń

pobudza produkcję elastyny i kolagenu

zwiększa elastyczność skóry

odmładza

pomaga zlikwidować zmarszczki

wyrównuje koloryt cery

zwęża pory

ogranicza produkcję sebum

redukuję liczbę stanów zapalnych

normalizuje cerę

Kwas glikolowy ekspertem od trądziku

Kwas glikolowy działa przeciwbakteryjnie, dlatego poleca się go osobom, które walczą z trądzikiem. Hamuje powstawanie kolejnych zmian zapalnych, zwęża pory, dzięki czemu ogranicza powstawanie zaskórników, reguluje produkcję sebum. Po regularnym stosowaniu kosmetyków z kwasem glikolowym skóra jest odnowiona, gładsza i wyraźnie zdrowsza.

Trzeba jednak pamiętać, że kwas glikolowy wnika głęboko w naskórek, co przejściowo może pogorszyć stan skóry. Powoduje tzw. „wysyp krost”, wydobywając na powierzchnię stany zapalne, które toczyły się pod skórą. To niestety konieczne, by wyleczyć wszystkie zmiany. Po przejściowym pogorszeniu następuje długotrwała poprawa kondycji skóry. Cera jest zdrowa, a pod jej powierzchnią czuć żadnych bolących guzków, nierówności czy zaskórników.

Kwas glikolowy na zmarszczki

Preparaty z kwasem glikolowym, kremy, sera czy peelingi poleca się kobietom, które chcą spłycić pierwsze zmarszczki. Pobudzają one syntezę kolagenu, dzięki czemu zwiększają jędrność i elastyczność skóry. Przy regularnym stosowaniu cera staje się gładsza i wyraźnie odnowiona.

Kwas glikolowy na blizny

Dzięki swojemu mocno złuszczającemu działaniu, kosmetyki z kwasem glikolowym poleca się również osobom, które walczą z bliznami potrądzikowymi lub innymi przebarwieniami na twarzy. Kwas, złuszczając górną warstwę naskórka, odsłania zdrowsze partie skóry właściwej, które są gładkie i jednorodne. W ten sposób pomaga pozbyć się śladów powstałych po chorobach czy nadmiernej ekspozycji słonecznej.

Pielęgnacja z użyciem kwasu glikolowego

W drogeriach i aptekach znajdziemy kosmetyki z niskim stężeniem kwasu glikolowego, wynoszącym 5-20 procent. Takie stężenie nie podrażnia, nie powinno wywołać alergii. Pomoże odnowić skórę, wygładzi ją, rozjaśni, wyraźnie ją odnowi. Cera stanie się bardziej świetlista, a jej koloryt wyrównany.

Korzystając z tego typu kosmetyków, warto pamiętać, by nie łączyć ich z innymi silnie działającymi substancjami (np. nie stosować dodatkowych kwasów czy kosmetyków z alkoholem). Konieczne jest również codzienne nawilżanie skóry.

Wyższe stężenie kwasu pomiędzy 20 a 35 procent dedykowane jest osobom, które walczą z trudniejszymi problemami skórnymi, takimi jak trądzik. Takie preparaty działają mocniej, intensywniej złuszczają, lecząc stany zapalne i wyrównując powierzchnię skóry. W trakcie stosowania ich trzeba pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej i o mocnym nawilżaniu cery.

Zabiegi z kwasem glikolowym

W gabinetach kosmetycznych można skorzystać z zabiegów, w trakcie których używane jest nawet 70-procentowe stężenie kwasu. Najczęściej są to peelingi, które bardzo mocno złuszczają naskórek, pomagając pozbyć się zrogowaceń i odnawiając cerę.

Po takich zabiegach skóra wymaga bardzo konkretnej pielęgnacji. Niemal zawsze następuje mocne złuszczenie, czasem wręcz mówi się, że skóra „odchodzi płatami” z twarzy. Trzeba wtedy chronić ją przed słońcem, mocno nawilżać kremami z bogatym składem (zawierającymi kwas hialuronowy, pantenol, antybakteryjny cynk) i nie stosować makijażu. Zwykle po kilku dniach następuje poprawa stanu skóry.

Przeciwskazania do stosowania kwasu glikolowego

Kwas glikolowy mocno wnika w naskórek, dlatego nie poleca się go osobom o cerze wrażliwej, skłonnej do podrażnień i alergii. Może u nich wywołać rumień, pieczenie, zaczerwienienie skóry, mocne łuszczenie.

Nie powinny go także stosować kobiety w ciąży, mamy karmiące piersią i osoby cierpiące na atopowe zapalanie skóry. Przeciwskazaniem jest również terapia z użyciem innych kwasów (może to zbyt mocno obciążyć cerę) lub retinoidów.

