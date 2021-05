Serum do twarzy: co to za kosmetyk i jak go wybierać?

Serum do twarzy to kosmetyk do zadań specjalnych, który ma głęboko regenerować, odżywiać i ujędrniać skórę. Na co zwrócić uwagę przy wyborze serum i jak go używać?

Co to jest serum do twarzy?

Serum do twarzy to kosmetyk bardziej skoncentrowany od zwykłego kremu, wykazujący też silniejsze działanie. Najczęściej zawiera witaminy A, C, E, oleje, kwasy, które silnie nawilżają, ujędrniają, regenerują lub odżywiają skórę.

Serum ma inną konsystencję od kremu, bardziej oleistą lub żelową, w zależności od tego z jakich składników zostało wykonane. Wystarczy niewielka ilość kosmetyku, by skóra otrzymała dużą dawkę witamin i substancji aktywnych.

Co zawiera kosmetyk?

Serum do twarzy zawiera:

witaminę A

witaminę C



witaminę E

kwas hialuronowy

wyciągi z rokitnika

wyciągi z aloesu

oleje roślinne

oleje mineralne

alantoninę



D-panthenol

hydrolaty z róży

hydrolaty z oczaru wirgijskiego

Kiedy stosować serum do twarzy?

Po kosmetyk można sięgnąć w sytuacji, gdy widzimy, że skóra potrzebuje nawilżenia, wzmocnienia lub regeneracji. Szara, zmęczona cera jest wskazaniem do sięgnięcia po rewitalizujące serum. Zanieczyszczona bądź odwodniona skóra – również.

Serum do twarzy sprawdzi się także w przypadku skóry suchej i dojrzałej. Pomoże zatrzymać wodę w głębszych partiach skóry, uelastycznia ją, wygładza.

Jak stosować kosmetyk?

Serum to produkt kosmetyczny, który ma silne działanie, dlatego trzeba go rozsądnie używać. Ważne, by nie stosować go zamiast kremu, bo nie jest to kosmetyk do codziennej pielęgnacji. Aby serum właściwie działało, należy używać je raz na jakiś czas, gdy cera potrzebuje ratunku.

W zależności od tego z jakim borykamy się problemem, powinniśmy włączyć serum do porannej lub wieczornej rutyny pielęgnacyjnej. Jeśli zależy nam na rozświetleniu skóry, wybierzmy lekkie serum z witaminą C i kwasem hialuronowym, które możemy zastosować rano, . Na taki produkt spokojnie można nałożyć krem z wysokim filtrem, a później makijaż.

Jeśli nasza cera potrzebuje odżywienia i regeneracji, dobrym wyborem będzie serum, które można nałożyć na noc. Powinno ono zawierać witaminy A i E i oleje, które zwiększą wchłanialność dobroczynnych substancji odżywczych. Taki produkt nakładamy na oczyszczoną skórę po dokonaniu demakijażu. Gdy serum się wchłonie, stosujemy krem na noc, po który sięgamy na co dzień.

Serum silnie nawilża

Serum do twarzy sprawdzi się w przypadku skóry przesuszonej na skutek niewłaściwej pielęgnacji bądź nadmiernej ekspozycji na słońce. Pomaga zatrzymać wodę w głębszych partiach skóry, koi ją, łagodzi podrażnienia. Dzięki stosowaniu kosmetyku pozbędziemy się suchych partii w okolicach nosa czy na linii żuchwy, zlikwidujemy szorstkość i dodamy cerze elastyczności.

Jeśli stosujemy serum latem, musimy pamiętać o nakładaniu filtrów słonecznych, najlepiej SPF50. Ochronią one skórę przed promieniami słonecznymi, które powodują mikrouszkodzenia naskórka.

Kosmetyk działa antyoksydacyjnie

Produkt ten sprawdzi się także w przypadku cery szarej, narażonej na działanie wolnych rodników, klimatyzacji, suchego powietrza. Pomoże zregenerować uszkodzenia, uzupełni braki w naskórku i uelastyczni włókna kolagenowe, dzięki czemu skóra wyraźnie stanie się zdrowsza i piękniejsza.

Produkt na trądzik

Serum nadaje się także do skóry trądzikowej, narażonej na powstawanie wykwitów zapalnych i krost. Jeśli borykamy się z nadmierną produkcją sebum, zanieczyszczeniami, zaskórnikami, możemy sięgnąć po produkt zawierający wyciągi z herbaty i kwas salicylowy, który wyciszy zmiany skórne i ureguluje łojotok.

W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy serum nie ma w składzie olejów, które mogą zadziałać komodogennie, zamykając pory skóry. To spowoduje nasilenie stanów zapalnych zamiast wyciszenia ich.

