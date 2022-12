6 najczęstszych problemów skórnych. Jakie są ich przyczyny?

Skóra, która jest w dobrej kondycji, jest zadbana i zdrowa. Nie widać na niej niedoskonałości, zaskórników, przebarwień, nie jest odwodniona ani błyszcząca. Aby cieszyć się taką skórą, należy najpierw rozpoznać i wyeliminować problemy, z którymi się zmagamy.

6 najczęściej występujących problemów skórnych

Skóra na twarzy jest cienka i delikatna. Na skutek niewłaściwej pielęgnacji, złego odżywiania czy wystawiania jej na niekorzystne działanie mrozu, wiatru lub słońca może szybciej się zestarzeć. Mogą pojawić się na niej również przebarwienia, a także niedoskonałości. Jak zadbać o skórę, by była piękna i młoda?

1. Rumień na twarzy

Rumień na twarzy, popękane naczynka, a także nadmierne czerwienienie się skóry na skutek zmiany temperatur czy zjedzenia ciepłej potrawy mogą oznaczać, że mamy cerę naczyniową, ale także wrażliwą. Taka skóra wymaga dokładnej pielęgnacji i stosowania kosmetyków, które wzmocnią jej barierę ochronną i uszczelnią naczynka krwionośne. W kosmetykach dobrze jest szukać wyciągu z arniki, miłorzębu japońskiego czy kasztanowca.

2. Suchość skóry

Nadmierna suchość skóry może oznaczać, że nasza cera jest odwodniona. Czasem przyczyną jest nieodpowiednia ilość spożywanych płynów, a czasem zbyt agresywna pielęgnacja. Cera odwodniona wymaga nawilżenia i uzupełnienia wody w naskórku. To ważne, ponieważ suchość skóry sprzyja powstawaniu zmarszczek i przedwczesnemu starzeniu skóry.

3. Trądzik i niedoskonałości

Pojawienie się wykwitów na skórze może być oznaką zaburzeń hormonalnych, a także problemów z tarczycą. Może również wynikać z nadmiernej produkcji sebum, co często się zdarza u osób, które mają cerę tłustą i trądzikową. Jeśli trądzik pojawia się nagle i jest zlokalizowany w okolicy żuchwy, może oznaczać alergię pokarmową lub nietolerancję na jakieś produkty. Najlepiej jest udać się do dermatologa, który dokładnie obejrzy naszą skórę i dobierze kosmetyki tak, by wyeliminować problem. W przypadku cięższych problemów z trądzikiem może okazać się konieczne leczenie antybiotykami.

4. Przedwczesne starzenie skóry

Przedwcześnie pojawiające się zmarszczki często są oznaką nieodpowiedniej pielęgnacji. Stosowanie zbyt agresywnych kosmetyków, pocieranie skóry przy demakijażu, nieodpowiednie jej odżywianie, mogą doprowadzić do odwodnienia cery i zmniejszenia jej bariery ochronnej. Aby poprawić jej kondycję i zapobiec starzeniu się, należy stosować produkty do pielęgnacji twarzy o działaniu antyoksydacyjnym i zwalczającym wolne rodniki.

5. Worki pod oczami

Worki pod oczami to niekiedy oznaka urody. U niektórych osób wynikają z budowy oczodołów, ale u innych sygnalizują niedobory żywieniowe lub nieodpowiedni tryb życia. Worki pod oczami mogą wystąpić na skutek niedoboru żelaza oraz magnezu. Warto przyjrzeć się swojej diecie, bo może brakuje w niej produktów bogatych w te składniki.

6. Cienie pod oczami

Cienie pod oczami mogą pojawić się pod nieprzespanej nocy. U niektórych osób jednak wynikają z czynników genetycznych i niewiele można z nimi zrobić. Warto jednak stosować chłodne kompresy pod oczy, wybierać kremy pod oczy, które mają metalowy aplikator, a także sięgać po produkty z kofeiną. To może pomóc schować się naczynkom krwionośnym pod skórą i rozjaśnić cienie pod oczami.

