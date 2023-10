Mleko z miodem i czosnkiem – na co pomaga? Poznaj przepis

Mleko z miodem i czosnkiem to jeden z domowych sposobów na przeziębienie. Ta specyficzna w smaku mikstura jest naturalnym remedium m.in. na uporczywy kaszel i drapanie w gardle. Sprawdźmy, co sprawia, że mleko z czosnkiem i miodem przynosi ulgę w dolegliwościach związanych z sezonowymi infekcjami.

Mleko z miodem i czosnkiem to mikstura o specyficznym smaku i pewnych właściwościach zdrowotnych. Prozdrowotne działanie mleka z miodem i czosnkiem wynika z zawartości aktywnych związków, które wspierają organizm w walce z chorobą. Choć mleko z miodem i czosnkiem nie zastąpi wizyty u lekarza oraz leków stosowanych podczas przeziębienia lub grypy, to może pomóc szybciej uporać się z infekcją. Należy pamiętać, że każda infekcja sezonowa wymaga nie tylko odpowiedniego leczenia, ale także odpoczynku, dzięki któremu układ odpornościowy może efektywniej zwalczać chorobotwórcze drobnoustroje.

Mleko z miodem i czosnkiem – domowy sposób na przeziębienie?

Domowe mikstury na przeziębienie i grypę m.in. mleko z czosnkiem i miodem mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Lekarze podkreślają, że naturalne metody leczenia różnych chorób i redukcji dolegliwości zdrowotnych powinny być stosowane po konsultacji ze specjalistą oraz po wykonaniu niezbędnych badań.

Mleko z miodem i czosnkiem to „babciny” sposób na przeziębienie. Bywa ono nazywane naturalnym antybiotykiem – faktem jest, że mleko z czosnkiem i miodem zawiera naturalne związki antybiotyczne, które mogą hamować rozwój bakterii, wywołujących np. ból gardła. Za właściwości antybakteryjne odpowiadają związki obecne w czosnku oraz miodzie. Mleko dostarcza do organizmu cenną porcję pełnowartościowego białka, tłuszczu mlecznego, a także m.in. wapnia. Bardzo często do mleka z czosnkiem i miodem dodawane jest także naturalne masło, które również dostarcza do organizmu tłuszcz mleczny. Badania dowiodły, że obecne w tłuszczu mlecznym kwasy tłuszczowe (np. kwas linolowy) mają działanie immunostymulujące.

Mleko, czosnek, miód, a także masło mają liczne właściwości prozdrowotne, które od wieków wykorzystywane są w celu wsparcia leczenia wielu chorób. Warto poznać wartości odżywcze i właściwości lecznicze każdego z nich, co pomoże zrozumieć, skąd wziął się fenomen domowej mikstury na przeziębienie.

Mleko i masło – wartości odżywcze i lecznicze

Niskotłuszczowe mleko to jeden z polecanych składników zdrowej diety. Choć bywa na cenzurowanym ze względu m.in. na zawartość tłuszczu zwierzęcego i często nietolerowany przez organizm osób dorosłych cukier mleczny, to niskotłuszczowe stanowi ważny składnik np. bardzo zdrowej diety DASH, której stosowanie polecane jest m.in. w celu redukcji wysokiego ciśnienia krwi. Naturalne masło także nie cieszy się dobrą sławą, jednak spożywane w umiarkowanej ilości, może stanowić składnik zdrowej diety.

W mleku znajdują się m.in.:

białko o wyjątkowej aktywności biologicznej,

bogaty w krótkołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe tłuszcz mlekowy,

witamina A,

witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B6 i B12),

kwas pantotenowy,

witamina D,

kwas foliowy,

wapń,

magnez,

jod,

cynk.

Mleko zawiera biodostępny wapń, stanowi źródło budujących organizm białek, a także zapewniających prawidłowe funkcjonowanie i regenerację nabłonka jelita kwasów tłuszczowych. Naturalne masło także zawiera cenne kwasy tłuszczowe, które wspierają odporność, redukują bytujące w przewodzie pokarmowym drobnoustroje, a także usprawniają metabolizm.

Miód – wartości odżywcze i właściwości lecznicze

Miód to prawdziwe bogactwo witamin, minerałów i innych cennych dla zdrowia związków. Każdy rodzaj miodu ma nieco inny skład oraz właściwości lecznicze np. na przeziębienie w szczególności polecany jest miód lipowy.

Miód zawiera m.in.:

niewielkie ilości białka,

cukry proste,

witaminy z grupy B (witamina B2, B3, B4, B6),

kwas pantotenowy,

kwas foliowy,

witaminę C,

wapń,

żelazo,

magnez,

potas,

fosfor,

cynk.

