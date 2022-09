Drogie kosmetyki, a włosy nadal w opłakanym stanie? Genialny produkt za 1 zł masz w swojej kuchni

Stosowanie przypadkowych odżywek i szamponów może sprawić, że twoje włosy są osłabione, cienkie, kruche i mało elastyczne. Nie wyglądają ładnie: są matowe, szorstkie w dotyku i pozbawione blasku. I chociaż trudno w to uwierzyć, stare wypróbowane metody naszych babć, mogą pomóc.

Składniki potrzebne do zrobienia eliksiru dla słabych, matowych włosów

Istnieje sprawdzona domowa metoda, dzięki której włosy staną się mocniejsze, gładkie, sprężyste. Do zrobienia wzmacniającego preparatu będziemy potrzebować produktu, który bez problemu znajdziemy w domu a jeśli nie, to kupimy go w sklepie spożywczym. Chodzi o skrobię ziemniaczaną, czyli mąkę wytwarzaną na bazie bulw ziemniaków.

Eliksir do włosów. Składniki

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

2 łyżki zwykłej odżywki do włosów.

Sposób użycia eliksiru

1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej trzeba dokładnie wymieszać z 2 łyżeczkami jakiejkolwiek odżywki do włosów, która nie zawiera oleju. Następnie nałożyć mieszankę na umyte, jeszcze wilgotne włosy, a zwłaszcza na przesuszone końcówki. Mieszanką pozostawiamy na włosach na ok. 15 minut. Potem spłukujemy ciepłą wodą.

Jak jeszcze wykorzystać mąkę ziemniaczaną do włosów?

Jeśli twoje włosy mają skłonność do przetłuszczania się, możesz spróbować innej metody. Wystarczy rozpuścić łyżkę mąki ziemniaczanej w litrze ciepłej, przegotowanej wody. Po umyciu włosów szamponem i spłukaniu należy ponownie wypłukać je przygotowaną wcześniej mieszanką z mąką ziemniaczaną. Potem znów wypłukać włosy. Po tym zabiegu włosy odzyskają zdrowy wygląd, staną się sypkie i gładkie.

Przyczyną słabych, matowych włosów może być stres

Najnowsze badania wskazują, że na kondycję włosów negatywnie wpływa stres. Może doprowadzić nawet do łysienia psychogennego. Długotrwałe problemy w pracy, negatywne doświadczenia w życiu prywatnym mogą doprowadzić do wydzielania przez organizm takich substancji, jak: nadnerczowe glikokortykosteroidy, katecholaminy czy kortykotropina. One wszystkie osłabiają kondycję włosów. Mogą skutkować przedwczesnym przejściem włosów w fazę spoczynku, doprowadzić do zapalenia mieszka włosowego i ogólnego osłabienia włosów.

