Dlaczego warto wziąć kąpiel 90 minut przed snem?

Jeżeli lubisz spędzać czas w wannie, to jest właśnie wiadomość dla ciebie. Naukowcy z Cockrell School of Engineering odkryli, że kąpiele zażywane 1-2 godziny przed snem w wodzie o temperaturze około 40-43 stopni Celsjusza mogą znacznie poprawić jakość snu.

Chcesz się wyspać? Wykąp się

Inżynierowie biomedyczni z University of Texas w Austin prawdopodobnie znaleźli sposób, aby ludzie mogli lepiej się wysypiać. Systematyczne przeglądy – metoda wykorzystywana do wyszukiwania i analizowania istotnych danych – pozwoliły badaczom przyjrzeć się bliżej tysiącom badań łączących pasywne ogrzewanie ciała z wykorzystaniem wody (kąpiele i prysznice z ciepłą lub gorącą wodą) z lepszą jakością snu. Tym sposobem świat nauki dowiedział się, że zażycie kąpieli 1-2 godziny przed snem w wodzie o temperaturze około 40-43 stopni Celsjusza może znacząco podwyższyć poziom jakości snu.

Na podstawie wszystkich dostępnych jak dotąd badań naukowcy zauważyli znaczne różnice w metodach badawczych i ustaleniach. Jak poinformował jeden z badaczy z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Shahab Haghayegh, jedynym sposobem na dokładne określenie, czy rzeczywiście można poprawić jakość snu, było połączenie danych pozyskanych w przeszłości i spojrzenie na nie świeżym okiem.

Cykl dobowy a sen

Temperatura ciała, która ma swój udział w regulacji okresów snu i czuwania, wykazuje cykl okołodobowy, w którym temperatura jest nieco wyższa późnym popołudniem i wczesnym wieczorem niż podczas snu, kiedy jest najniższa. Ten cykl u przeciętnej osoby charakteryzuje się obniżeniem podstawowej temperatury ciała około godziny przed zwyczajowym czasem udania się na spoczynek. Spada do najniższego poziomu między środkowym a późniejszym okresem nocnego snu. Następnie zaczyna wzrastać, działając jako rodzaj biologicznego budzika. Cykl temperaturowy napędza cykl snu i jest istotnym czynnikiem, który pomaga szybko zasnąć i mieć wysoką wydajność snu.

Naukowcy odkryli, że optymalny czas odbycia kąpieli w celu obniżenia podstawowej temperatury ciała, aby poprawić jakość snu, wynosi około 90 minut przed pójściem spać. Ciepłe kąpiele i prysznice stymulują układ termoregulacyjny organizmu, powodując znaczny wzrost krążenia krwi i jej przepływ z ośrodkowych układów ciała aż do krańcowych miejsc rąk i stóp. To skutkuje efektywnym usuwaniem ciepła z organizmu, a dzięki temu spadkiem temperatury ciała. Dlatego też, jeśli kąpiel odbędzie się w odpowiednim czasie cyklu dobowego, czyli 1-2 godziny przed snem, zwiększy to szanse nie tylko na szybkie zaśnięcie, ale także na poprawę jakości snu.