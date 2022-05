Infekcja – co to takiego i jakie są rodzaje infekcji?

Infekcja bakteryjna ma inne podłoże i inny przebieg niż infekcja wirusowa. Najczęściej zaczyna się nagle i towarzyszy jej wysoka gorączka. Jak rozpoznać infekcję na tle bateryjnym i jakie podjąć wtedy kroki?

Infekcja to wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów, które wywołują chorobę. W zależności od tego, z jakimi drobnoustrojami mamy do czynienia, infekcja może mieć różne podłoże: wirusowe, bakteryjne, grzybicze. Niektóre choroby (np. zapalenie spojówek) mogą mieć podłoże i wirusowe, i bakteryjne. Łatwo się w tym wszystkim pogubić, a od przyczyny choroby uzależnione jest leczenie. Jak odróżnić infekcje i w jaki sposób leczyć?

Jakie mogą być infekcje?

Infekcje mogą mieć podłoże:

wirusowe

bakteryjne

grzybicze

Każdy rodzaj infekcji cechują inne objawy choroby. Rozpoznanie przyczyny infekcji jest ważne, bo różne jednostki chorobowe wymagają różnej terapii. Choroby wirusowe leczy się objawowo, stosując leki zwalczające ból gardła, kaszel czy ból głowy. Dodatkowo, warto sięgnąć po inhalacje, ciepłe herbaty czy kąpiele z dodatkiem soli, które pomagają rozgrzać organizm i pozbyć się wirusów.

Choroby bakteryjne natomiast leczy się za pomocą antybiotyków, uderzających w chorobotwórcze drobnoustroje i eliminujące je z organizmu. W przypadku infekcji bakteryjnej samo leczenie objawowe nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Infekcja wirusowa a bakteryjna

Infekcja wirusowa a bakteryjna to dwie różne przyczyny choroby. Powodują one wtargnięcie do organizmu wirusów lub bakterii i wywołują szereg dolegliwości. Infekcje wirusowe zazwyczaj mają jednak łagodniejszy przebieg niż jednostki chorobowe bakteryjne. Infekcją wirusową jest zwykłe przeziębienie, którego nie zalicza się do poważnych chorób. Często rozpoczyna się od objawów, na które nie zwracamy większej uwagi, takich jak bóle głowy czy katar.

Infekcję wirusową można wyleczyć, stosując domowe sposoby na przeziębienie, nawadniając organizm i odpoczywając w łóżku. Infekcji bakteryjnej już w ten sposób nie wyleczymy. Choroby bakteryjne (np. zapalenie płuc czy angina) rozwijają się nagle, odbierają siły choremu, powodują wysoką gorączkę. Infekcja bakteryjna wymaga szybkiej diagnostyki i antybiotykoterapii dobranej do rodzaju drobnoustrojów, które wywołały chorobę. Przeczekiwanie infekcji bakteryjnej może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia chorej osoby.

Czym jest infekcja bakteryjna?

Zakażenie bakteryjne najczęściej rozwija się szybko i może być następstwem infekcji wirusowej (np. rozwinąć się w przypadku przeziębienia, które nie było wyleżane lub właściwie leczone). Chory zaczyna skarżyć się na osłabienie organizmu i poczucie zmęczenia. Może towarzyszyć mu ból głowy lub bóle mięśniowe. Zwykle szybko pojawia się podwyższona temperatura ciała i inne objawy ze strony organizmu świadczące o tym, że układ immunologiczny walczy z infekcją.

Infekcję bakteryjną wywołują patogeny jednokomórkowe nazywany prokariontami. Aby się ich pozbyć, trzeba wdrożyć antybiotykoterapię – leczenie objawowe nie przyniesie żadnych efektów. Choroby bakteryjne mogą dotyczyć infekcji dróg oddechowych,

Jakie choroby wywołują bakterie?

Do najczęstszych chorób na tle bakteryjnym zalicza się:

zapalenia uszu

anginę ropną

bakteryjne zapalenie płuc

zakażenie dróg moczowych

Jakie choroby wywołują wirusy?

