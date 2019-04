Zastanawiacie się, co przedstawia zdjęcie? Nie wy jedyni. Post z nim stał się viralem

Wszystko wskazuje na to, że dla niektórych to, jak wygląda gruczoł mlekowy człowieka jest nowością. Wskazuje na to zainteresowanie, jakie wzbudziło zamieszczone na Twitterze zdjęcie przedstawiające jego przekrój. Wrzuciła je do sieci internautka, która posługuje się loginem „Artist formerly known as Byeonce” . Opatrzyła fotografię opisem: „Właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że nigdy nie widziałam zdjęcia przekroju żeńskiego układu mięśniowego. To NIE jest to, co wyobrażałam sobie myśląc o gruczołach mlekowych” . Post do tej pory zebrał 135 tysięcy polubień, a prawie 45 tysięcy ludzi podało go dalej.

Pod postem pojawiły się komentarze takie jak: „Muszę przyznać, że nienawidzę tego zdjęcia. Czuje się nieswojo” ; „Przeżyłam 40 lat bez tej wiedzy i mam poczucie, że wciąż jest dla mnie na nią za wcześnie” ; „Nie chcę już dłużej mieć piersi” ; „Jak możecie uważać to za ładne? Ja jestem zestresowana myśląc o tym, że mam to w środku swoich piersi” .

Gruczoł mlekowy, zwany inaczej gruczołem sutkowym, to największy gruczoł skórny człowieka, rozwijający się u kobiet w okresie pokwitania. Wydzieliną gruczołu jest mleko, które pojawia się po porodzie, a częściowo także bezpośrednio tuż przed nim. Czynność gruczołów sutkowych nazywamy laktacją. To, co widzimy na zdjęciu, które stało się viralem, to płaty ciała sutka oraz przewody mleczne.

Czytaj także:

Odchudzanie seniora. Jaka dieta jest najlepsza dla osób starszych?