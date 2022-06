Pomoże na zmarszczki i bóle głowy. Jak stosować roller do twarzy?

Kamienne rollery do twarzy są bez problemu dostępne w drogeriach i sklepach z kosmetykami. Można je kupić już za kilkanaście złotych. Co daje masaż tym niewielkim urządzeniem?

Jakie korzyści przynosi masaż twarzy rollerem?

Masaże twarzy kamiennymi rolkami wywodzą się z medycyny chińskiej. Taki masaż może przynieść szereg korzyści:

poprawia mikrokrążenie krwi i limfy,

zmniejsza obrzęki i cienie pod oczami,

spłyca drobne zmarszczki,

zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek,

koi i relaksuje skórę,

ułatwia wchłanianie kosmetyków,

wygładza skórę i zmniejsza widoczność porów,

ujędrnia skórę i działa liftingująco,

może przynieść ulgę przy bólach głowy.

W jaki sposób używać rollera?

Najważniejsza jest systematyczność. Jednorazowy masaż pobudzi mikrokrążenie, ale będzie to chwilowy efekt. Ale regularne stosowanie masażera może przynieść spektakularne efekty, szczególnie u osób, które zmagają się z obrzękami twarzy. Nie ma przeciwwskazań, aby używać rollera codziennie, ale trzy razy w tygodniu to minimum.

Zwykle do rollera dołączona jest obrazkowa instrukcja, jak masować twarz. Ruchy powinny być spokojne i robione od wewnątrz twarzy, do zewnątrz. Zacznij od szyi i podbródka (szyję masujemy od dołu do góry), przejdź do policzków, nosa, okolic oczy, a na końcu czoła (masowanie pomoże m.in. wygładzić lwią zmarszczkę).

Skóra przed użyciem rollera powinna być oczyszczona, możesz nałożyć na nią olejek lub krem do pielęgnacji. Ważne, aby po każdym użyciu oczyścić roller. Kamienne rollery są naturalnie zimne, ale jeśli chcesz wzmocnić efekt chłodzenia, możesz włożyć roller przed użyciem na kilkanaście minut do lodówki.

Jaki roller do twarzy wybrać?

Rollery dostępne na rynku są zrobione z różnych kamieni. Mogą być m.in. z jadeitu, obsydianu, kryształu górskiego, ametystu czy tygrysiego oka. Według ludowych wierzeń poszczególnym kamieniom przypisuje się inne właściwości – więc jeśli chcesz, możesz wybrać roller także według tego klucza. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, jeśli chodzi o działanie masażera – każdy naturalny, kamienny roller zadziała chłodząco, kojąco, a masaż pomoże usunąć opuchliznę i wygładzi zmarszczki.

