Waga podczas okresu. Dlaczego waga wzrasta przed miesiączką?

Miesiączka jest dla wielu kobiet wyjątkowo uciążliwa – występuje PMS, pojawiają się bóle i skurcze brzucha, ogólnie osłabienie, zmiana nastroju i zmęczenie. Nie bez powodu niektóre kobiety bardzo narzekają na swoje samopoczucie w te dni. Dodatkowym objawem, który wówczas występuje, jest także pozorny przyrost masy ciała. Waga może pokazywać więcej niż zwykle, a ubrania, które na ogół idealnie leżą, nagle mogą stać się obcisłe.

Czym jest cykl menstruacyjny?

Cykl miesiączkowy jest naturalnym procesem fizjologicznym, który zachodzi w organizmie każdej kobiety. Gdy kobieta dojrzewa, jajniki zaczynają produkować komórki jajowe. W tym czasie staje się płodna i może zajść w ciążę. W połowie cyklu zwiększa się ilość śluzu płodnego, który ma umożliwić zapłodnienie. Pęcherzyk Graafa produkuje jajeczko, które zostaje uwolnione z komórki jajowej w czasie owulacji. Jeśli nie zostanie w tym czasie zapłodnione przez plemnik (a ma na to 24 godziny) wędruje dalej, po czym rozpoczyna się przygotowanie organizmu do miesiączki. Jeśli nie dochodzi do zapłodnienia, endometrium zaczyna się złuszczać i występuje krwawienie z dróg rodnych. Początek krwawienia jest jednocześnie pierwszym dniem miesiączki i pierwszym dniem cyklu menstruacyjnego.

Modelowy cykl menstruacyjny liczy 28 dni, ale przyjmuje się, że prawidłowy cykl może być o 4 dni krótszy lub o 4 dni dłuższy. Cykl jest uzależniony od czynników indywidualnych, między innymi genetycznych. Cykle duże krótsze, np. 21-dniowe lub dużo dłuższe (np. 40-dniowe) mogą oznaczać zaburzenia hormonalne. W przypadku długich cykli mogą wystąpić również problemy z owulacją – takie cykle nazywane są bezowulacyjnymi.

Dlaczego przed okresem tyję?

Wzdęcia i bóle brzucha mogą pojawiać się już na kilka dni przed okresem, ponieważ progesteron, którego poziom się podnosi, sprzyja zatrzymywaniu się wody w organizmie kobiety. Chociaż przyrost masy ciała, wskazywany na wadze, może być powodem trosk, stan ten na ogół mija wraz z końcem miesiączki. Niektóre kobiety nawet nie zauważają takich zmian. Szczególnie, jeśli regularnie się nie ważą. Kobiety, które obserwują u siebie znaczy przyrost masy ciała i intensywne zatrzymywanie się wody w organizmie, powinni skonsultować się z lekarzem, ponieważ objaw ten może świadczyć o poważnych problemach zdrowotnych, np. z funkcjonowanie nerek czy układu hormonalnego.

Zmiany hormonalne zachodzące przed i w trakcie okresu mogą znacznie wpłynąć na zmiany masy ciała. Dowiedz się, dlaczego tak się dzieje.

Zaparcia

Przed okresem mogą pojawić się także zaparcia i problemy z wypróżnieniami. Są one związane ze zmianami hormonalnymi, nie należy się nimi przejmować. Jeśli pojawią się zaparcia, warto pić więcej wody, a także sięgać po żywność bogatą w błonnik. Pomaga on oczyścić jelita ze złogów pokarmowych i przyspieszają procesy metaboliczne.

Co ciekawe, często słyszy się, że w tym czasie warto pić kawę, by zapobiec wystąpieniu biegunki. Kawa pomaga poprawić procesy metaboliczne i przyspieszyć wypróżnienie. Oczywiście, mowa o czystej, czarnej kawie, a nie słodkich deserach kawowych.

Przyrost masy ciała podczas miesiączki: co się za tym kryje?

Dlaczego w czasie okresu waga wzrasta? W tym czasie następuje zatrzymanie wody w organizmie. Jest to proces fizjologiczny, za który odpowiadają hormony. Przed miesiączką, najczęściej już kilka dni wcześniej, naczynia krwionośne zaczynają się rozszerzać, a krew mocniej dociera do tkanek. Na skutek tego pojawia się opuchlizna na twarzy, kończynach, stopach lub w biodrach. Ulubione ubrania mogą stać się bardziej obcisłe, a sama kobieta czuć się ociężała i zmęczona.

Aby temu zapobiec, warto pić dużo wody niegazowanej i ograniczyć ilość soli w organizmie. Wiele kobiet jednak w tym czasie czuje zwiększoną ochotę na słodkie czy słone przekąski. To również reakcja na zmiany hormonalne.

Wzrost wagi a hormony

Za wzrost wagi odpowiada gospodarka hormonalna. Na skutek przemian może dojść do przybrania na wadze nawet od 1,5 do 3 kg. Woda kumuluje się w organizmie do czasu wystąpienia miesiączki. Później stopniowo od pierwszego dnia zaczyna być wydalana z organizmu. Najwięcej wody występuje w czasie pierwszego dnia, później każdego dnia sytuacja się poprawia.