Antybakteryjne działanie miodu ma związek z obecnością enzymów, które pochodzą z gruczołów ślinowych pszczół.

Miód ma wiele cennych właściwości leczniczych m.in. działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, redukuje wolne rodniki tlenowe oraz ma właściwości regeneracyjne. Jego skład wspomaga leczenie m.in. chorób układu oddechowego, układu pokarmowego, układu krążenia, układu moczowego oraz układu nerwowego, a także stanowi wsparcie w leczeniu chorób skóry.

Miód, stosowany w przebiegu sezonowych infekcji, pomaga redukować szkodliwe drobnoustroje, regeneruje i nawilża śluzówkę oraz wzmacnia odporność organizmu. Miód dodany do mleka z czosnkiem poprawia także smak mikstury.

Czosnek – wartości odżywcze i właściwości lecznicze

Czosnek nazywany jest także naturalnym antybiotykiem. Warzywo to zawiera m.in.:

białko,

błonnik pokarmowy,

witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3),

wapń,

fosfor,

żelazo,

magnez,

potas,

sód.

W czosnku znajdują się także związki siarki, hormony roślinne, fitosterole, fitoncydy, pektyny i śluzy.

Czosnek ma właściwości antybiotyczne. Dzięki fitoncydom czosnek hamuje nie tylko rozwój bakterii, ale także grzybów (redukuje m.in. odpowiedzialne za rozwój różnych infekcji u ludzi drożdżaki szczepu Candida) i pierwotniaków. Czosnek stosowany jest pomocniczo m.in. w leczeniu infekcji układu oddechowego, infekcji układu pokarmowego i infekcji układu moczowego.

Mleko z miodem i czosnkiem – na co pomaga?

Mleko z czosnkiem i miodem wspiera odporność organizmu, łagodzi suchy kaszel i drapanie w gardle, dodaje energii oraz poprawia ogólne samopoczucie. Znajdujące się w tym napoju aktywne związki pomagają hamować rozwój bakterii, działają przeciwzapalnie, a także pomagają m.in. na ból gardła. Mleko z miodem i czosnkiem, stosowane od momentu wystąpienia pierwszych objawów infekcji, pozwala szybciej wrócić do formy i może spowolnić rozwój choroby. Działanie mleka z czosnkiem i miodem na organizm uzależnione jest m.in. od ogólnej kondycji zdrowotnej i rodzaju infekcji. Trzeba pamiętać, że w przypadku nadkażeń bakteryjnych np. oskrzeli, które zaliczane są do powikłań przeziębienia i grypy, naturalny antybiotyk nie zapewni szybkiego i skutecznego leczenia.

Mleko z miodem i czosnkiem – przepis

Sprawdzony przepis na mleko z miodem i czosnkiem uwzględnia następujące proporcje składników:

mleko półtłuste – 1 szklanka (250 ml),

1 ząbek czosnku,

naturalny miód – 1 łyżka,

opcjonalnie 1 łyżeczka naturalnego masła (o zawartości minimum 82% tłuszczu mlecznego).

Jak zrobić mleko z czosnkiem i miodem?

Aby przygotować miksturę na przeziębienie, mleko należy podgrzać (temperatura mleka nie powinna przekraczać 30-35 stopni Celsjusza), a następnie dodać przeciśnięty przez praskę, drobno posiekany lub starty na tarce czosnek oraz łyżkę miodu. Trzeba pamiętać, że zbyt ciepłe mleko wpływa na wartości odżywcze pozostałych składników, sprawiając, że tracą one prozdrowotne właściwości. Do ciepłego mleka z czosnkiem i miodem można także dodać masło. Całość należy wymieszać i wypić, zanim przestygnie. Napój należy pić dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem.

Ciepłe mleko z czosnkiem i miodem nie powoduje skutków ubocznych, jednak nie każdy może korzystać z jego prozdrowotnego działania. Czosnek spożywany w nadmiarze może szkodzić np. osobom z dolegliwościami wątroby i trzustki oraz nieżytem żołądka. Mleko z miodem i czosnkiem nie powinno być również spożywane przez osoby uczulone na białka mleka lub miód i osoby nietolerujące laktozy.

Czytaj też:

Napar z rozmarynu na przeziębienie. Dodaj jeszcze dwa składniki, a infekcja będzie bez szansCzytaj też:

Zioła na gardło – jakie warto zastosować i kiedy są skuteczne

Źródła: