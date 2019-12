Nieudany zabieg kosmetyczny. Prawnik wyjaśnia, jakie mamy prawa

Klienci korzystający z usług medycyny estetycznej nie zawsze są zadowoleni z efektów. W dzisiejszym studiu „Dzień Dobry TVN” prawniczka Iwona Mazurkiewicz podpowiedziała co zrobić, gdy zabieg kosmetyczny, któremu się poddaliśmy, nie powiódł się. Czy taka usługa podlega reklamacji?

Jak podkreśla ekspertka, wszystko zależy od tego, w jakim miejscu wykonaliśmy zabieg. Jeśli była to klinika medycyny estetycznej, mamy pełne prawo do reklamacji. Jednak jeśli zdecydowaliśmy się ingerować w naskórek w wątpliwym miejscu (co na ogół jest tańsze), sprawa się komplikuje.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z zabiegu, bądź też wyrządzono nam szkodę, powinniśmy najpierw zgłosić się do właścicieli kliniki z propozycją ugodowego rozwiązania sprawy. Można wówczas liczyć na zwrot kosztów czy odszkodowanie. Jeśli sprawa potoczy się nie po naszej myśli, konieczna jest droga sądowa.

Warto sprawdzić, czy w dokumentach, które podpisujemy przez zabiegiem, nie znajdują się zakazane klauzule, np. mówiące o tym, że zrzekamy się roszczeń w przypadku niezadowolenia z zabiegu.

Czytaj także:

Jak pozbyć się cellulitu przed sylwestrem?