Dodatkowy kilogram nie jest powodem do paniki czy stresu. Wynika on z naturalnych zmian, które toczą się w organizmie kobiety. Trudne dni jednak szybko miną, a waga spadnie.

Okres a waga — kiedy się ważyć?

Jeśli chcemy sprawdzić, jaki jest nasz przyrost wagi w czasie miesiączki, powinniśmy sprawdzać wagę z samego rana. I nie panikować, gdy zobaczymy, że ważymy kilogram więcej niż wcześniej. Jest to zmiana fizjologiczna i można jej zapobiec, pijąc większąilość wody.

Jeśli jednak widzimy, że przed miesiączką waga mocno wzrasta, nawet o 3 kilogramy, to warto zwrócić uwagę na swoją dietę. Być może znajduje się w niej zbyt wiele niezdrowych przekąsek, które przyczyniają się do dodatkowego gromadzenia wody w organizmie. Tym, co działa bardzo niekorzystnie, jest sól – i ją zdecydowanie warto wykluczyć z diety.

Zmiany hormonalne a tycie w tracie okresu

Z powodu zmian hormonalnych dochodzi do zatrzymania wody w organizmie. Np. progesteron może prowadzić do zwiększenia ilości wody, umożliwiając wyciek płynów z naczyń krwionośnych do otaczających tkanek. Na zatrzymanie wody ma też wpływ zmieniający się poziom innego hormonu, aldosteronu. Wbrew pozorom picie większej ilości wody nie spowoduje pogorszenia objawów. Paradoksalnie, najłatwiej pozbyć się nadmiaru wody, pijąc płynu.

Wzrost masy ciała może być też spowodowany nadmiernym apetytem, szczególnie na słodycze i niezdrowe przekąski. Naukowcy nie wiedzą, dlaczego w czasie miesiączki łaknienie wzrasta, ale podejrzewa się, że odpowiedzialny jest wzrost progesteronu. Swoje pragnienia można jednak zaspokoić w inny sposób, sięgając po zdrowe produkty.

W czasie okresu kobiety na ogół nie mają chęci do ćwiczeń. Brak aktywności fizycznej i częste podjadanie może faktycznie wpłynąć na talię. Warto jednak przełamać swoją niechęć i odbyć chociaż krótki trening jogi czy też wyjść na długi spacer. Aktywność fizyczna pomaga łagodzić nieprzyjemne dolegliwości związane z menstruacją.

Zmiany hormonalne mogą powodować nie tylko zwiększenie apetytu i zatrzymywanie się wody, ale też wzdęcia i zaparcia. Problemy z wypróżnianiem również mogą wpłynąć na masę ciała.

Co możesz zrobić, aby schudnąć w czasie miesiączki?

Czy w czasie miesiączki można schudnąć? Nie da się tego zrobić, ponieważ nie ma możliwości zatrzymania procesów fizjologicznych, które toczą się w organizmie. Aby nie dopuścić do zatrzymania wody, warto pić dużo wody niegazowanej oraz jeść żywność bogatą w błonnik.

W tym czasie lepiej powstrzymać się od jedzenia słodyczy, choć wiele kobiet ma na nie w tym czasie szczególną ochotę. Oprócz tego dobrze jest wykluczyć słone przekąski, a także produkty bogate w skrobię oraz fast foody. Zdecydowanie lepszym wyborem będą owoce suszone i domowe słodycze, np. ciastka owsiane, które dostarczą oczekiwanej słodyczy, a jednocześnie nie spowodują zaparć ani problemów trawiennych. Suszone owoce przyspieszają perystaltykę jelit i bardzo dobrze działają na metabolizm. Ułatwiają wypróżnianie, co sprzyja usuwaniu produktów przemiany materii z organizmu.

Co zrobić, by waga nie wzrosła?

Wzrost masy ciała możemy ograniczyć, jeśli będziemy pamiętać o pewnych kwestiach. O co warto zadbać? Zatrzymywanie wody możemy ograniczyć, jeśli będziemy:

Dbać o aktywność fizyczną i regularnie się ruszać. Pomoże to spalić dodatkowe kilogramy, a także poprawić samopoczucie Nie rezygnować z wysiłku nawet w czasie miesiączki. Jeśli miesiączce towarzyszą bóle podbrzusza i złe samopoczucie, warto zmienić aktywność i zamiast ćwiczeń wybrać np. spacery Wzbogacić dietę w błonnik, świeże owoce i warzywa Warto sięgać po suszone owoce i zdrowe przekąski Lepiej powstrzymać się od spożywania słodyczy oraz fast foodów Dobrze jest także zrezygnować z picia słodzonych napojów gazowanych na korzyść wody niegazowanej lub naparów ziołowych, które działają moczopędnie, np. pokrzywy. Picie dużej ilości wody może ograniczyć wahania wagi w ciągu miesiącu