Wirusy powodują:

przeziębienie (z wodnistym katarem i lekko podwyższoną temperaturą ciała)

infekcje górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła)

zapalenie oskrzeli

ospę wietrzną



odrę

świnkę

Infekcją wirusową jest również COVID-19. Choroba wirusowa zazwyczaj ma łagodny przebieg, chociaż nie można tego powiedzieć o chorobach wieku dziecięcego, które mogą rozwijać się nagle. Ospa, odra czy świnka wywołują wysoką temperaturę i mocno osłabiają organizm, mimo że są jednostkami wirusowymi.

Czy infekcja bakteryjna jest zaraźliwa?

Infekcja bakteryjna rozwija się na skutek zakażenia bakteriami. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest zaraźliwa, bo jest to uzależnione od rodzaju choroby. Dotykając chorej skóry, w której rozwija się zakażenie bakteryjne, można się zarazić. Przebywając z jednym pomieszczeniu z osobą cierpiącą na zakażenie bakteryjne już niekoniecznie.

Przyjmuje się jednak, że infekcja bakteryjna jest dużo mniej zaraźliwa od infekcji wirusowej. Wirusy przenoszone są drogą kropelkową, osiadają na przedmiotach, z którymi chory ma kontakt. Leżąc na jednej kanapie z chorą osobą czy przykrywając się wspólnym kocem można się zarazić.

Infekcja bakteryjna – objawy

Infekcja bakteryjna ma ostrzejszy przebieg od infekcji wirusowej. Zazwyczaj choroba rozpoczyna się nagle, powoduje pogorszenie samopoczucia, wysoką gorączkę, mokry kaszel czy też ból ucha lub ból mięśni.

W takiej sytuacji choroba wymaga innego leczenia niż infekcja wirusowa. Najczęściej konieczne jest podanie antybiotyków, które pomagają zwalczyć zakażenie bakteryjne.

Do symptomów infekcji na tle bakteryjnym należą:

żółty lub zielony, ropny katar

powiększenie węzłów chłonnych

mokry kaszel

uczucie duszności przy nabieraniu głębszego oddechu

ból w klatce piersiowej

wysoka temperatura ciała (powyżej 38 stopni Celsjusza)

ból gardła

ból ucha

Infekcja wirusowa – objawy

Infekcja wirusowa najczęściej ma łagodniejszy przebieg od infekcji bakteryjnej. Może rozwinąć się na skutek przemarznięcia, wychłodzenia, osłabienia organizmu. Gdy wirusy przenikają przez drogi oddechowe czy układ pokarmowy, sieją w nim spustoszenie. Na skutek tego bardzo szybko pojawia się gorsze samopoczucie. Nie musi to jednak oznaczać wysokiej gorączki, dreszczy i nocnych potów. Infekcja wirusowa zazwyczaj ma łagodny charakter i przypomina przeziębienie. Może powodować:

wodnisty katar

kaszel suchy

kaszel mokry

zaczerwienienie gardła

bóle głowy

bóle gardła



bóle brzucha

bóle mięśni

Choroba często rozpoczyna się od bólu głowy i kataru. Później pojawiają się napady suchego kaszlu, który po kilku dniach przeradza się w kaszel mokry. Zespół objawów przy infekcji wirusowej dotyczy jeszcze brzucha oraz układu kostno-stawowego. Mogą pojawić się bóle mięśni czy podwyższona temperatura ciała, która jednak nie przekracza 38 stopni Celsjusza. Gorączka nie rośnie też tak szybko jak przy infekcji o podłożu bakteryjnym, gdzie skoki temperatury są gwałtowne.

Zazwyczaj jednak do łagodzenia objawów przeziębienia wystarczają domowe sposoby: ciepłe napary, herbaty z miodem i imbirem, inhalacje czy płukanki z soli na gardło. Warto też infekcję zwyczajnie wyleżeć w łóżku. Po 7-10 dniach po przeziębieniu nie powinno być śladu.

Może się jednak zdarzyć tak, że infekcja wirusowa przerodzi się w infekcję bakteryjną. Wtedy objawy choroby się zaostrzają zamiast znikać. To oznacza, że wirusy sieją spustoszenie w naszym organizmie i że doszło do nadkażenia bakteryjnego. W takiej sytuacji konieczna jest zmiana leczenia, często podaje się antybiotyki.

Różnice między infekcją wirusową a bakteryjną

Infekcja wirusowa charakteryzuje się:

łagodniejszym przebiegiem

niższą temperaturą ciała

suchym kaszlem



bólem gardła i chrypką (ale bez zaczerwienienia mocnego gardła)

wodnistym katarem (a nie mocno zielonym)

bólami głowy

bólami mięśni

Leczenie infekcji wirusowej

Infekcja wirusowa zwykle ma łagodniejszy przebieg (wyjątkiem jest grypa, która może być bardzo gwałtowna i której towarzyszy bardzo wysoka gorączka do 40 stopni Celsjusza oraz silne bóle mięśniowo-stawowe). Chory czuje się niewyraźnie, jest osłabiony, bolą go mięśnie, głowa, gardło, może mieć lekki katar. Jeśli przeziębieniu towarzyszy podwyższona temperatura ciała to zwykle dochodzi ona maksymalnie do 38 stopni Celsjusza.

W takiej sytuacji zalecane jest leżenie w łóżku, stosowanie diety lekkostrawnej oraz leczenie objawowe. Warto wdrożyć naturalne sposoby na wzmocnienie odporności, pić dużo ciepłych napojów (np. z miodem, sokiem malinowym i imbirem, które rozgrzeją organizm i pomogą uporać się z chorobą). W razie wystąpienia gorączki można zastosować leki przeciwgorączkowe, ale zaleca się do 38 stopni Celsjusza nie zbijać gorączki i pozwolić organizmowi zwalczyć infekcję.

Najczęściej objawy ustępują po około 7 dniach. Warto w tym czasie zwolnić tempo życia i wyleżeć infekcję.

Leczenie infekcji bakteryjnej

Infekcja bakteryjna może trwać dłużej niż wirusowa. Zwykle ma ostrzejszy przebieg i rozpoczyna się nagle, np. nagle w nocy dziecko dostaje gorączki i zaczyna płakać. To może oznaczać zapalenie ucha lub inną chorobę na tle bakteryjnym.

Szybko pojawiają się również inne symptomy: żółty lub zielony katar, mokry kaszel, powiększone węzły chłonne. Kaszel może powodować dotkliwy ból w klatce piersiowej, a bólowi gardła mogą towarzyszyć objawy ze strony węzłów chłonnych (obrzęk i tkliwość).

W takiej sytuacji należy jak najszybciej wybrać się do lekarza, ponieważ infekcja bakteryjna wymaga antybiotykoterapii. Zwykle leczy się ją dłużej niż wirusową, nawet do 14 dni. Jest za to o wiele mniej zakaźna, a po podaniu antybiotyku objawy szybko zaczynają ustępować.

Infekcja intymna to infekcja bakteryjna?

Infekcje intymne najczęściej spowodowane są przez bakterie lub grzyby. Może do nich dojść na skutek osłabienia odporności, nieodpowiedniej diety, niewłaściwej higieny intymnej albo stosunku seksualnego.

Infekcję intymną należy wyleczyć i przywrócić właściwe środowisko w okolicy narządów rodnych. W innym przypadku może ona doprowadzić do rozwoju stanów zapalnych i wywołać poważniejsze choroby, np. zapalenie przydatków.

Sepsa (posocznica)

Infekcji bakteryjnej nie należy lekceważyć. Nieleczona może doprowadzić do zakażenia organizmu i wywołać nawet sepsę. Posocznica rozwija się bardzo szybko i zajmuje kolejne narządy w ciele. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do niewydolności oddechowej, a nawet do śmierci.

