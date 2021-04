Skóra naczynkowa. Jak pielęgnować cerę z pajączkami?

Skóra naczyniowa to cera wrażliwa, podatna na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Taka cera objawia się pękniętymi naczynkami krwionośnymi, zaczerwienieniem, pieczeniem, nadwrażliwością na środki kosmetyczne. Niestety, boryka się z nią duża liczba kobiet zarówno tych młodych, jak i dojrzałych w wieku okołomenopauzalnym.

Co to jest skóra naczynkowa?

Cera naczynkowa to cera wrażliwa, która charakteryzuje się występowaniem „pajączków”. Pod wpływem emocji, stresu, temperatury, wiatru, mrozu, słońca, naczynia włosowate mocno się poszerzają i w efekcie zaczynają pękać. To sprawia, że na twarzy pojawiają się nieestetyczne fioletowe przebarwienia nazywane pajączkami.

Skórę naczynkową cechuje też skłonność do rumieńców. Zaczerwienione policzki i pąsowienie pod wpływem nerwów, wysiłku fizycznego czy zmiany temperatury to cecha charakterystyczna tej cery.

Przyczyny skóry naczynkowej

Tendencję do pękania naczynek niestety się dziedziczy. Jeśli więc babcia i mama posiadały skórę naczynkową, prawdopodobnie my również będziemy borykać się z pajączkami i rumieńcami. Na ich pojawienie się wpływają również zaburzenia hormonalne, do których dochodzi np. w ciąży czy w okresie laktacji.

Do nasilenia problemów przyczyniają się również nieodpowiednia pielęgnacja, używanie złych kosmetyków (np. zbyt mocno wysuszających), zła dieta (ostre przyprawy, czekolada, alkohol), przebywanie w mocno klimatyzowanych pomieszczeniach.

Pielęgnacja skóry naczynkowej

Cera naczynkowa nie jest tak trudna w pielęgnacji jak np. cera mieszana czy tłusta. Istotne jest stosowanie kremów, które będą zawierały składniki uszczelniające naczynia włosowate, m.in. wyciąg z kasztanowca, miłorzębu japońskiego, pantenol, alantoninę, witaminę C, E, K, arnikę.

Konieczne jest także wybieranie delikatnych produktów oczyszczających, takich jak pianki czy płyny micelarne dedykowane do potrzeb cery wrażliwej. Nie wolno również zapominać o tonizowaniu skóry i o regularnym stosowaniu peelingów enzymatycznych, które nie podrażnią naskórka, ale pomogą pozbyć się przebarwień, zrogowaceń i zmian na powierzchni skóry.

Trzeba również pamiętać o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej (najlepiej filtr SPF50).

Warto zapamiętać

Nie myj twarzy chlorowaną wodą z kranu Myj cerę delikatnymi produktami, które zawierają składniki łagodzące takie jak alantonina Stosuj hydrolaty i toniki, a w ich składzie szukaj: wyciągu z kasztanowca, arniki, miłorzębu japońskiego, rumianku, bzu, oczaru wirginijskiego, aloesu, lipy, zielonej herbaty Wybieraj kremy dedykowane cerze naczynkowej z wyżej wymienionymi składnikami Raz na jakiś czas wykonaj delikatny peeling enzymatyczny. Możesz również stosować peelingi z użyciem kwasów AHA, np. migdałowego czy laktobionowego Sięgaj po maseczki zawierające oleje i awokado, które odżywią cerę Przez cały rok stosuj wysoką ochronę przeciwsłoneczną Nie jedz ostrych potraw, unikaj dymu tytoniowego i alkoholu

Dieta przy skórze naczynkowej

Posiadaczki cery naczynkowej powinny zadbać o odpowiednią dietę. Konieczne jest spożywanie potraw bogatych w witaminy z grupy B, (produkty takie jak: szpinak, drób, jaja, kasze, rośliny strączkowe, zielone warzywa, pestki), witaminę C (czarna porzeczka, cytrusy, papryka), witaminę K (brokuły, jarmuż, truskawki), cynk (jaja, czosnek, cebulę).

Dobrze jest sięgać po pieczywo, makarony pełnoziarniste, unikać przetworzonych produktów, gotowych sosów, dań instant, gazowanych napojów, czarnej kawy, alkoholu.

Zabiegi kosmetyczne a cera naczynkowa

Osoby o skórze naczynkowej nie powinny korzystać z inwazyjnych zabiegów kosmetycznych. Niewskazane są mocno złuszczające zabiegi z użyciem silnych kwasów (np. wysokich stężeń kwasu glikolowego, kwasu salicylowego, kwasów BHA, PHA) czy grubych peelingów. Nie poleca się także sauny, solarium ani bardzo gorących kąpieli.

