Czym grozi nadmiar witaminy D?

Witamina D jest jedną z najpopularniejszych witamin. Choć nasz organizm do prawidłowej pracy potrzebował jej od zawsze, to w ostatnim czasie mówi się o tym, czym grozi jej niedobór, a na rynku pojawiło się mnóstwo suplementów z „witaminą słońca”. Nie ma się co dziwić – najprawdopodobniej większość z nas zmaga się z efektami niedoboru, choć często nie mamy o tym pojęcia. Zdawać by się mogło, że latem możemy swobodnie czerpać witaminę D ze słońca, a niedobory występują głównie zimą. Niekoniecznie. Wiele bowiem zależy od naszego stylu życia. Jeśli unikamy słońca, stosujemy kremy przeciwsłoneczne, pracujemy na nocnej zmianie, o niedobór bardzo łatwo nawet latem. Zimą większość z nas potrzebuje suplementów.

Trzeba jednak pamiętać, że suplementy – choć dostępne bez recepty – nie są cukierkami i nie można ich przyjmować, gdy tylko najdzie nas ochota. Nadmiar jest równie szkodliwy co niedobór i trzeba o tym pamiętać.

Witamina D – funkcje

Witamina D pełni wiele ważnych funkcji w naszym organizmie. Jest niezbędna do zachowania dobrego zdrowia i mocnych kości. Oto kilka jej najważniejszych zadań:

absorpcja i regulacja wapnia, magnezu i fosforu,



hartowanie, wzrost i przebudowa kości,



wspieranie układu odpornościowego i zapobieganie chorobom,



zapobieganie objawom depresji,



wspomaganie pracy mięśni i nerwów,



zapobieganie krzywicy i osteoporozie.



Witamina D – dzienne zapotrzebowanie

Trudno ustalić, ile witaminy D jest niezbędne dla dobrego zdrowia. Codzienne zapotrzebowanie danej osoby zależy od indywidualnych czynników, takich jak wiek, płeć i stan zdrowia. Zalecane dzienne spożycie wynosi zwykle około 400-800 IU (jednostek międzynarodowych), ale wielu ekspertów twierdzi, że powinno się przyjmować nawet więcej. Suplementacja jakichkolwiek witamin powinna odbywać się dopiero po wykonaniu szczegółowych badań i zdiagnozowaniu niedoboru. W takim przypadku, jeśli chodzi o dzieci,dawki lecznicze wynoszą odpowiednio dla wieku: do 1. roku życia od 1000 do 3000 j.m. dziennie przez 4-8 tygodni, między 1. a 12. rokiem życia od 3000 do do 6000 j.m. dziennie przez 4-8 tygodni i między 12. a 18. rokiem życia nawet od 6000 do 10000 j.m.

Naukowcy uważają, że poziomy witaminy D są wystarczające, jeśli występuje co najmniej 20 nanogramów (ng) witaminy na mililitr (mL) krwi. Jeśli stężenie wzrośnie powyżej 50 ng/ml, może wystąpić niepożądane działanie niepożądane. Jednak większość badań wskazuje, że próg toksyczności dla witaminy D jest dość wysoki, około 200-240 ng/ml. Aby to osiągnąć, należałoby przyjmować od 10 000 do 40 000 jednostek międzynarodowych (IU) witaminy dziennie.

Witamina D – przedawkowanie i nadmiar

Większość znaczących efektów ubocznych związanych z toksycznością witaminy D jest związanych z hiperkalcemią, czyli nadmiarem wapnia w organizmie.

Objawy nadmiaru wapnia obejmują:

utratę apetytu,



biegunkę i zaparcie,



dezorientację,



nudności i wymioty,



bóle stawów i mięśni,



ciągłe bóle głowy,



drażliwość i niepokój,



niewyjaśnione zmęczenie,



osłabienie mięśni,



zwiększone pragnienie i częstsze oddawanie moczu,



nieregularne bicie serca,



metaliczny smak w ustach,



wysokie ciśnienie krwi.



Nadmiar witaminy D we krwi może powodować:

uszkodzenie nerek,



nieregularne bicie serca i zawał,



bóle kości,



odwodnienie,



problemy z trzustką,



i wiele innych.



Ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych po wchłonięciu witaminy D z jedzenia lub po ekspozycji na słońce jest bardzo niskie. Może się pojawić, jeśli zbyt długo przyjmujemy suplementy w zawyżonych dawkach. Dlatego też suplementy diety z witaminą D należy stosować pod kontrolą i zgodnie z zaleceniami lekarza.

